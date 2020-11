Yli 30 miljoonaa tienannut Petri Järvilehto kannattaa verotietojen julkisuutta: "Avoimesti ja suoraselkäisesti, eikä kähmäillä takahuoneessa"

Järvilehdon perustama yhtiö tunnetaan ötökkäpeleistään. Pitkän linjan peliammattilainen on ollut kehittämässä muitakin suuria suomalaisia hittipelejä.

Kun verottaja julkaisi tietonsa aamulla, suurituloisin suomalainen – ja samalla koko maan verokuningas oli pitkän linjan peliyrittäjä Petri Järvilehto.

Petri Järvilehto tienasi tänään julkistettujen verotietojen mukaan yli 30 miljoonaa euroa, enemmän kuin yrittäjä Jorma Takanen tai listaa viime vuosina hallinnut Supercellin Ilkka Paananen.

Varmoja emme listasijoituksesta tietenkään voineet olla. Moni oli pyytänyt päästä pois listalta, jonka verottaja toimittaa medialle.

Näin teki esimerkiksi Sinituotteen pääomistaja Ilkka Brotherus, joka tienasi vielä Kodisojaa, Paanasta ja Järvilehtoakin enemmän. Tämä selvisi kuitenkin vasta Petri Järvilehdon haastattelun jälkeen.

Järvilehto sanoo kannattavansa ehdottomasti verotietojen avoimuutta.

– Minusta se on positiivinen asia, että tiedot ovat julkisia ja toivottavasti näin jatkossakin, hän sanoo.

– Suomalainen kulttuuri on sitä, että ne käsitellään avoimesti ja suoraselkäisesti, eikä kähmäillä takahuoneessa.

Seriously Digital Entertainment tunnetaan ennen kaikkea Best Fiends -ötökkäpeleistään. Petri Järvilehdon mukaan yhtiön pelejä on ladattu "reilusti yli sata miljoonaa kertaa".

Seriously Digital Entertainment tunnetaan Best Fiends -pelisarjastaan. "Seuraavat mikkihiiret syntyvät kännykässä", yhtiön perustaja sanoo. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Pitkän linjan peliammattilainen

Järvilehto on urallaan työskennellyt Suomen vanhimpiin kuuluvassa pelitalo Remedyssä, jossa hän oli luomassa Max Paynen ja Alan Waken kaltaisia hittipelejä.

Sieltä miehen tie vei nousukiidossa olevaan Rovion, kunnes vuonna 2013 oli aika perustaa oma uusi yhtiö – Seriously Digital Entertainment.

Tuo yhtiö myytiin israelilaiselle Playtika-yhtiölle vuonna 2019. Talouselämä-lehti arvioi tuolloin, että kauppa oli 230–350 miljoonaa euroa. Tuosta summasta suuri osa meni suomalaisyhtiöön panostaneille sijoittajille, mutta paljon jäi myös Järvilehdolle ja muille yhtiön työntekijöille.

Esimerkiksi Seriouslyn tuotannosta vastaava johtaja Soganci Serdar on Suomen ansiotulolistauksessa sijalla neljä.

– Koko henkilökunta on sitoutettu optio-ohjelmalla, mikä on pelialalla aika tyypillistä, Järvilehto sanoo.

– Tämä on koko Seriouslyn porukalle hieno asia.

Järvilehdon mukaan hänen onnistumisensa tulee nähdä osana koko pelialan menestystä Suomessa.

–Tämä on jälleen hyvä esimerkki, miten hienoja tarinoita peliala on tuottanut vuosien varrella ja kuinka peliala on yhä näin älyttömän kovassa vedossa, hän kuvaa.

– Small Giant Games, Rovio, Supercell... On upeaa olla mukana samassa kategoriassa.

Itse yrityskauppa on Järvilehdon mukaan vain yksi virstanpylväs. Työtä on tehtävänä vielä paljon.

– On hienoa, että meillä on nyt iso katto-organisaatio takana. Siellä on maailman parasta osaamista ja sen avulla voimme rakentaa Seriouslya yhä isommaksi.

Yhtiössä on tällä hetkellä 140 työntekijää, joista 110 työskentelee Suomessa, kolmisenkymmentä Yhdysvaltain Los Angelesissa.

Seriously Digital Entertainment teki viime vuonna noin 110 miljoonan euron liikevaihdon. Se on yhä kaukana Supercellin 1,4 miljardin euron myynnistä – ja Rovionkin liikevaihto oli yli kaksi ja puolikertainen.

Järvilehdon mukaan yhtiö on "hyvässä alussa".

– Best Fiends on aivan huikea menestystarina. Tällä hetkellä meillä on 12 peliä livenä. Olemme vuosi vuodelta rakentaneet niitä eteenpäin ja nykypäivänä ne alkavat olla aika isoja pelejä.

Seuraavat mikkihiiret asuvat kännykässä

Mikä on Seriously Digital Entertainmentin kuningasajatus, joka erottaa yhtiön muista? Petri Järvilehto pohtii noin sekunnin ennen kuin vastaa.

– Meidän iso juttu on, että mobiili free-to-play muuttaa kaiken.

Free-to-play tarkoittaa sitä, että pelin saa ladata ilmaiseksi – yritys ansaitsee sitten myöhemmin myymällä virtuaalisia tuotteita tai tekemällä esimerkiksi mainontaa. Ilmaisuus mahdollistaa sen, että pelaajia on paljon.

– Yksi mobiilipeli vai tavoittaa sata miljoonaa henkeä joka päivä. Koskaan ennen ei ole ollut mediaa, joka tavoittaisi yleisöä näin laajasti, hän sanoo.

– Siksi uskomme, että tulevaisuuden mikkihiiret ja tähtiensodat rakennetaan mobiilialustoille. Sitä me olemme lähteneet hakemaan.

Lue myös:

Uusimmat tiedot veropäivästä: Monen somevaikuttajan tulot nousivat yli 100 000 euron, tietonsa piilottanut Ilkka Brotherus tulokärkeen

Toimittajalta: Verottaja perkaa pois suurituloisten listalta tuhansia nimiä – miksi Yle selvittää, ketkä listalta katosivat?