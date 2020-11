Tämä tunneli Kaisaniemen puistosta Elielinaukiolle on nyt valtava soitin, joka toistaa kaupungin elämää ja junien rytmiä – katso video

Helsingin päärautatieaseman alla kulkeva kävelytunneli on muuttunut valtavaksi soittimeksi.

Installaatio Tunnel piece on osa Josue Morenon Sibelius-Akatemiaan valmistelemaa tohtorintutkintoa.

Helsingin päärautatieaseman alitse kulkeva kävelytunneli on muuttunut suureksi ja kaikuisaksi soittimeksi.

Kolmen pimeimmän kuukauden ajan tuo tunneli Kaisaniemen puiston ja Elielinaukion välillä toistaa kaupungin ääniä ja junalaiturilla syntyviä rytmejä.

Sen takana on Sibelius-Akatemiaan tohtorintutkintoa valmisteleva Josue Moreno, joka toivoo installaation muuttavan Ratapihan alikulkukäytävän lämpimän valon tilaksi. Mitä aktiivisempi yhteiskunta tunnelin yläpuolella on, sitä dynaamisempi on äänimaailma tunnelissa.

Tunnel piece on avoinna päivittäin aamukuudesta iltayhdeksään.