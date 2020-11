Espoon metrorakentamisessa on opittu miljoonien eurojen virheistä – Länsimetron kakkosvaihe etenee aikataulussa

Länsimetron ykkösvaihe (siirryt toiseen palveluun) eli rata Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään piti ottaa käyttöön alunperin jo vuonna 2015. Liikenne alkoi kuitenkin vasta vuoden 2018 marraskuussa, ja kustannukset paisuivat lähes kolminkertaisiksi alkuperäisestä suunnitelmasta eli yli miljardiin euroon.

Länsimetron toisen vaiheen rakentamisessa näyttää siltä, että virheistä on opittu.

Länsimetron kakkosvaihe etenee Espoon valtuuston vuonna 2018 päivittämän aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Henkilöliikenne välillä Finnoo - Kaitaa - Soukka - Espoonlahti - Kivenlahti alkaa näillä näkymin vuoden 2023 aikana. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,16 miljardia euroa.

Metrorakentamista vuosi jäljellä

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen on jo vahvasti voiton puolella. Tämän vuoden lopussa kaikki viisi uutta metroasemaa ovat viidennestä vaille valmiita.

– Varsinaisia metron rakennustöitä on jäljellä enää noin vuoden verran, sanoo Länsimetron toimitusjohtaja Ville Saksi.

Länsimetron toinen vaihe etenee aikataulussa ja budjetin rajoissa. Kristiina Lehto / Yle

Erilaisten järjestelmien testaamiseen on varattu aikaa runsas vuosi ennen henkilöliikenteen aloittamista.

– On opittu, että metron käyttöönotto on koko hankkeen vaativin osa. Eri toimijoiden kanssa on jo mietitty sekin valmiiksi, miten testaus tehdään, sanoo toimitusjohtaja Saksi.

Saksin mukaan metroliikenne alkaa Matinkylästä Kivenlahteen suunnitellusti vuoden 2023 aikana, jos hankkeessa mukana olevat muut toimijat pysyvät aikataulussa.

"Lippulaiva ei viivästytä metroa"

Citycon Oy rakentaa Espoonlahden uuden metroaseman yhteyteen Lippulaiva-kauppakeskusta. Kauppakeskuksen pitäisi valmistua keväällä 2022.

Länsimetron toimitusjohtaja Saksin mukaan kauppakeskuksen valmistuminen aikataulussa on metron valmistumisen ja käyttöönoton kannalta olennaista.

– Sen valmistuminen tahdistaa aikataulullisesti myös Länsimetron valmistumista. Tähän liittyvät aikataulujen yhteensovittamiset ovat ehkä niitä suurimpia haasteita tästä eteenpäin, Saksi sanoo.

Citycon Oy:n projektijohtaja Risto Seppo vakuuttaa, että kauppakeskus Lippulaivan rakentaminen etenee aikataulussa.

– Lippulaiva ei viivästytä metroa. Kauppakeskus pyritään avaamaan huhtikuun alusta vuonna 2022, Seppo sanoo.

Suurimpana uhkakuvana Seppo pitää koronaa, joka voisi pahimmillaan sulkea työmaita.

– Toistaiseksi korona ei ole paljoakaan hidastanut kauppakeskuksen rakentamista, Seppo sanoo.

Samaa sanoo myös Länsimetron toimitusjohtaja Saksi.

– Tänä vuonna Länsimetron työmailla on ollut 13 koronatapausta, mikä on kohtuullisen vähän, kun ottaa huomioon, että työmailla työskentelee päivittäin yli tuhat ihmistä, sanoo Saksi.

Jos Lippulaivan valmistuminen jostain syystä kuitenkin viivästyisi, on olemassa varasuunnitelma.

– Voitaisiin harkita sitä, että metroliikennettä ajettaisiin Espoonlahden läpi siinä pysähtymättä, Saksi sanoo.

"Kyllä Espoolla on vakava paikka"

Rakentaminen Espoon metron ympärillä ei lopu siihen, kun metro saadaan vuoden päästä testausta vaille valmiiksi.

Asemaseutujen kehittäminen jatkuu paikoin jopa seuraavat kymmenen vuotta. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa katujen, teiden ja päiväkotien rakentamisesta.

Nämä työt ovat erillään Länsimetron kakkosvaiheen kustannusarviosta ja rasittavat kaupungin taloutta kymmenillä miljoonilla euroilla jo vuoteen 2023 mennessä.

Samaan aikaan Espoo investoi myös pikaraitiotie Raide-Jokeriin, jonka pitäisi alkaa liikennöimään Helsingin Itä-keskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä vuonna 2024.

– Kyllä Espoolla on vakava paikka, sanoo Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Espoo julkisti viime viikolla talousarvioehdotuksensa (siirryt toiseen palveluun) vuodelle 2021. Ehdotuksesta käy ilmi Espoon kireä taloustilanne.

Kaupungin nopea kasvu pakottaa investoimaan, vaikka verotulot hiipuvat. Ehdotuksen mukaan Espoo joutuu ottamaan ensi vuonna lisää lainaa 230 miljoonaa euroa.

Suuri osa kaupungin investointimäärärahoista lähivuosina kuluu metroasemien ympäristön maankäytön kehittämiseen.

– Se vaatii meiltä paljon. Toki siinä on paljon myös meidän yhteistyökumppaneiden omia hankkeita, joihin kaupungin hankkeet liittyvät, Isotalo sanoo.

Länsimetron kakkosvaiheen valmisteluessa metroasemien määrä lisääntyy viidellä ja niiden yhteismäärä nousee kolmeentoista. Kristiina Lehto / Yle

Metroasemat valmistuvat eri aikoihin

Kun metroliikenne Matinkylän ja Kivenlahden välillä alkaa, ovat uudet metroasemat ja niiden ympäristöt hyvin eri vaiheissa.

Finnoon ja Kaitaan metroasemien välittömästä läheisyydestä puuttuu vielä asemakaava. Tämä tarkoittaa sitä, että alue ei ole lähellekään valmis, vaan maankäyttöä kehitetään ja rakentaminen jatkuu.

Myös Soukassa asemakaavan laadinta on vasta alkuvaiheessa, ja vielä on epävarmaa, miten paljon alue muuttuu nykyisestä.

Espoonlahdessa Lippulaivan lähiympäristö tulee olemaan lähes valmis, kun metro alkaa liikennöimään.

Myös Kivenlahdessa asemanseudun meneillään olevan rakennusurakka saadaan valmiiksi siihen mennessä, kun metroliikenne alkaa.

Länsimetron Kivenlahden aseman meneillään oleva rakennusurakka saadaan valmiiksi siihen mennessä, kun metroliikenne alkaa. Kristiina Lehto / Yle

Taloussuunnitelman mukaan eniten uusista metroasemista syö rahaa juuri Kivenlahti, jossa katujen, puistojen ja ympäristön rakentamiseen on varattu 20 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä.

– Kivenlahdessa kustannuksia nostaa etenkin Länsiväylän alitse rakennettavat kulkuväylät autoille ja kevyelle liikenteelle, sanoo Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska.

Espoonlahden metrokeskuksen ympäristön rakentamiseen on varattu 10 miljoonaa euroa.

Finnoossa uuden metroaseman ympärille rakennetaan kokonaan uutta kaupunginosaa. Jo tähän mennessä alueelle on rakennettu pääkatujärjestelyjä 30 miljoonalla eurolla, ja työt jatkuvat.

Soukkaan on budjetoitu 7 miljoonaa euroa.

Kaitaalle on budjetoitu vain miljoona euroa, sillä alueelle vasta valmistellaan asemakaavaa.

