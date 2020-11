5 tärkeää kysymystä ja vastausta USA:n yllätystiukan vaalin vaikutuksista: Miten käy talouden? Mitä tapahtuu Suomessa? Oliko lopputulos yllätys?

Onko Suomen talouden kannalta väliä sillä, onko Yhdysvaltain tulevan presidentin nimi Trump vai Biden? Eroja heistä kyllä löytyy oli sitten kyse kauppapolitiikan tyylistä tai suhtautumisesta koronapandemian nujertamiseen.

Yle kysyi neljältä asiantuntijalta USA:n vaalien talousvaikutuksista. Vastaajina olivat Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori (TV), OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen (RH), Suomen amerikkalaisen kauppakamarin Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson (A P-J) ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ekonomisti Sanna Kurronen (SK).

Suomen amerikkalaisen kauppakamarin Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson. Berislav Jurišić / Yle

1. Yllättikö täpärälle mennyt, epäselvä vaalitulos sinut?

TV: Yllätyin, mutta toisaalta en yllättynyt. Jos katsoisi pelkän kotimaisen median kautta niin vetäisi johtopäätöksen, että Trump on paha. Mutta Amerikassa Trumpilla on vahvaa kannatusta niin talouselämän kuin kansalaistenkin puolella.

RH: Se ei oikeastaan ole yllätys, että ratkaisu viipyy. Valitettavasti se on talouden ja rahoitusmarkkinoiden kannalta se epäsuotuisin vaihtoehto, että ollaan epävarmuuden vallassa pitemmän aikaa.

A P-J: En ollenkaan, olisin yllättynyt maanvyörymävoitosta. Suomalaiset eivät ymmärrä, miten syvästi amerikkalaiset kokevat osavaltionsa ja sen lait. Presidentti Trumpia pidetään paikallisen päätäntävallan takuumiehenä. Tilannetta voisi verrata siihen, että monet eurooppalaiset eivät halua, että heidän asioistaan päätetään Brysselissä.

SK: Ei tässä ihan täysin voi olla yllättynyt. Mutta on tässä potentiaalia, että tilanne selviäisi kohtalaisen nopeasti, että ei tarvitsisi odottaa viimeisen osavaltion tuloksia.

Trumpin kannattajat heiluttivat tiistaina lippuja äänestyspaikan ulkopuolella Houstonissa, Texasissa. Aaron M. Sprecher / EPA

2. Millaisia reaktioita markkinoilta on odotettavissa?

RH: Markkinat ovat jo reagoineet kielteisesti tähän epävarmuuden kasvuun, mutta aika maltillisesti. Oli odotettua, että tämä on hyvin tiukka kisa. Sen jälkeen kun ratkaisu tulee, tiedetään, että molemmat ehdokkaat pyrkivät omalla tavallaan elvyttämään Yhdysvaltain taloutta.

A P-J: Markkinat pitävät vakaudesta, samoin tekevät bisnekset. Kunhan meillä vaan on tulos lyhyehkön ajan sisällä niin kaikki on hyvin.

SK: Sehän tässä on yllättävää, että markkinat eivät ole olleet moksiskaan tästä epävarmuuden tilasta.

TV: USA:ssa ei päästä tekemään koronatoimia, joita tarvittaisiin. Ja on ollut epäselvää, millaisella elvytyspaketilla maan taloutta laitetaan kuntoon. Tämä kaikki heijastuu myös Eurooppaan ja Suomeen, koska USA on edelleenkin maailmantalouden veturi. Jos siellä talous on epävarmassa tilassa, ei tehdä ostopäätöksiä, ei tehdä investointeja, se heijastuu myös Suomeen ja suomalaisiin vientifirmoihin.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori Berislav Jurišić / Yle

3. Mitä vaikutusta Yhdysvaltain vaaleilla on Suomen kaupalle ja taloudelle laajemmin?

A P-J: Ehdokkailla on hyvin erilaiset tyylit kauppapolitiikassa. Jos Trump jatkaa, tulemme näkemään lisää tuontitulleja. Hän myös painostaisi EU:ta olemaan tiukempi Kiinan suhteen. Jos Biden valittaisiin, äänenpainot pehmenisivät. USA liittyisi uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen ja kauppapolitiikassa osallistui yhteisiin, monenkeskisiin hankkeisiin. Myös tariffien kohdalla voisi näkyä pehmenemistä, mikä hyödyttäisi suomalaisia yhtiöitä.

SK: Toivottavasti ei kovin suurta. Trump on aika yllätyksellinen, ja sieltä voi tulla esimerkiksi autotulleja. Viime aikoina hän ei ole uhkaillut paljoa, joten en usko, että hän harrastaisi kovin aggressiivista kauppapolitiikkaa Euroopan suuntaan. Biden on sitoutunut kansainvälisiin pelisääntöihin ja sitä kautta toisi ennustettavuutta.

TV: Suomalaiset firmat ja suomalainen kauppa pärjäävät USA:n kanssa riippumatta siitä, onko Trump vai Biden Valkoisessa talossa. Trumpin aikana meidän vientikauppa on moninkertaistunut ja kasvanut voimakkaasti USA:n suuntaan. Samoin kuin investoinnit. Ja uskon, että vienti ja investoinnit lisääntyisivät myös Bidenin aikana.

RH: Yhdysvallat on erittäin merkittävä Suomen taloudelle ja viennille. Tässä suhteessa tietysti kauppapolitiikka on pidemmällä aikavälillä ratkaisevassa roolissa. Bidenkin varmasti olisi aika tiukka näissä kauppapoliittisissa kuvioissa erityisesti Kiinan suhteen, mutta Euroopan suhteen tilanne olisi vakaampi. Tällaista epävarmuutta ei olisi niin paljoa kuin Trumpin tullessa valituksi.

Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä oli Tullin mukaan tammi–heinäkuussa 6,7 prosenttia. Kuvassa Helsingin Vuosaaren satama. Eleni Paspatis / Yle

4. Millaiset vaikutukset presidentin nimellä on maailmantaloudelle?

SK: Tulee helposti yliarvioitua lyhyen aikavälin vaikutuksia. Ehkä olen liian optimistinen, mutta en usko, että Trump ryhtyisi lietsomaan kauppasotaa Euroopan kanssa. Ja vastakkainasettelu Kiinan kanssa tulee joka tapauksessa jatkumaan. Mielenkiintoisempaa on mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä. Mitä tapahtuu ilmastonmuutoksen hillinnälle ja kansainvälisille järjestöille ja kauppasopimuksille.

A P-J: Transatlanttinen kauppa ja talous ovat koko maailmantalouden vetureita. Riippumatta presidentistä meillä pitää olla myönteinen transatlanttinen agenda. Biden presidenttinä pyrkisi vähentämään jännitteitä. Trump jatkaisi entisellä linjallaan, joka ei suosi useiden osapuolten sopimuksia [vaan bilateraalisia, kahdenvälisiä].

TV: Trump on ollut maailmantalouden sheriffi, joka on laittanut Kiinaa kuriin ja samaan aikaan kannustanut "hyviä" toimimaan oikein. Bidenin uskon olevan enemmän rauhanneuvottelija ja sillanrakentaja, joka tarvitsee EU:n kumppanuutta suhteessa Kiinaan. Uskon, että molempien hallinto tuo meille mahdollisuuksia. Mutta molempiin liittyy myös uhkakuvia.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen. Berislav Jurišić / Yle

RH: Molemmat presidentit tulevat elvyttämään Yhdysvaltojen taloutta. Tuollaisella vuoden–kahden tähtäimellä Yhdysvaltojen talous tulee elpymään. Tällä on myönteinen vaikutus maailmantalouteen ja myös Suomen talouteen.

5. Miten Trumpin ja Bidenin koronastrategiat eroavat toisistaan ja mitä talousvaikutuksia niillä on?

SK: Trump on luopunut pandemian hillitsemisestä, ja se on aika huolestuttavaa. Tilanne voi heikentyä todella nopeasti todella paljon. Jos tautitilanne on paha, tutkimusten mukaan rikkaat eivät kuluta. Säästäminen lisääntyy ja talouden rattaat hidastuvat.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn pääekonomisti Sanna Kurronen sanoo, että epidemian paheneminen USA:ssa johtaisi muun muassa siihen, että varakkaat eivät kuluta. Arttu Timonen / Yle

TV: Trumphan on sankaritarina myös koronatoimissa, koska hän näyttää itse selvinneen koronasta ja sitä kautta hän voi vähätellä koronan vaikutusta. Hän uhkaa nopeammin avata taloutta normaaliin, kun taas Biden rajoitusten ja terveydensuojelun kautta yrittäisi saada pandemian kuriin ja sitten vasta avata taloutta. Näihin molempiin liittyy mahdollisuuksia ja uhkakuvia.

RH: Trumpin linja koronan suhteessa aika lailla tiedetään. On vaikeampi arvioida, kuinka Biden tulisi toimimaan ja kuinka paljon hän vaikuttaisi näihin rajoituksiin. Nythän tiedetään, että rajoitukset ovat paikallisia. Presidentin merkitys koronatilanteelle on ehkä pienempi kuin se alussa oli.

A P-J: Presidentti Trumpin kohdalla johtajuus olisi presidentillä, mutta reagointivastuu epidemiaan olisi osavaltioiden käsissä. Biden on sanonut, että korona on ydinkysymys hänelle. Hän haluaa yhden, vakaan linjan covid-19-taudin nujertamiseksi.