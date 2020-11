Portugalin vuorineuvokset palautettiin Suomen verotukseen - eläketulot satojatuhansia

Portugalissa asuvien suomalaisten eläkkeistä alettiin taas viime vuonna kantaa veroa, kun Portugalin kanssa vuonna 1970 solmittu verosopimus päättyi. Sopimuksen mukaan Suomi ei verottanut yksityisalan työeläkkeitä, lisäeläkkeitä eikä vuokratuloja.

Veroa ei välttämättä kannettu vuosiin Portugalissakaan. Portugali sääti vuonna 2010, että maahan muuttanut henkilö voi saada kymmeneksi vuodeksi non-habitual resident -statuksen. Tällöin Portugali ei verota ulkomailta saatuja verotuloja.

Verovapaus on herättänyt viime vuosina vähintäänkin kummastusta, varsinkin kun muutamat suomalaiset vuorineuvokset muuttivat Portugaliin ilmeisesti juuri verotussyistä. Vuorineuvosten vuosieläkkeet liikkuvat 400 000–650 000 euron paikkeilla.

Näissä on mukana yritysten maksama lisäeläke, jota on voinut nostaa nopeutetusti eli käytännössä verovapaasti Portugalissa.

Finanssineuvos Antero Toivainen valtiovarainministeriön kansainvälisen verotuksen yksiköstä ei pidä Portugalin eläkeläisten verottamista valtiontalouden kannalta merkittävänä vaan kyse on yhdenvertaisuudesta.

– Tämä on periaatteellinen ratkaisu. Siinä ei tavoitella suuria verotuloja, vaan sitä, että kaikkia Suomesta eläkettä saavia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, asuvatko he Suomessa vai ulkomailla.

Suomesta maksetaan vuosittain eläkettä tuhansille ulkomailla asuville. Portugalissa asuvien keskieläkkeet ovat olleet selvästi suurempia kuin muissa maissa.

Isoista eläkkeistä isot verot

Matti Halmesmäki oli Keskon pääjohtaja kymmenisen vuotta. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2015, minkä jälkeen hän muutti Portugaliin. Halmesmäen ansiotulot eli käytännössä eläketulot olivat viime vuonna 326 654 euroa. Verotiedoissa ei ole mainintaa pääomatuloista. Veroja hän maksoi yhteensä 179 605 euroa.

Vuonna 2018 Halmesmäellä ei ollut verotettavaa ansiotuloa Suomessa lainkaan ja pääomatulojakin vain 7 432 euroa.

Rautaruukin entisen toimitusjohtajan Sakari Tammisen eläketulot olivat viime vuonna 304 578 euroa, joista hän maksoi veroa Suomeen 159 530 euroa. Verotettavia pääomatuloja ei verotiedoissa näy.

Vuonna 2018 hänen verotettaviksi tuloikseen oli ilmoitettu 44 250 euroa, joista verojen osuus oli 24 837 euroa.

Kim Gran oli Nokian Renkaiden toimitusjohtaja vuosina 2000-2014. Viime vuoden ansiotulo oli hänellä 473 933 euroa ja pääomatulot 13 979 euroa. Veroja hän maksoi yhteensä 265 137 euroa.

Vuonna 2018 Gran sai eläkettä Portugaliin yli 400 000 euroa ja pääomatuloja 146 000. Tuolloin hän maksoi veroa 35 000.

Tukkukauppa Onnisen entisiin omistajiin kuulunut Maarit Toivanen muutti Portugaliin vuonna 2015 lähinnä perintöveron vuoksi. Hän palasi Suomeen vuoden 2018 keväällä ja ryhtyi johtamaan pääomasijoitusyhtiö Conficapia.

Toivanen on maksanut jo vuonna 2017 noin 3,3 miljoonan ansio- ja pääomatuloistaan veroa Suomeen vajaat 700 000 euroa. Vuonna 2018 hän maksoi yli 4,7 miljoonan tuloistaan veroa reilut miljoona euroa.

Viime vuonna hänen ansiotulonsa olivat 409 408 euroa ja pääomatulot 3 453 523 euroa. Verojen ja maksujen osuus oli 1 370 459 euroa.

Kaksoisverotus on mahdollinen

Tällä hetkellä Suomi ja Portugali ovat sopimuksettomassa tilassa, sillä Portugalin parlamentti ei ole vielä vahvistanut uutta sopimusta.

Portugalissa asuvia eläkeläisiä voidaan siis jatkossa verottaa kahteen kertaan. Riippuu Portugalista, tapahtuuko näin.

– Portugalissa on kansallista lainssäädäntöä, joka mahdollistaa kaksinkertaisen verotuksen poistamisen. Tapahtuuko näin kaikissa tilanteissa, sitä me emme voi tietää, sanoo valtiovarainministeriön finanssineuvos Antero Toivainen.

Suomi on solminut uuden verosopimuksen myös Espanjan kanssa. Se tuli voimaan niin ikään vuoden 2019 alussa. Toisin kuin Portugali, Espanja on siis hyväksynyt sopimuksen, mutta siinä on kolmen vuoden siirtymäaika. Siirtymäaikana asuinvaltio voi verottaa yksityissektorin eläkettä. Kaksoiverotuksen estämiseksi se kuitenkin otetaan huomioon siinä maassa, mistä eläke maksetaan.