Wienissä herättiin iskun jälkeiseen epätietoisuuteen – suomalaisasukas: "Oli viimeinen ilta ennen koronasulkua, joten monet olivat lähteneet ulos"

Wienin keskustassa on ollut maanantai-illasta lähtien käynnissä mittava poliisioperaatio. Poliisi ampui illalla yhden epäilyistä tekijöistä. Alex Halada / AFP

Itävallan pääkaupungissa Wienissä on aloitettu uusi päivä epätietoisuudessa. Maanantai-illan terrori-iskussa kuoli ainakin neljä siviiliä ja yksi hyökkääjä. Lisäksi useampi loukkaantunut saa parhaillaan sairaalahoitoa.

– Olemme heränneet huolestuneisiin ja jännittyneisiin tunnelmiin. Viranomaiset koettavat välittää rauhoittavaa viestiä. Akuuttia hätää ei ole varmaan kenelläkään muulla kuin niillä, jotka olivat eilen iskupaikoilla ja joutuivat hyökkäyksen kohteeksi, kertoo Suomen Etyj-delegaatiossa Wienissä työskentelevä Juho Takkunen Ylelle puhelimitse.

Suomen Itävallan-suurlähettiläs Pirkko Hämäläinen kertoo, että tilanne on ollut eilisillasta lähtien sekava. Tiistaina poliisi kertoi tehneensä useita pidätyksiä ympäri maata.

– Vahvistettua tietoa on vähän ja enemmän sellaista, että tiedon murusia tulee jostain ja sen perusteella muodostuu kuva, Hämäläinen kertoi Ylelle puhelimitse hieman ennen kello kymmentä aamulla.

Suurlähettilään mukaan yli 90 ihmistä on tehnyt matkustusilmoituksen Wieniin. Ilmoituksen jättäneistä hieman yli 80 oli jättänyt yhteystiedot, joiden avulla lähetystö on tavoittanut henkilöt. Hämäläisen mukaan toistaiseksi näyttää siltä, ettei suomalaisia ole joutunut iskun uhriksi.

– Tilanne on tavallaan vielä päällä. Ihmisiä on pyydetty jäämään kotiin, jos ei välttämättä tarvitse mennä töihin. Lasten koulupäivä on tältä päivää peruttu, Hämäläinen kuvailee.

Lämmin ilta veti ihmisiä terasseille

Wienissä asuva Juho Takkunen oli iskun aikaan illallisella tyttöystävänsä kanssa terassilla noin 1,5 kilometrin päässä tapahtumapaikasta. Monella wieniläisellä oli maanantai-illalle samantyyppisiä suunnitelmia, sillä Itävallassa alkoi tänään koronasulku.

– Eilen oli lämmin, viimeinen ilta ennen lockdownia. Monet olivat lähteneet ulos. Itsekin näin kaupungilla eilen tosi paljon ihmisiä terassilla juomassa olutta. Iskupaikan lähistöllä on paljon hyvin suosittuja baareja ja terasseja, Takkunen kertoo.

Kesken ruokailun Takkunen havahtui hälytysajoneuvojen ääneen. Pian puhelimeen tuli jo ensimmäisiä mediatietoja iskusta.

– Tuli jotenkin sellainen taka-ajatus, että kylläpä paljon menee noita hälytysajoneuvoja. Kun ensitiedot sitten tulivat, maksoimme laskun, tulimme kotiin ja aloimme katsomaan tv-uutisten lähetystä, Takkunen kertaa illan tapahtumia.

"Tilanne olisi voinut muuttua vielä pahemmaksi"

Takkusen mukaan tunnelma hänen asuinalueellaan noin puolentoista kilometrin päässä tapahtumapaikasta oli tapahtumahetkellä ja sen jälkeen melko rauhallinen.

Poliisit vartioivat Wienin oopperatalolla maanantai-iltana, kun oopperakävijät poistuvat rakennuksesta. Suomen suurlähetystö sijaitsee oopperan vieressä. Joe Klamar / AFP

Keskusta-alueella ihmiset kuitenkin juoksivat pakoon ammuskeluja, joita tapahtui useammassa paikassa ydinkeskustan alueella.

Myös sosiaalisessa mediassa alkoi pian liikkua paljon kuvia, videoita ja tietoja tapahtumapaikalta. Pian poliisi pyysi, ettei materiaalia jaettaisi sosiaalisessa mediassa vaan toimitettaisiin poliisille tutkintaa varten.

Suurlähettiläs Hämäläinen arvioi, että tapauksessa olisi ollut aineksia vielä pahempaankin lopputulokseen.

– Keskustassa oli paljon väkeä ja tällaiselle iskulle tilanne oli sellainen, että uhreja oli paljon. Se olisi voinut muuttua vieläkin pahemmaksi. Kyse oli todella hurjasta ja kauheasta tilanteesta, Hämälainen kuvailee.

Vastaava isku viimeksi 40 vuotta sitten?

Iskujen tapahtuma-alue Schwedenplatz on Takkuselle tuttu.

– Sen ympärillä on paljon pieniä, mutkittelevia katuja. Yhdellä niistä sijaitsee synagoga, Takkunen kertoo.

Julkisuudessa on jo spekuloitu, että iskut olisivat alkaneet nimenomaan synagogan edestä. Iskun tutkinta on kuitenkin kesken.

Jos isku kohdistui nimenomaan synagogaan, kyseessä olisi ensimmäinen kerta miltei 40 vuoteen, kun Wienissä hyökätään synagogaan. Aiemmat iskut ovat tapahtuneet vuonna 1979 ja 1981, kirjoittaaa muiden muassa itävaltalaislehti Die Presse (siirryt toiseen palveluun)ja saksalaislehti Süddeutsche Zeitung. (siirryt toiseen palveluun)

Takkunen on asunut Wienissä noin puoli vuotta.

– Kyllähän iskut ovat Euroopassa mahdollisia missä tahansa, mutta Wien ei ole se, johon olisin ensimmäisenä kuvitellut iskua. Mutta luotan kyllä Itävallan turvallisuusviranomaisiin. Tämä on toimiva oikeusvaltio ja poliisi on näkyvämmin kadulla kuin esimerkiksi Suomessa. Pieniinkin rikkeisiin puututaan, Takkunen summaa.

Myös suurlähettiläs Hämäläinen pitää Wieniä kaiken kaikkiaan turvallisena ja rauhallisena kaupunkina. Hämäläinen muistuttaa, että iskun tekijöiden tavoite on ollut horjuttaa turvallisuuden tunnetta.

– Sitä ei pidä antaa tapahtua. Se on asia asia, jota ei missään tapauksessa pidä hyväksyä. Meidän pitää itse toimia, ettemme anna tällaiselle periksi, Hämäläinen toteaa.

– Noudatamme viranomaisen ohjeita, mutta jatkamme työtämme niin kuin tähänkin asti, Hämäläinen jatkaa.

