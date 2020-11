Emme ehkä tiedä vielä aamulla, kuka on Yhdysvaltain seuraava presidentti – Näistä osavaltioista vaalituloksen varmistuminen voi jäädä kiinni

Yleensä Yhdysvaltain seuraavan presidentin nimi on selvinnyt vaali-illan aikana. Tänä vuonna on kuitenkin varauduttava siihen, että voittaja varmistuu ehkä vasta tulevina päivinä tai viikkoina.

Suurin syy on siinä, että koronapandemian vuoksi ennakkoon äänestäminen on ollut ennennäkemättömän suosittua. Monilla osavaltioilla ei ole kokemusta näin suurten ennakkoäänimäärien laskemisesta.

Lisäksi osavaltioissa on erilaisia lakeja siitä, milloin ennakkoääniä voidaan alkaa prosessoida ja laskea.

Muutamien vaa'ankieliosavaltioiden tuloslaskennalla on suuri merkitys sen kannalta, koska voittaja on tiedossa. Ainakin näitä osavaltioita kannattaa pitää silmällä:

1. Voittaako Trump Floridan?

Florida kuuluu niihin osavaltioihin, joista tulos todennäköisesti saadaan yön aikana. Osavaltiossa ennakkoäänestäminen on ollut suosittua aiemminkin, ja ennakkoääniä aletaan laskea jo ennen vaalipäivää. Laskennan odotetaan siis sujuvan sutjakasti.

Floridassa viimeiset vaalihuoneistot sulkeutuvat aamukolmelta Suomen aikaa. Ensimmäiset tulokset saataneen pian sen jälkeen, kun laskenta on vielä kesken.

Florida on vaa’ankieliosavaltioista suurin 29 valitsijamiehellään. Viimeksi Donald Trump voitti Hillary Clintonin siellä 1,2 prosenttiyksikön erolla, mutta nyt kyselyt ennustavat niukkaa voittoa Joe Bidenille.

Floridassa ensimmäisenä raportoidaan ennakkoäänet, joissa demokraattien odotetaan olevan vahvoilla. Todennäköistä on, että republikaanit kirivät, kun vaalipäivän ääniä saadaan laskettua.

Jos Biden voittaa Floridassa, hän on todella vahvoilla koko kilvassa.

Vastaavasti: jos Trump nappaa Floridan valitsijamiespotin, tilanne on erittäin jännittävä.

Florida saanee laskettua lähes kaikki äänet vaaliyönä. Jos tilanne on hyvin tiukka, voi kuitenkin olla, että voittajaa ei pystytä ilmoittamaan heti.

2. Näyttävätkö Pohjois-Carolina ja Arizona suuntaa?

Floridan lisäksi muita suhteellisen nopeasti laskevia vaa’ankieliosavaltioita ovat 15 valitsijamiehen Pohjois-Carolina ja 11 valitsijamiehen Arizona. Pohjois-Carolinassa vaalihuoneistot sulkeutuvat kello 2.30 Suomen aikaa, Arizonassa kello 4.

Nämäkin osavaltiot aloittavat ennakkoäänten laskemisen ennen vaalipäivää ja raportoivat ensiksi ennakkoäänet. Trump todennäköisesti parantaa asemiaan laskennan edetessä.

Myös 16 valitsijamiehen Georgia saattaa pystyä ilmoittamaan voittajan nopeasti. Osavaltion korkein vaaleista vastaava viranomainen arvioi paikallistelevision haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että tulos saadaan vaaliyönä, jos se ei ole erittäin tiukka.

Jos nämä kaikki neljä varhaista vaa'ankieltä – Florida, Pohjois-Carolina, Arizona ja Georgia – heilahtavat Bidenin taakse, hän voisi varmistaa voittoon tarvittavat 270 valitsijamiestä vaaliyönä ilman Keskilännen kiivaasti kilpailtuja osavaltioita.

3. Jääkö ratkaisu kiinni Keskilännestä?

On myös täysin mahdollista, että presidentinvaalien voitto jää riippumaan Keskilännen vaa'ankieliosavaltioista. Niissä tuloslaskenta voi viedä päiviä.

Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Wisconsinissa ennakkoäänten laskeminen voidaan aloittaa vasta vaalipäivänä.

Näissä osavaltioissa on odotettavissa "punainen kangastus". Aluksi raportoidaan vaalipäivän ääniä, joista suuremman osan ennakoidaan menevän republikaaneille. Kun postiäänten laskenta etenee, demokraattien osuus äänistä mitä luultavimmin kasvaa.

On vaikea arvioida, milloin Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin pystyvät ilmoittamaan, kumpi ehdokas on voittanut. Wisconsinin kuvernööri on sanonut (siirryt toiseen palveluun), että tulos on tiedossa "toivottavasti vaaliyönä, ja myöhäisintään ehkä seuraavana päivänä".

Michiganissa viranomaiset ovat arvioineet (siirryt toiseen palveluun), että ääntenlaskenta saattaa valmistua vasta perjantaina. Pennsylvaniassa on arvioitu, (siirryt toiseen palveluun) että "ylivoimainen enemmistö" äänistä olisi laskettu perjantaina.

