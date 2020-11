14 vuodessa rikkauksista ryysyihin – yhteiskunnan tukien varassa elävä ex-miljonääri Timo Ruuska kertoo, mitä oikein tapahtui

Ex-miljonääri Timo Ruuska on tulostilastoissa toisena kotimaakunnassaan Etelä-Karjalassa. Silti rahaa ei ole.

Pienien teiden takana keskellä metsää sijaitsee keltainen vanha kartano nimeltä Valkinhovi. Tiistaina kartanolle ei meinaa päästä perille, sillä myrsky on kaatanut puun tielle.

Kartanonherra on Timo Ruuska, joka tienasi viime vuonna toiseksi eniten Etelä-Karjalan tulotilastoissa.

Ruokolahdella asuvan Ruuskan pääomatulot olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Ansiotuloja miehellä ei ollut. Pääomatuloista huolimatta rahaa ei ole.

– Elän yhteiskunnan tukien varassa. Ne eivät riitä edes ylläpitämään normaalia elämää saati sitten Valkinhovia. Valkinhovin ylläpito on mielestäni kulttuuriteko ja minun ainoa omaisuuteni tällä hetkellä.

On vaikea uskoa, että Ruuska on asunut ennen Floridan Palm Beachilla – sanojensa mukaan samoilla "kylillä" presidentti Donald Trumpin kanssa.

Rikkauksista ryysyihin

Ruuska on saanut maistaa rikkautta isommassa mittakaavassa. Ruuskan suvun perheyritys Ruuska Group myytiin vuonna 2006, jolloin Timo Ruuska nousi Suomen verotilastojen 15. eniten tienaavaksi. Hän omisti perheyrityksestä puolet.

Yrityskaupoilla hän tienasi verojen jälkeen 9,5 miljoonaa euroa. Miljoonapotin tultua Ruuskan kaverit innostuivat, että mitäs nyt tehdään.

– Mitä sitä osaa yrittäjäperheen lapsi tehdä, ei ainakaan olla jouten. Kiertelin Espanjassa, Italiassa ja Floridassa.

Miljoonat hupenivat nopeasti jetset-elämään Palm Beachilla.

– Rahat menivät siihen, että tuli avioeroa ja kierreltyä maailmaa. Rahaa paloi suihkarilentoihin ja helikopterilentoihin, nyt 55-vuotias Timo Ruuska kertoo.

55-vuotias Timo Ruuska on elänyt vaiherikkaan elämän. Mikko Savolainen / Yle

Vieläkään meno ei ole täysin rauhoittunut, vaikka Ruuska asustaakin metsän keskellä. Uusi puoliso löytyi, mutta tämän nykyisestä olinpaikasta Ruuskalla ei ole tarkkaa tietoa.

– Vaimolle annoin 1,2 miljoonaa euroa kauneussalongin perustamiseen Floridaan. Salonkia ei koskaan kuitenkaan avattu.

Perheyrityksen myynnistä ei Ruuskan mukaan ole jäljellä enää latin latia.

Tappiollista yritystoimintaa

Nyt Ruuskalla on jäljellä vain Valkinhovi Ruokolahdella. Kyseessä on vanha kartano, jossa Ruuska pyörittää majoitus- ja matkailutoimintaa. Valkinhovi on julkisten taloustietojen mukaan toiminut vuosikaudet tappiollisesti.

Taloustilanteensa parantamiseksi mies on yrittänyt myydä Valkinhovia. Aluksi kartanoa myytiin yli viidellä miljoonalla, nyt hinta on 2,4 miljoonaa euroa. Ruuska kertoo, että arvokas kartano on herättänyt uteliaisuutta, mutta maksavat matkailuasiakkaat ja kartanon oikeat ostajat vain puuttuvat.

Valkinhovi on joutunut useita kertoja ilkivallan kohteeksi, ja se on yritetty polttaa. Myös kartanoa remontoinut rakennusliike teki konkurssin. Vastoinkäymisiä on siis riittänyt.

– Vastoinkäymisten lisäksi on myös hyviä juttuja. Paras juttu elämässäni oli itsenäisyyspäivä vuonna 1965. Silloin minä synnyin, Ruuska lohkaisee.

Ruuska kertoo moneen otteeseen, että hänen elämästä saisi mielenkiintoisen elokuvan. Hän puhuu kirjoittavansa käsikirjoitustakin jo, mutta siitä ei ota selvää, onko kyseessä vitsi vai ei. Ainakin hänellä on vankka visio pääosan esittäjästä.

– Kyllä elämästäni hyvä elokuva tulisi! Samuli Edelmann on samanikäinen, komea ja osaa myös laulaa, supliikkimieheksi paljastuva Ruuska toteaa.

Valkinhovin kartanossa on 33 petipaikkaa, jotka ovat tällä hetkellä tyhjillään. Kotiseutunsa tulotietojen kakkonen sanoo, että rahaa kartanopalveluiden mainostamiseen ei ole.

– Homma on tikissä, ei muuta kuin tervetuloa, toteaa Timo Ruuska.

Miten ihmeessä rahaton yrittäjä sitten keikkuu Etelä-Karjalan tulotiedoissa kärkipaikoilla?

Ruuskan ainoa omaisuus tällä hetkellä on Valkinhovi. Se on tällä hetkellä myynnissä. Mikko Savolainen / Yle

Tulotietojen kärkeen lopettamalla henkivakuutus

Etelä-Karjalan tulotilastojen toiseksi Ruuska pääsi siis 1,6 miljoonan euron pääomatuloilla. Potti on peräisin lopetetusta vakuutuksesta.

– Raha on peräisin siitä, että lopetin säästöhenkivakuutuksen viime vuonna, kertoo Timo Ruuska.

Ruuska kertoo, että kaikkiaan vakuutussijoituksen arvo oli kaikkiaan kolme miljoonaa euroa.

– Siinähän on sellainen systeemi, että säästöhenkivakuutuksessa on tietyn verran rahaa eikä siitä tarvitse maksaa veroja ollenkaan. Sitten kun vakuutus piti lopettaa, niin silloin se tuloutui täysimääräisesti, kuvailee Ruuska.

Muun muassa Nordea myy säästöhenkivakuutusta. Sen kerrotaan sopivan perintösuunnitteluun ja varallisuuden siirtoon lähiomaisille. Nordean verkkosivuilla kuvaillaan, että vakuutuksen tuottoa verotetaan vasta varoja nostaessa tai sopimuksen päättyessä.

"Luku tulotiedoissa ei kerro juuri mitään"

Ruuska suhtautuu kaksijakoisesti tulotietojen julkaisuun. Toisaalta hän ajattelee saavansa mainosta Valkinhoville. Toisaalta taas kokonaiskuvaa voi hämmentää se, että joku kuvittelee hänen olevan nyt varakas.

– Jotkut varmasti ajattelevat, että hitto, tuolla metsän keskellä asuu kaveri, joka on tienannut 1,6 miljoonaa euroa. Se ei pidä paikkaansa.

Hän sanoo, että tarina on monisyisempi ja pidempi kuin tulotiedot antavat ymmärtää.

– Luku tulotiedoissa ei kerro juuri mitään, toteaa Ruuska.

Timo Ruuska on kunnostanut vuosien varrella historiallista Valkinhovia ja sen pihapiiriä. Mikko Savolainen / Yle

Verot hoidetaan lottovoitolla?

Ruuskan mukaan vakuutuksen rahat on tuhlattu jo aikapäiviä sitten. Nyt vakuutuksen lopettamisen myötä verot tulivat maksettaviksi. Ruuskan pitäisi maksaa verottajalle 553 000 euroa.

Verojen ensimmäinen maksu erääntyy 1. päivä joulukuuta.

– Maksan ne lottovoitolla tai sitten, kun joku ostaa Valkinhovin. Tai sitten tämä julkisuus tuo minulle rahaa, pohtii Ruuska.

Mies sanoo ottaneensa opiksi virheistään.

– On minulle kyllä kauhalla annettu, mutta joskus tulee reisille. Sitten kun viimeinen märkäpieru tulee, pitää ajatella, etten kadu mitään. Olen tehnyt virheitä ja oppinut niistä, toteaa ruokolahtelainen ex-miljonääri Timo Ruuska.