Poliisi esittää 16-vuotiasta poikaa vangittavaksi Vallilan taposta epäiltynä – epäiltynä yhä useita alaikäisiä poikia

Kymmenkunta muistokynttilää sekä yksinäinen tummanpunainen ruusu on aseteltu Päijänteentie 19 nurkalle. Aiemmin tapahtumapaikkana on pidetty Mäkelänkadun toisella puolella sijaitsevaa Vallilan Alepan edustaa.

Kymmenkunta muistokynttilää sekä yksinäinen tummanpunainen ruusu on aseteltu Päijänteentie 19 nurkalle. Aiemmin tapahtumapaikkana on pidetty Mäkelänkadun toisella puolella sijaitsevaa Vallilan Alepan edustaa. Pekka Tynell / Yle

Poliisi esittää 16-vuotiasta poikaa vangittavaksi Helsingin Vallillassa viime lauantaina tapahtuneesta henkirikoksesta epäiltynä. Poliisi otti pojan kiinni heti lauantaina taposta epäiltynä. Vangitsemisoikeudenkäynti käydään Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisesti keskiviikkona.

– 16-vuotiaan vangitsemisvaatimus on tehty tiistai-iltana. Tällaisessa rikosepäilyssä on lähtökohtaisesti melko selvää, että näin siinä menetellään. Harkitsemme ja katsomme tilannetta aina niin kauan kuin on aikaa, kertoo rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisilaitokselta.

Tämän lisäksi poliisi on kuulustellut yhtä 14-vuotiasta epäiltyä. Poliisi on aiemmin tiedottanut epäilevänsä rikoksesta kolmea alaikäistä poikaa. Poliisi ei tiistaiaamuna kommentoinut, onko kolmas epäilty saatu jo kiinni.

– Meillä on edelleen useita epäiltyjä. Valitettavasti en pysty tähän sanomaan nyt enempää. Tulemme asian kanssa ulos heti, kun voimme, Vuorisalo kertoo.

Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on Suomessa 15-vuotta, joten 14-vuotias epäilty ei ole rikosoikeudellisesti syyntakeinen. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa pidättää.

Alaikäisten rikoksesta epäiltyjen tilanteesta ottaa kopin lastensuojelu, joka voi tarvittaessa sijoittaa lapsen kiireellisesti (siirryt toiseen palveluun)kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun mahdollisuudet rajoittaa päihde- ja rikoskierteessä olevan alaikäisen liikkumisvapautta ovat kuitenkin rajalliset.

Poliisi on saanut runsaasti yleisövihjeitä viime lauantaina Helsingin Vallilassa tapahtuneeseen epäiltyyn tappoon liittyen.

Nuorten joukko kävi viime lauantaina aamuyöllä noin kello yhden aikaan vuonna 2001 syntyneen miehen kimppuun Mäkelänkadun ja Päijänteentien risteyksessä olevan Alepa-kaupan edustalta. Mies kuoli saamiensa vammojen seurauksena myöhemmin sairaalassa.

Hätäkeskuksen saamien ilmoitusten mukaan kysymys oli puukotuksesta. Poliisin mukaan epäillyt liikkuivat ennen tapahtumaa Vallilan alueella viiden hengen seurueessa, johon kuului myös kaksi tyttöä.

Lisää aiheesta:

Alaikäiset syyllistyneet vakavaan väkivaltaan tänä syksynä poikkeuksellisen paljon – lastensuojeluun kaivataan lisää järeitä keinoja

Poliisi sai runsaasti vihjeitä parikymppisen miehen epäillystä taposta, epäillyt 14- ja 16-vuotiaita poikia: "Havaintoja on riittävästi"

16- ja 14-vuotiaita poikia epäillään taposta lauantaiyönä Helsingin Vallilassa – noin parikymppinen mies kuoli saamiinsa vammoihin

Tältä näyttää Vallilassa nyt: muistokynttilät loistavat Päijänteentie 19 kohdalla viikonloppuna kuolleen nuoren miehen muistoksi