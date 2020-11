Tero Saarisen maailmassa sormenpäissä voi olla silmät ja selkä voi maistella asioita

"Sormien päissä on silmät, selkäkin voi aistia, maistella ja havaita asioita"

Palkitulle tanssija-koreografille iho on utelias elin.

Juontaja Ella Kanninen teki maanantaina paluun Puoli seitsemän -ohjelman juontajaksi kuuden vuoden tauon jälkeen. Ensimmäisessä lähetyksessä Kanninen ja Mikko Kekäläinen saivat vieraakseen maailmalla menestystä niittäneen tanssitaiteilija Tero Saarisen. Saarinen on toiminut tanssin ammattilaisena vuodesta 1985 asti, jolloin hänet kiinnitettiin Kansallisbalettiin tanssijaksi.

– Eihän sitä silloin alkuaikoina tiennyt, mitä kaikkea se miestanssijuus pitää sisällään, mitä kaikkea se voi olla. Siinä mielessä kaikki on ollut aikamoista etsimistä ja löytämistä.

Vuosien varrella Saarisen tanssijan ura on saanut rinnalleen myös koreografin toimenkuvan ja taiteellisen vastuun omasta ryhmästä, Tero Saarinen Companysta. Ensi vuonna 25 vuotta täyttävä ryhmä on esiintynyt kaikissa maanosissa, 40 maassa.

– Uuden teoksen luominen lähtee aina asioista, joita haluaa käsitellä ja jotka jotenkin kiehuvat sisällä. Viimeisin, Transit, oli biodiversiteetin katoamisesta ja ihmisen suhteesta luontoon. Tanssiteoskin voi käsitellä kauhean monenlaisia asioita.

Saarinen uskoo, että mitä tahansa tunnetta voi ilmaista tanssin keinoin, eikä löytöretki ihmiskehon ilmaisuvoimaisuuteen ole missään nimessä vielä ohi.

– Joka kerta, kun saa olla tekemisissä ei-tanssijoiden ja ei-ammattilaisten kanssa, on ihanaa nähdä, kun se lamppu syttyy pään päällä ja ihmisen ymmärrys omasta kehollisesta lahjakkuudestaan aukeaa. Sormissa on yhtäkkiä kaikki uteliaisuus tai sormien päissä on silmät. Ja ihon uteliaisuus. Selkäkin voi aistia, maistella ja havaita asioita.

