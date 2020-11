Jani Käkelä, 38, ei saanut nuorena uutta virveliä, mutta nyt hänellä on miljoonatulot ja isot verot: "En ole optimoinut verojani"

Jani Käkelä oli kymmenvuotias, kun hänen isänsä Risto Käkelä perusti pienkuormaajista tunnetun Avant Tecno -yrityksen.

Risto Käkelä oli huomannut, ettei tuorerehun jakoon ollut valmiina kunnollisia koneita. Ylöjärven tehtaalla käynnistyi innostunut tuotekehitys, mutta menestyksen aika oli vasta paljon myöhemmin.

Kymmenvuotiaana Jani Käkelä oli messuilla isänsä mukana ja ajoi jo esittelykuormaajaa. Hän siivosi hallia, eikä saanut antamastaan avusta rahaa.

– Rahaa on tullut vasta myöhemmin, kun yrityksellä on mennyt paremmin, on ollut hyviä vuosia ja olen tullut omistajaksi, Jani Käkelä kertoo Ylelle.

Viime vuonna oli tällainen hyvä vuosi. Avant Tecnon varatoimitusjohtajana Jani Käkelän ansiotulot olivat 1,3 miljoonaa euroa. Siitä ansiotuloa on 171 000 euroa ja loput pääomatuloa. Sillä hän oli Pirkanmaan verolistalla 16:s ja harvoja 1980-luvulla syntyneitä. Myös isä Risto Käkelä ja sisar Satu Uotila pääsivät miljoonatuloihin.

– Tulot ovat nyt hyvät, ei niistä voi valittaa. Mutta vastuutkin ovat kovat, Jani Käkelä sanoo.

Avant Tecno työllistää parisataa työntekijää Ylöjärvellä ja lisäksi sillä on omat myyntiyhtiöt Saksassa, Britanniassa ja USA:ssa sekä maahantuojat yli 55 maassa eri puolilla maailmaa. Kaikki pienkuormaajat valmistetaan sarjatuotantona Ylöjärvellä.

Lapsuus ei ollut luksusta

Perheyhtiön alku ei ollut rahakas. Liikevaihto oli miljoona markkaa eli 160 000 euroa. Käkelöiden oma talo oli kiinnitetty ja markka devalvoitiin.

Jani Käkelä muistaa yhä, miten pitkään odotti uutta maastopyörää ja ilon sen saamisesta. Samalla pyörällä piti ajaa vuosikausia.

Yhtä hyvin ei käynyt virvelin kanssa.

– Nuorena tykkäsin kalastella. Keskustelimme pitkään kotona, pitäisikö hommata uusi virveli. Pitkän keskustelun jälkeen tulimme siihen tulokseen, että vanhallakin pärjää. Sillä mentiin sitten, Jani Käkelä sanoo.

Nyt varatoimitusjohtajalla olisi rahaa uuteen virveliin, mutta ajasta on pulaa.

– Nyt taas aikaa on vähemmän, virvelöintiä ei tule harrastettua, hän naurahtaa.

Jani Käkelä on kiinnostunut moottoriajoneuvoista ja myöntää, että niihin menee jonkin verran rahaa. Alle nelikymppinen kovatuloinen ei usko, että moni on hänellle kateellinen rahojen takia. Ihmiset tietävät, miten paljon työtä ja riskiä perheyhtiöön kuuluu.

– Varmasti jotkut ovat kateellisia, mutta en valtavasti ole törmännyt siihen. Omalla käyttäytymisellä voi vaikuttaa varmaan siihen paljon, miten ihmiset sen kokevat.

Työ ajaa eteenpäin enemmän kuin raha

Jani Käkelä on tehnyt koko työuransa perheyhtiössä. Isä on kertonut kasvattaneensa hänestä maatalon poikaa. Poika onkin valmis työhön kuin työhön. Hän on aina halunnut jatkaa perheyhtiössä.

– Toiminta on sellaista, mistä tykkään ja yleensä siinä on kohtuullisen hyvä, mistä tykkää.

Jani Käkelä tuntee yrityksen kuin omat taskunsa, koska hän on tehnyt siellä kaikkea pienkuormaajien kokoonpanosta alkaen. Välillä hän on ollut töissä myös Saksan myyntiyhtiössä. Nykyään hän on varatoimitusjohtaja ja vastaa myynnistä ja markkinoinnista.

Viime aikoina koronakriisi on tuonut monenlaista mietittävää. Onneksi Avantin asiakkaisiin kriisi ei ole iskenyt niin kuin monille muille toimialoille.

– Tämä on ollut todella erikoinen vuosi. Kaikki reissaamiset ovat katkenneet maaliskuuhun. Joutui miettimään tiukkoja asioita, mutta tällä hetkellä tilanne on hyvä ja lähes kaikki asiakkaat ovat voineet olla töissä.

Juuri päättyneellä tilikaudella Avant Tecnon liikevaihto oli 143 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kovat kasvutavoitteet etenkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Viennin osuus liikevaihdosta on yli 85 prosenttia.

– Kuulostaa varmaan naiivilta, mutta ambitioni ovat muualla kuin rahassa. Tämä on kiinnostavaa ja mukavaa hommaa ja tässä on suuret mahdollisuudet. Se minua ajaa eteenpäin enemmän kuin raha.

Suuri osa tuloista menee veroihin

Suomessa yli 4 000 kovatuloista halusi salata verotulonsa. Jani Käkelä ei ollut niistä yksi. Hän ymmärtää, etteivät kaikki hyvätuloiset halua julkisia verotietoja.

Jani Käkelä naurahtaa, ettei hänkään aio kehystää omia verotietoja.

– Itse en ole nähnyt tarpeelliseksi salata. Jos joku haluaa niitä katsella, katselkoon.

Jani Käkelä maksaa 1,3 miljoonan euron tuloista veroja 461 000 euroa. Hän sanoo, että niin kauan kuin Suomessa asutaan, toimitaan Suomen lain mukaan.

– En ole purnannut veroista ikinä, enkä ole optimoinut verojani. Ne hoidetaan pois. Usein kyllä mietityttää, mihin verotulot käytetään.

Tosiasiassa Jani Käkelä maksaa veroja enemmän kuin vajaat puoli miljoonaa euroa. Hän maksaa jo perintöveroa pois suuria summia, että perheyritys pysyy perheyrityksenä.

– Monille yhtiöille perintövero voi muodostua niin hankalaksi, ettei yhtiö voi jatkaa perheyrityksenä ja pitää myydä pois. Se ei aina ole oikeudenmukaista. Meillä onneksi asia on otettu ajoissa huomioon.