Maitoon kyllästyneet veljekset löivät kaurajuomilla rahoiksi – nyt kaikki 3 ovat miljonäärejä, ja isäkin pärjää mukavasti

Vuonna 2001 Tuomas Kukkonen lähti opiskelemaan Lontooseen. Tarkoitus oli jäädä sille tielle. Toisin kävi, sillä hän tuli ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Suomeen takaisin töihin kesätöihin perheyritys Kaslink Foodsiin. Isän Kouvolaan perustama perheyritys tempaisi mukaansa ja siellä vierähti 17 vuotta.

– Tulin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Suomeen takaisin ja olin ensin kesätöissä yhtiössä. Totesin, että tämä on mielenkiintoinen yritys.

Kaslinkissa Kukkonen päätyi lopulta toimitusjohtajaksi.

Viime vuonna Tuomas Kukkonen teki muhkean tilin myytyään perheyhtiö Kaslinkin Fazerille yhdessä perheenjäsentensä kanssa. Kukkonen on nyt Kymenlaakson suurituloisimpien viime vuoden tilaston kärjessä ja yli tuhannen suomalaisen suurituloisen listauksessa sijalla seitsemän.

Viime vuonna hän tienasi pääoma- ja ansiotuloja yhteensä yli 11 miljoonaa euroa ja maksoi veroja 3,8 miljoonaa euroa.

Tuomas Kukkonen sanoo Kaslink Foodsin menestyksen kulmivoituvan moneen eri asiaan.

– Emme ole pelänneet riskejä. Olemme uskaltaneet investoida, kehittää ja kaupallistaa yhtiötä pidemmälle.

Firman menestystä on ollut rakentamassa neljä. Tuomaksen lisäksi isä Raino sekä veljet Matti ja Juha-Petteri.

Raino Kukkonen: Alku ei ollut helppo

Tuomaksen isä Raino Kukkonen perusti Kaslink Foodsin vuonna 2001 Kouvolan Korialle. Alku ei ollut ruusuinen.

– Kaksi ensimmäistä vuotta olivat ne rankimmat. Töitä oli paljon. En laskenut silloin yrityksen eteen laitettuja tunteja, mutta hommia oli ja oma talo oli vakuutena lainoihin, kertoo Kaslinkin perustaja Raino Kukkonen.

Yritys oli alkuun pieni kastiketehdas ja vuokrahuone entisen Karjaportin vanhassa teurastamossa.

Kaslink osti myös esimerkiksi Valiolta kermaa, jonka se vei Venäjälle. Vienti Venäjälle oli tuottoisaa bisnestä 2000-luvun alussa. Vuonna 2005 Valio kuitenkin keskeytti kermantoimitukset.

Vuonna 2006 yhtiö keskitti kaiken toimintansa Kouvolan tehtaalleen ja luopui Sotkamon toiminnoistaan. Yritys keskittyi kehittämään omaa tuotevalikoimaansa. Muutamassa vuodessa kastiketehtaasta tuli Suomen suurin yksityinen meijeri.

Raino Kukkonen pitää Kaslinkin merkittävänä saavutuksena sitä, että se pystyi työllistämään paikallisia. Viime vuonna Kaslink työllisti 170 työntekijää. Viimeisimpien vuosien aikana Kaslink erikoistui kasvispohjaisiin elintarvikkeisiin eli muun muassa kaurajuomiin.

Yhtiön vetovastuu siirtyi muutama vuosi sitten isä Raino Kukkosen lapsille eli Tuomakselle, Juha-Petterille ja Matille.

Kuva vuodelta 2017. Juha-Petteri Kukkonen (vas.) työskenteli Kaslinkillä tuolloin markkinointi- ja viestintäjohtajana, Matti Kukkonen myyntijohtajana ja Tuomas Kukkonen toimitusjohtajana. Petri Niemi / Yle

Viime vuonna Kaslink päätettiin myydä osaksi Fazer-konsernia. Tuolloin Fazer kertoi, että yhtiö halusi keskittyä kuluttajatuotteisiin ja kaupan myötä se koki mahdollisuuden uudistua.

– Aluksi tavoitteena oli etsiä yhteistyökumppania, jonka kanssa kauratuotteita olisi voitu kehittää. Eri vaiheiden jälkeen löysimme Fazerin, jonka kanssa pääsimme neuvottelemaan yrityskaupasta, Raino Kukkonen sanoo.

Kukkosen suvulla ja Fazerilla on sopimus, jonka mukaan kumpikaan osapuoli ei kommentoi kauppahintaa kolmansille osapuolille.

– Sanotaan näin, että se oli kymmeneen vuoteen suurin elintarvikealan kauppa Suomessa, Raino Kukkonen sanoo.

Kukkonen kertoo, että kauppa on tuonut niin hänelle kuin pojilleenkin tulevaisuudessa taloudellisen turvan. Hänen olonsa on ollut kaupan jälkeen levollinen.

– Ei ole enää tarvinnut hikoilla yöllä velkojen takia.

Yrityskaupan jälkeen kaikki Kukkoset jättäytyivät pois pikkuhiljaa Fazerin toiminnasta. Kukaan heistä ei enää työskentele Fazerilla. Pojat jatkavat uriaan yrittäjinä toisaalla.

– En itsekään aio jäädä ihan täysin paikoilleni. Leikilläni olen sanonut, että lopetan yrittäjänä vasta sitten, kun sydänkäyrä näyttää viivaa, Raino Kukkonen sanoo.

Raino Kukkonen oli poistanut nimensä tänä vuonna medialle toimitettavien verotietojen listalta. Ylen saamien tietojen mukaan viime vuonna Raino Kukkosen pääoma- ja ansiotulot olivat yhteensä reilu 800 000 euroa.

Käänteentekevä päätös

Tuomas Kukkonen kertoo, että käänteentekevää Kaslinkin kannalta oli se, kun Kaslink alkoi satsata kaurajuomaan.

– Emme voi maailman loppuun jatkaa samaa maidon myyntiä, koska maidon juonti on vähentynyt, Tuomas Kukkonen kertoi Ylelle vuonna 2017.

Meijeriteollisuudessa kansainvälistymispotentiaali oli käytännössä olematon.

– Kauramaidossa ja siitä johdetuissa muissa tuotteissa innovaatiokenttä oli siinä vaiheessa vielä avoin.

Tuomas Kukkonen sanoo, että liiketoiminnan kannalta myyntiratkaisu oli selvästi oikea, koska Fazerin myötä henkilöstö- ja investointivaikutukset ovat olleet positiivisia.

Hänelle itselleen myynti oli käytännössä uuden alku.

– Sinulla on periaatteessa tyhjä pelilauta edessä. Voit valita, minkätyyppisiä ratkaisuja teet työn ja vapaa-ajan suhteen. On mielenkiintoinen tilanne luoda nahkaansa uudelleen ja tehdä uusia asioita.

Kaslinkin myymisen jälkeen Kukkonen on tehnyt pääomasijoituksia elintarvikeyhtiöihin ja hän on useamman yhtiön hallituksessa. Lisäksi hän on pääomistaja Kouvolan herkussa, joka myöskin on hänen isänsä Raino Kukkosen perustama yritys.

Matti Kukkonen: Yrityskauppaan liittyi suuria tunteita

Vuonna 1987 syntyneelle Matti Kukkoselle yrityksen myymiseen liittyi suuria tunteita.

– Kyse oli isosta asiasta ja valtavasta muutoksesta myös henkilökohtaisessa elämässäni, mutta toisaalta tämä asia oli tarkkaan perheen kanssa käyty läpi.

Matti Kukkonen oli tehnyt opiskelujensa jälkeen työuransa perheyrityksessä. Hän työskenteli muun muassa myyntijohtajana ja toimitusketjusta vastaavana johtajana.

Yrityskaupan jälkeen hänestä tuntui, että takki oli tyhjä. Hän oli antanut työpanoksensa perheyrityksen eteen.

Kukkonen halusi ottaa etäisyyttä työelämään. Hän piti pientä taukoa ja keskittyi omaan hyvinvointiinsa. Alkuun hän matkusteli puolisonsa kanssa ulkomailla. Suomeen he palasivat Uudesta-Seelannista keväällä maailman koronatilanteen myötä.

Viime vuonna Matti Kukkosen pääoma- ja ansiotulot olivat yhteensä yli 9 miljoonaa euroa. Hän oli poistanut nimensä median verotietojen listalta. Hän on kirjoilla Uudellamaalla.

Nyt Matti Kukkonen on alkanut rakenta pikkuhiljaa omaa uutta uraansa. Hän perusti uuden yrityksen, joka on keskittynyt valmistamaan alkoholittomia virvoitusjuomia.

– Kaslinkilla totuin kunnianhimoiseen tekemiseen. Minua kiinnostaa terveellisten virvoitusjuomien tuominen markkinoille. Erityisesti puhua sen puolesta, että ihmiset söisivät ja joisivat terveellisemmin. Alkoholipitoisia juomia voi korvata näillä.

Juha-Petteri Kukkonen: Olin perheen musta lammas

Veljeksistä vanhin, Juha-Petteri Kukkonen, aloitti perheyrityksen palveluksessa elokuussa 2016. Hän oli sitä ennen tehnyt mainosalalla uraa ja työskenteli teknologia-alan yrittäjänä maailmalla.

– Olin perheen musta lammas. Viimeinen, joka tuli perheyritykseen töihin.

Kun vuonna 1979 syntynyt Juha-Petteri Kukkonen tuli Kaslinkille töihin, hänen mielestään kukaan ei tiennyt Suomessa mitään koko firmasta.

– Lähdimme muokkaamaan perhemeijeristä kaurajuomayhtiötä ja teimme aikamoisen määrän uusia kauratuotteita kauppojen hyllyille. Rakensimme tyhjästä brändiä.

Juha-Petteri Kukkosen mukaan myynti Fazerille oli oikea ratkaisu.

– Kaslink on saanut Fazerin myötä semmoiset muskelit, että he pystyvät rakentamaan kaurabisnestä ihan eri tavalla. Meidän perheemme näkökulmasta tämä on mahdollistanut suomalaiseen ruoka- ja juomabisnekseen uudenlaisen tilanteen, kun on useampi henkilö, joka haluaa olla kehittämässä useampia eri yhtiöitä.

Viime vuonna hänen ansio- ja pääomatulonsa olivat yhteensä reilu 8 miljoonaa euroa. Hän on Uudenmaan alueen verotiedoissa sijalla 20.

Juha-Petteri Kukkonen jäi pois Fazerin palkkalistoilta vuodenvaihteessa. Hän on tällä hetkellä mukana 12 eri yhtiössä Suomessa. Hän auttaa ruoka- ja juoma-alan yhtiöitä kansainvälistymään ja yhtiöiden brändi-puolessa.

– Olen täysipäiväinen enkelisijoittaja ja hallitusammattilainen. Pystyn olemaan mukana useissa mielenkiintoisissa eri yhtiöissä ja mahdollisesti viemään suomalaista ruokaa maailmalle.

