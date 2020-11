Yle seuraa: Syysmyrsky on katkonut sähköt jo tuhansista kotitalouksista

Syysmyrksy pyyhkäisee tänään maanantaina Suomen yli. Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun) myrskyn vuoksi suurinta osaa maasta voimakkaasta tuulesta. Lisäksi joihinkin maakuntiin on annettu tulvavaroituksia.

Yle seuraa myrskyn etenemistä tässä jutussa.

Syysmyrsky on katkonut tänään sähköjä tuhansilta suomalaisilta talouksilta. Energiateollisuuden sähkökatkokartan (siirryt toiseen palveluun) mukaan maanantaina iltapäivällä ilman sähköä oli noin 22 000 taloutta.

Eniten sähköttömiä asiakkaita on Elenia Verkko Oyj:n alueella, jossa sähköttä on noin 5 700 taloutta. Myös tuhansia Carunan, Vaasan Sähköverkon, Verkko Korpelan, Savon Voima Verkon, PKS Sähkönsiirron ja Vimpelin Voiman asiakkaita on sähköttä.

Pelastuslaitoksilla kiirettä Pohjanmaan rannikolla

Myrsky on pitänyt myös pelastuslaitokset kiireisinä ainakin Pohjanmaan rannikolla.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella on parissa tunnissa kertynyt toistakymmentä vahingontorjuntatehtävää. Lähtöjä ovat aiheuttaneet puiden kaatumiset ja kattopeltien irtoamiset.

Pohjanmaalla pelastuslaitos on nostanut valmiuttaan myrskytilanteen takia. Alueella varaudutaankin siihen, että myrskytilanne työllistää pelastustyöntekijöitä iltaan asti.

Perämeren rannalla sähkökatkoja

Myrsky on aiheuttanut hieman vahinkoa myös Perämeren rannalla. Kemissä sähköt olivat päivällä poikki 1 322 taloudelta. Pisimmillään katkos kesti neljäkymmentä minuuttia. Katkos johtui Metsä Groupin Kemin tehtaiden lähellä katkenneesta puusta.

Myös Torniossa puu katkesi sähkölinjan päälle. Sähköt olivat poikki Laivaniemi, Raumo, Kyläjoki -alueelta iltapäivällä.

Myös Simossa kaatunut puu katkaisi sähköt iltapäivällä. Simojoen pohjoispuolella sähköt lähtivät noin sadalta taloudelta.

Pelastuslaitoksella oli päivälää yksi myrskyyn liittyvä tehtävä Meri-Lapissa. Keminmaassa liikerakennuksen katolla oleva kyltti uhkasi irrota, mutta pelastuslaitos korjasi asian.

Akkujen hupeneminen matkapuhelinverkosta huolena saaristossa

Turunmaan saaristossa sähköjä on ollut poikki aamusta lähtien ja matkapuhelinverkkojen tukiasemien akut alkavat huveta. Tämä saattaa aiheuttaa häiriöitä matkapuhelinliikenteessä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kertoo Twitterissä, että pelastusyksiköt päivystävät Houtskarin ja Korppoon asemilla häiriöiden varalta.

Paraisilla oli kello 15 aikaan lähes 2 000 taloutta ilman sähköä. Aiemmin iltapäivällä Uudenkaupungin seudulla oli yli tuhat sähkötöntä taloutta.

Juttua korjattu 2.11. klo 15.34. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että myrsky on nimeltään Topi. Tosiasiassa tällä syysmyrskyllä ei ole nimeä.

