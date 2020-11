Miksi pojille suositellaan naisten kohdunkaulan syöpää vastaan kehitettyä rokotetta? – Helsingissä koronan jäljitys sotkee HPV-rokotusten aikataulua

Kouluikäisten HPV-rokotteiden antaminen on parhaillaan käynnissä Suomen kouluissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on varautunut tänä vuonna tavallista laajempaan menekkiin, sillä papilloomavirusrokote annetaan nyt myös pojille. Tytöille rokotetta on annettu jo vuodesta 2013 alkaen.

HPV-rokotetta on aluksi tutkittu maailmalla naisten kohdunkaulan syövän ehkäisyssä. Vasta myöhemmin on paljastunut, että se tehoaa myös muihin syöpiin, joita miehilläkin on.

Kouluterveydenhuollon työntekijöitä siirretty koronan jäljitykseen

Helsingin kaupunki on varautunut antamaan yhteensä lähes 25 000 rokotetta koko lukuvuoden aikana.

HPV-rokote kuuluu kansalliseen rokoteohjelmaan HPV on lyhenne sanoista Human Papilloma Virus eli ihmisen papilloomavirus

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään Cervarix-rokotetta, joka ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia

HPV-rokote kuuluu nykyisin kansalliseen rokoteohjelmaan sekä tytöillä että pojilla

Rokotetta tarjotaan nyt kaikille 5.–9.-luokkalaisille pojille. Tulevaisuudessa pojat saavat ensimmäisen rokoteannoksen viidennellä luokalla, kuten tytötkin.

THL:n mukaan rokotteiden suoja on sitä parempi, mitä nuorempana ne annetaan. Alle 15-vuotiaille riittää kaksi rokotetta.

Tänä syksynä monissa kouluissa annetaan rokotteet ensin yhdeksäsluokkalaisille pojille, sillä osa yli 15-vuotiaista tarvitsee kolme rokotetta. Ensimmäisen ja kolmannen rokotteen antovälin on oltava vähintään puoli vuotta.

– Rokote annetaan kouluterveydenhuollossa terveystarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittavana ajankohtana, sanoo kouluterveydenhuollon ylihoitaja Jyrki Wehkalahti Helsingin kaupungilta.

Wehkalahti myöntää, että korona-aika ja tuhansien poikien mukaan tulo lisää kiirettä rokotteiden jakamiseen. Helsingissä osa kouluterveydenhuollon työntekijöistä on siirretty tartuntojen jäljitystyöhön epidemiologiseen yksikköön.

– Korona-aika hidasti toisen rokoteannoksen antamista osalle oppilaista viime keväänä. Puuttuvia rokotuksia pyritään jakamaan vielä tänä syksynä. Olemme jopa harkinneet rokotusten tarjoamista osalle myös ilta-aikoina.

HPV-rokotteita tarvitaan tällä lukukaudella tavallista enemmän, sillä rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Tänä syksynä sitä tarjotaan myös 5.–9.-luokkalaisille pojille viidesluokkalaisten tyttöjen lisäksi.

Jaossa ulkomailla paljon käytetty Cervarix-rokote

Kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään Cervarix-rokotetta, joka ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia. Kansallisesti kilpailutetun rokotteen hintaa ei julkisteta.

THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan kyseistä rokotetta on jo tutkittu ja käytetty paljon ulkomailla.

– Rokote on todettu turvalliseksi. Hyvin harva saa siitä muita kuin normaaleja rokotuksista yleisesti aiheutuvia paikallisreaktioita, kuten hiukan turvotusta ja punoitusta rokotuskohtaan.

Kontion mukaan osa nuorista jännittää rokottamista ja on pyörtynyt, mutta tutkimusten mukaan tämä liittyy enemmän henkilökohtaiseen psykosomaattiseen reaktioon kuin itse rokotteeseen.

Neuvolassa vanhemmilta kysytään suostumusta kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotteiden antamiseen lapsille, joten kouluikäisten vanhemmilta lupaa ei enää erikseen pyydetä. Rokottamisesta kuitenkin tiedotetaan aina huoltajille etukäteen.

THL suosittelee rokotetta kaikille seksuaalisesta suuntautumiesta riippumatta

THL:n mukaan viimeisimpien tietojen mukaan tytöistä noin seitsemän kymmenestä on ottanut rokotteen.

Aiempina vuosina eniten rokotteita on otettu Itä-Suomessa. Vähiten rokotteita on otettu Länsi-Suomessa lähinnä Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla.

Helsingissä HPV-rokotusten rokotekattavuus vuonna 2006 syntyneillä tytöillä on 77,8 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 72,6 prosenttia.

Kontion mukaan osa vanhemmista mieltää rokotteen seksirokotteeksi jo ajattelee, ettei heidän lapsellaan ole viidesluokkalaisena vielä seksisuhteita. Osa vanhemmista saattaa myös olettaa, ettei heidän lapsellaan ole koko elämänsä aikana kuin yksi seksikumppani.

– Tämä on vähän herkkä aihe. Todellisuus kuitenkin on, että tartunnan voi saada siltä yhdeltäkin kumppanilta. Siksi tämä on tärkeä rokote kaikille. Rokote on suositeltava jokaiselle mahdollisesta tulevasta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta huolimatta, Kontio toteaa.

Mitä useampi väestöstä on saanut rokotteen, sitä suurempi laumasuoja on.

– HPV-virusten esiintyvyys alenee väestössä sitä enemmän, mitä useampi rokotteen on ottanut, Kontio sanoo.

Papilloomavirukset aiheuttavat syöpiä naisille ja miehille

Papilloomavirukset ovat yleisiä viruksia. Ilman rokotetta lähes kaikki saavat tartunnan jo nuoruudessaan.

Viruksen aiheuttama infektio on useimmiten oireeton ja ohimenevä. Yhdellä kymmenestä infektio kuitenkin pitkittyy ja voi aiheuttaa syövän esiasteita. Pahimmillaan elimistöön päässyt virus alkaa aiheuttaa pahanlaatuisia solumuutoksia, joista voi kehittyä syöpä.

Papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä on sekä naisilla että miehillä. Yleisin syöpä naisilla on kohdunkaulan syöpä ja miehillä nielurisan syöpä. Muita papiloomavirusten aiheuttamia ovat emättimen, ulkoisten synnyttimien, peniksen ja peräaukon syövät sekä pään ja kaulan alueen syövät.

Poikien HPV-rokotuksia selvittäneen työryhmän mukaan sekä tyttöjä että poikia rokottamalla voidaan Suomessa estää lähes 300 syöpätapausta vuosittain. Näistä naisten syöpiä on noin 200 ja miesten syöpiä yli 90. Tähän päästään, jos 70 prosenttia tytöistä ja pojista ottaa rokotuksen.

Osaa papilloomavirusten aiheuttamista syövän esiasteista ei ole mahdollista havaita ajoissa, mutta näitäkin syöpiä voidaan ehkäistä HPV-rokotteella.

Syöpää aiheuttavien papilloomavirusten infektiot ovat usein oireettomia, joten viruksen kantaja saattaa tietämättään levittää virusta muihin.

Papillomavirus tarttuu ihon ja limakalvon kautta, yleensä yhdynnässä. Tartunnan voi kuitenkin saada, vaikka varsinaista yhdyntää ei tapahtuisi. Virus tarttuu limakalvojen lisäksi myös sukuelimiä ympäröivältä iholta. Esimerkiksi kondomin käyttö ei täysin suojaa tartunnalta.

