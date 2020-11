Terrorismin tutkija Antti Paronen yllättyi Itävallan sotilaallisesti toteutetusta iskusta – "Ei ole tullut tunnetuksi jihadistisen liikehdinnän merkkimaana"

Terrorismin tutkija Antti Paronen pitää hieman yllättävänä jihadistista iskua Itävaltaan. Itävalta kun ei ole tullut tunnetuksi jihadistisen liikehdinnän merkkimaana toisin kuin vaikka Ranska tai Belgia.

– Yllättävää tai ainakin huomiota herättävää on se, että näin sotilaallista ammattitaitoa vaativa isku toteutetaan juuri Itävallassa. Jos se olisi tapahtunut Espanjassa, Ranskassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, en olisi juurikaan yllättynyt, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Paronen sanoo.

Viime vuosina Euroopassa tehdyt jihadistiset iskut ovat haastaneet viranomaisia yhteistyöhön.

Paronen korostaa, ettei ole operatiivinen viranomainen eikä pysty sen vuoksi sanomaan tarkkaan, miten tieto eurooppalaisten viranomaisten kesken kulkee nyt. Sen hän kuitenkin tietää, että tiedonkulku on parantunut.

– Erityisesti vuosien 2015–2017 iskujen käynnistämä kehitys on pakottanut eurooppalaiset tiedustelupalvelut ja miksei sotilastiedustelutkin jakamaan toistensa kanssa tietoa huomattavasti aiempaa enemmän jihadistiseen liikehdintään liittyen. Tämä on ollut merkittävä kulttuurinmuutos näissä länsimaisissa organisaatioissa, Paronen sanoo.

Hänen mukaansa jihadistinen liikehdintä on jo juurtunut joihinkin Euroopan maihin. Lisäksi yksittäisten henkilöiden toteuttamia iskuja on länsimaisessa vapaassa demokratiassa mahdotonta estää sataprosenttisesti.

– Nyt vain täytyy pelata niillä korteilla, jotka meillä on. Vallitseva tilanne on vaikea, turvallisuushaasteet akuutteja, ja tilanteen kanssa on kyettävä elämään. Turvallisuusviranomaisten resurssien turvaaminen on mielestäni keskeistä, Paronen miettii.

Aiemmin jihadistit eivät hyökänneet kirkkoihin

Hän sanoo, että ISIS on tuonut jihadistiseen liikkeeseen uudenlaisen elementin.

– Jihadistisessa liikehdinnässä korostettiin 2000-alussa, että uskonnolliset palvontamenojen paikat pitäisi jättää rauhaan. Isis sen sijaan on tuonut voimakkaasti mukanaan uskontojen välisen sodan. Nyt teemana on ikään kuin ristiretkeläisiä vastaan hyökkääminen, Paronen pohtii.

Ranska kokee olevansa sodassa

Paronen ei usko, että Ranska perääntyy sananvapautta korostavasta politiikastaan.

– Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ottanut valtionsa päämiehenä sellaisen ulkopoliittisen kannan, että nämä ovat ranskalaisia arvoja ja näistä ei peräännytä, Paronen sanoo.

Hän muistuttaa, että Macronin toiminta on käytännössä presidentti François Hollanden perinnön jatkamista.

– Hollande julisti vuonna 2015, että Ranska on sodassa islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuvan entiteetin kanssa. Ranska on lähtenyt sotilaallisen vastatoiminnan ja kovan turvallisuuden tielle jo hyvin varhain, eivätkä Macronin toimet ole Ranskaa mihinkään tältä tieltä siirtämässä, päinvastoin.

Parosen mukaan Ranskan jihadismin vastaisella taistelulla on pitkät juuret. Jo vuonna 2013 se teki Malissa sotilaallisen intervention, jolla esti koko maan joutumista jihadistien valtaan.

Itävallan pääministeri Sebastian Kurz totesi Twitterissä, että maa puolustaa kaikin voimin perusarvojaan, elämäntapaansa ja demokratiaa eikä pelkää terrorismia.