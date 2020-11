Merkonomiksi opiskeleva Niko kokee etäopinnot vaikeina, kun opettajalta ei voi kysyä – THL: Koronaepidemia lisää opiskelijoiden mielenterveysongelmia

Etäopiskelu on aiheuttanut monelle arjen hallinnan menetystä.

Etäopiskelu on aiheuttanut monelle arjen hallinnan menetystä. Harri Vähäkangas / Yle

– Kaikkein eniten huolestuttaa se, että jääkö etäopiskelu uudeksi normaaliksi, sanoo merkonomiopiskelija Niko Nyholm, 27.

Nyholm kokee etäopiskelun tällä hetkellä vaikeaksi. Hän haluaisi lähiopetusta, jossa opettajalta voi kysyä heti tarvittavia asioita.

THL:n kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen sanoo, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut koronasyksynä 2020 -kyselyn mukaan etäopiskelu ja koronaepidemia ovat lisänneet opiskelijoiden yksinäisyyden kokemusta, päihdeongelmia, vaikeuksia vuorokausirytmin pitämisessä ja painanut mielialaa synkäksi.

– Opiskelijat joutuvat käsittelemään itsekseen korona-ajan aiheuttamia ongelmia, kun muiden opiskelijoiden tarjoama sosiaalinen yhteisö puuttuu lähes kokonaan.

Kyselyn mukaan opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja lääkäreiden huoli opiskelijoista on kasvanut huomattavasti.

Opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset kertoivat kyselyssä, että ahdistuneisuus ja keskittymisvaikeudet ovat selkeästi enentyneet.

– Joku vastaajista kirjoitti, että likimain kaikissa kontakteissa käsitellään tällaisia oireita, Jahnukainen kertoo.

Jahnukaisen mukaan etäopiskelu on vaikuttanut myös siihen, että kynnys hakeutua opiskeluterveydenhuoltoon on kasvanut.

– Ilman ajanvarausta toteutettavalle vastaanotolle on ollut selkeästi helpompi hakeutua ja ne ovat vakiintunut tapa tarjota opiskeluterveydenhuoltoon sisältyviä sairaanhoitopalveluja .

Terveydenhuollon palvelut etänä

Niko Nyholm kertoo, että hänen oppilaitoksessaan oli keväällä opiskeluterveydenhuollon palveluissa kolmen kuukauden katko, kun koko henkilöstö siirrettiin koronatehtäviin.

Nyt osa ainakin on palannut takaisin töihinsä. Nyholm ei osaa arvioida miten hyvin palveluja on saatavilla, sillä hän ei ole itse niitä tarvinnut. Kuitenkin suuri osa opiskeluterveydenhuollon henkilökunnasta tekee työtään etänä.

THL:n Johanna Jahnukaisen mukaan on totta, että oppilaitosten avovastaanotto jouduttiin laittamaan keväällä suurelta osin tauolle. Tämä näkyy nyt ruuhkan purkamisena ja opiskelijoiden kasautuneina ja osittain suuriksi kasvaneina ongelmina.

THL:n kyselyssä ammattilaiset kertovat siitä, kuinka osa henkilökunnasta siirrettiin koronatehtäviin. Jahnukaisen mukaan alueelliset erot ovat suuria. Toisaalla opiskelijat jäivät täysin ilman tarvittavia terveyspalveluja ja esimerkiksi kaikki terveystarkastukset peruttiin. Toisaalla opiskeluterveydenhuoltoa pystyttiin jatkamaan ilman merkittäviä muutoksia.

Opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät ovat romahtaneet. Syyskuun lopussa käyntimäärät olivat vain 40 prosenttia vuoden takaisesta. Tähän vaikuttavat toisaalta henkilökunnan resurssien puute, toisaalta kynnys etäkäyntiin.

Opiskelijoilla on pitkittyneitä oireita, jotka ovat jääneet hoitamatta keväällä ja nyt ne kasautuvat hoidettaviksi. Tiina Jutila / Yle

Korona lisää opiskelujen keskeyttämisriskiä

Niko Nyholm kertoo, että korona on vaikeuttanut opiskeluiden sujuvuutta etäopiskelun lisäksi siten, että tarvittavat työharjoittelut eivät välttämättä onnistu.

– Minulle henkilökohtaisesti kävi niin, että valmistautuminen siirtyi ainakin puolella vuodella, Nyholm kertoo.

Hänen mukaansa valmistautuminen on riippuvainen työharjoittelusta, joka on hankala järjetää koronariskin takia.

– Erityisesti lähihoitajat kärsivät tästä tilanteesta, jossa korona on vaikeuttanut harjoittelupaikkojen saamista, hän kertoo.

Nyholm on Suomen ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n hallituksen jäsen. Hän opiskelee merkonomiksi Omniassa Espoossa. Nyholm kaipaa lisää tukea koulultaan, jossa hänen mukaansa opiskelijoiden hyvinvointi on nostettu esille lähinnä teemaviikkoina.

THL:n kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen sanoo, että opiskelujen keskeyttämisen ja viivästymisen riskit ovat selvästi kasvaneet. Tähän vaikuttaa erityisesti myös opiskelijoiden lisääntyneet mielenterveysongelmat.

– Ne nuoret, jotka ovat jo ennen epidemiaa olleet avun piirissä, ovat saattaneet jäädä ilman apua, kun palvelut ovat jääneet tauolle. Opiskeluterveydenhuollon lääkärit ja terveydenhoitajat ovat kannatelleet näitä psyykkisesti oireilleita nuoria, kun muut palvelut ovat katkolla.

Opiskeluterveydenhuolto on kehittänyt uusia palveluja

Erilaiset ihmiset ovat sopeutuneet eri tavoin etäopiskeluun. Jahnukainen sanoo, että opiskelijoilla on erilaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelijoiden sopeutumista on saattanut vaikeuttaa se, että nuori asuu uudella paikkakunnalla, jossa hänellä ei ole muuta sosiaalista verkostoa kuin opiskelijayhteisö.

Opiskelijat ovat jääneet yksin, kun harrastuksetkin ovat olleet tauolla.

Jahnukaisen mukaan opiskeluterveydenhuollossa on kuitenkin tapahtunut myös hyvää. Kun on kehitetty videovastaanottoja ja puhelinaikoja, osalle on helpompi asioida sitä kautta.

Palveluja ei voi siirtää täysin verkkoon, vaan läsnävastaanottoa pitäisi järjestää siltä osin, kun se on turvallista.