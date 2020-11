Yrityskauppa nosti suurituloisten listalle – Jori Paatsjoki ja Tuula Virtanen myivät elämäntyönsä: “Nyt tuli palkkio kaikesta juoksemisesta”

Tamperelaisella Jori Paatsjoella ja valkeakoskelaisella Tuula Virtasella on takanaan poikkeuksellinen vuosi. Kumpikin myi perustamansa yrityksen vuonna 2019 ja toimii nyt sen toimitusjohtajana. Molemmilla siirtymäkausi sisältyy kauppasopimukseen.

Viime vuonna toteutetut yrityskaupat nostivat Virtasen ja Paatsjoen Pirkanmaan suurituloisimpien listalle. Paatsjoki nousi 3 164 838

eurolla listan toiseksi ja Virtanen 3 018 357 eurolla kolmanneksi.

– Sanotaanko, että tuli palkkio siitä kaikesta juoksemisesta ja tekemisestä. Ainakin lähipiirissä kaikki tietävät, että helpommallakin olisi voinut päästä, sanoo Jori Paatsjoki.

Tuula Virtanen halusi yrityksensä pysyvän Valkeakoskella. Antti Eintola / Yle

Yrittäjäksi isän ilmoituksella

Jori Paatsjoen johtama Jokilaakeri Oy siirtyi ruotsalaisen Nomo Kullager Ab:n omistukseen viime vuoden kesäkuussa. Tampereella pääpaikkaansa pitävä yritys on teknisen alan tukku- ja maahantuontiliike, jonka erikoisalaa ovat erilaiset laakerit.

Paatsjoki perusti yrityksen vuonna 1991 isänsä Juhani Paatsjoen kanssa. Tai tarkemmin sanottuna, Juhani Paatsjoki perusti yrityksen poikansa kanssa.

– Minulla oli hyvin vähän siinä sananvaltaa, se oli ilmoitusasia. Olin 23-vuotias kloppi enkä ymmärtänyt laakereista yhtään mitään. Bisnes rakentui ihan kokonaan isän suhteisiin ja kokemukseen alalta, hän kertoo.

Firma on tullut tässä kovin kärjessä koko ajan, ja sen eteen on tehty töitä. Kaikki muu on jäänyt taka-alalle. Jori Paatsjoki

Jori Paatsjoen mukaan bisnes ei lähtenyt nollasta vaan ihan miinuksen puolelta. Valtava näyttämisen halu ajoi kuitenkin eteenpäin niin, että ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli jo 60 000 markkaa.

Kun Paatsjoki myi Jokilaakerin vuonna 2019, sen liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 34 ihmistä.

– Pitää palkata ympärilleen kavereita, jotka ymmärtävät esimerkiksi talouden päälle. Sanotaan, että pitää palkata itseään viisaampia. Minulla on käynyt kyllä tuuri, että olen saanut sellaisen porukan, Paatsjoki sanoo.

– Toinen asia on, että firma on tullut tässä kovin kärjessä koko ajan ja sen eteen on tehty töitä. Kaikki muu on jäänyt taka-alalle.

Yrittäjä pystyy nopeisiin päätöksiin

Tuula Virtanen myi sairaalatarvikkeita ja laboratoriotuotteita myyvän ja markkinoivan Walki Medical Oy:n viime marraskuussa. Uusi omistaja suomalainen VeliMark Oy kuuluu kansainväliseen Opti Groupiin.

Myös Walki Medical syntyi perhepiirissä vuonna 2005.

– Minulla oli 20 vuotta kokemusta terveydenhuoltoalalla ja tyttärellä viisi. Kun isoissa firmoissa päätöksentekoprosessi kestää, ajattelimme pistää oman firman pystyyn, Virtanen kertoo.

Meille oli a ja o, että Walki Medical jatkaa Valkeakoskella. Tuula Virtanen

Kotikonttorissa aloitettu bisnes on kasvanut ja laajentunut noin miljoonan euron vuosivauhtia. Tällä hetkellä liikevaihto on noin 15 miljoonaa ja yritys työllistää 12 ihmistä. Tyttären lisäksi yrityksessä työskentelee myös Tuula Virtasen aviomies.

– Kun aloittaa ilman sopimuksia eikä rahaakaan ole kauheasti, sen tietää, että tästä voi tulla mitä vaan. Vaikeita hetkiä oli varsinkin alussa. Mutta loppujen lopuksi myynti lähti kasvuun aika nopeasti ja saatiin rahoittajat mukaan, Virtanen kertoo.

– Meillä on ollut aina sellainen periaate, että kerrotaan rahoittajille avoimesti, missä mennään. Sillä tavalla on monet ongelmat voitettu ja luottamus on säilynyt molemmin puolin.

Monimutkaistuva bisnes vaatii isommat hartiat

Päätös perheyrityksen myymisestä vaatii yleensä pitkän kypsyttelyn. Tuula Virtanen sai ensimmäiset ostotarjoukset Walki Medicalista jo neljä, viisi vuotta sitten.

– Kun kiinnostusta oli, pohdimme, onko se todellista. Laitoimme yrityksen hiljaiseen myyntiin ja huomasimme, että kyllä se oli, hän kertoo.

Neuvotteluja käytiin useammankin kiinnostuneen kanssa. VeliMark valikoitui uudeksi omistajaksi koska sen näkemys yrityksen tulevaisuudesta vastasi Tuula Virtasen toiveita.

– Meille oli a ja o, että Walki Medical jatkaa Valkeakoskella. Meillä on lojaali, hyvä henkilökunta, joka on ollut tässä alusta asti mukana. Kun uusi ostaja ilmoitti heti, että yritys jää tänne, ratkaisu oli aika helppo, Virtanen kertoo.

Walki Medical myy muun muassa leikkaus-ja tutkimuskäsineitä, hengityssuojia ja käsidesiä. Koronaikana niitä tarvitaan entistä enemmän. Antti Eintola / Yle

Myös Jokilaakerin myymistä piti miettiä pitkään. Jori Paatsjoelta oli kyselty myyntihalukkuutta vuosien mittaan moneen otteeseen. Tarvittiin kuitenkin oikeanlainen ostaja.

– Yhtiö oli esikoiseni ja sen eteen oli tehty järkyttävästi työtä. Kun sille löytyi hyvä koti, päätös kypsyi pikkuhiljaa. Mutta ei se ollut helppoa, ja mielipiteeni myymisestä vaihtui päivittäin, hän kertoo.

Paatsjoen mukaan ratkaisevaa oli, että uuden omistajan ansiosta saatiin isommat hartiat ja Jokilaakeri pystyy kilpailemaan entistä paremmin kansainvälisiä toimijoita vastaan.

– Bisnes ei helpotu, se kovenee koko ajan, Paatsjoki sanoo.

Myös Tuula Virtasen mukaan ala kehittyy ja vaatimukset kasvavat. Walki Medicalin asiakkaita ovat sairaanhoitopiirit ja ainoa tapa tehdä kauppaa ovat julkiset hankinnat.

– Ne ovat raskaita prosesseja ja sopimukset kestävät jopa viisi vuotta. Jos et pääse tarjoukseen mukaan, olet viisi vuotta pois. Tällä alalla on standardeja, laatukäsikirjoja ja sertifikaatteja. Tutkimus- ja leikkauskäsineitä tulee paljon Aasiasta ja meidän pitää miettiä ja todentaa, kuinka eettisesti ne on valmistettu, hän kertoo.

Myyntivoitto ei elämää muuta

Tuula Virtanen sanoo tehneensä yrittäjänä töitä aamusta iltaan. Hänelle työ on ollut myös harrastus eikä hän ole kokenut sitä rasittavaksi.

– Päinvastoin, se on ollut mielekästä. En sillä tavalla väsy tähän, mutta kun ikäkin tulee vastaan ja uraa on takana 35 vuotta, voisi kai tätä työtä vähän keventää, sanoo Virtanen, joka on ylittänyt eläkeiän jo monta vuotta sitten.

Varmasti ainakin hoidan itseäni ja luen kaikki lukemattomat kirjat. Ehkä alan joogata. Tuula Virtanen

52-vuotiaan Jori Paatsjoen ura on lähes yhtä pitkä, vaikka eläkeikään onkin vielä aikaa. Takaraivossa on myös tieto siitä, että täysiä ei voi painaa määräänsä kauempaa – isä Juhani Paatsjoki kuoli yllättäen 58-vuotiaana.

– Olen sanonut, että Kalevankankaan hautausmaa on täynnä korvaamattomia miehiä. Minulla ei kyllä häpeän tunnetta ole, aivan varmasti olen tuntini tehnyt. Nyt on jonkun toisen vuoro, hän sanoo.

Jori Paatsjoki jatkaa Jokilaakerin toimitusjohtajana näillä näkymin vuoden loppuun asti. Alun perin hänen piti lopettaa jo kesäkuussa, mutta koronan vuoksi uuden omistajan kanssa sovittiin jatkosta. Vapaus häämöttää sen verran lähellä, että hymy pyrkii kasvoille väkisin.

– Ehkä vedän vähän henkeä ja ihmettelen, että mitähän sitä Jori-poika alkaisi isona tehdä. En ihan viitsi vielä laakereille jäädä lepäämään. Mutta mitään päivittäistä en halua tehdä, hän sanoo.

Yrityksen myynnistä saadut rahat eivät elämää ihmeemmin muuta.

– Eihän tässä sentään mitään it-firmaa myyty – niistä saa satoja miljoonia. Tässä on pärjätty jo pitkään. Läheisiin haluan tietysti panostaa, että lapset saavat opiskella tai tehdä mitä haluavat. Ja uskon viisaampiini, jotka kertovat, mitä kannattaa tehdä ja mihin sijoittaa, Paatsjoki sanoo.

Jori Paatsjoki on luvannut olla vuoden vaihteen jälkeen senior advisor entisessä yrityksessään. - Mitä se sitten tarkoittaakaan, hän sanoo. Matias Väänänen / Yle

Tuula Virtasen jatko Walki Medicalissa on vielä auki. Alun perin hänen piti lopettaa vuoden lopussa, mutta on mahdollista, että pesti kestää pidempään. Millaisia suunnitelmia entisellä yrittäjällä on sitten, kun töihin ei tarvitse enää aamulla lähteä?

– Varmasti ainakin hoidan itseäni ja luen kaikki lukemattomat kirjat. Ehkä alan joogata, että vähän rauhoittuisin hetkeksi aikaa. Katsotaan nyt, mitä kaikkea sitten keksitään, Virtanen sanoo.

Yrityskaupasta saatujen rahojen sijoittamista hän ei ole ehtinyt edes miettiä.

– Kyllä se on sivutuote tälle kovalle työlle. Ja se tulee sitten aikanaan, Virtanen sanoo.