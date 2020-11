Vallilan veriteosta epäillyn 16-vuotiaan uskottiin pysyvän kaidalla tiellä – vapautettiin vankeudesta viikkoa ennen henkirikosta

Poliisin tutkinta lauantain aamuyön tapahtumista Vallilassa on vielä alkuvaiheessa.

Poliisin tutkinta lauantain aamuyön tapahtumista Vallilassa on vielä alkuvaiheessa.

Helsingin Vallilan henkirikoksesta epäilty 16-vuotias poika oli tapahtumien aikaan matkustuskiellossa Tampereella tapahtuneen epäillyn tapon yrityksen ja törkeän ryöstön yrityksen vuoksi. Epäillyt rikokset tapahtuivat 3. lokakuuta Kaukajärven alueella.

Poika vangittiin Tampereen rikoksista epäiltynä 6. lokakuuta. Vangitsemisen uudelleen käsittelyssä 23. lokakuuta 16-vuotias kuitenkin vapautettiin, ja hänet määrättiin matkustuskieltoon.

Poliisi ei kommentoi, mille alueelle matkustuskielto oli rajattu. 16-vuotias rikkoi matkustuskieltoa tiettävästi ensimmäisen kerran Vallilan veriteon yhteydessä noin viikko vankeudesta vapautumisensa jälkeen.

Sisä-Suomen poliisilaitoksella työskentelevän rikosylikomisario Jari Kinnusen mukaan ongelmana on se, että perusmuotoista matkustuskieltoa ei pysty valvomaan kukaan.

Epäilty voidaan määrätä myös tehostettuun matkustuskieltoon, jolloin hänellä on seurantapanta jalassa.

– Minun tutkimissani jutuissa arviolta viisi prosenttia noudattaa matkustuskieltoa. Ja vaikka kieltoa noudattaisi, edes tehostettu tekninen valvonta ei estä rikosten tekemistä, Kinnunen toteaa.

Alaikäisen vangitsemisen tulee olla viimeinen keino

16-vuotiaan tapauksessa Pirkanmaan käräjäoikeus, poliisi ja sosiaalitoimi olivat uusintakäsittelyssä yksimielisiä siitä, että vangitsemisen jatkamisen perusteita ei ollut.

Rikoksesta epäilty voidaan tuomioistuimen päätöksellä vangita yleisten edellytysten täyttyessä ja, jos epäilty saattaisi sotkea poliisin työntekoa ja estää asian selvittämistä, jatkaa rikoksen tekemistä tai hän on todennäköisesti pakenemassa Suomesta.

– On haastavaa perustella, miksi alaikäinen pitäisi vangita. Tässä tapauksessa ei varmaankaan pidetty riskinä rikosten jatkamista. Alaikäisten kohdalla rikoksen jatkamisvaaraa on vaikeaa osoittaa, koska he ovat usein ensikertalaisia. Asiaa punnitaan paljon epäillyn entisten tekojen pohjalta, toteaa Kinnunen.

Kinnunen ei ole tapauksen tutkinnanjohtaja, vaan hän johtaa rikosta tutkivaa yksikköä. Yle ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa Hannu Kallioniemeä kommentoimaan Tampereen rikostutkintaa.

Alaikäisen vangitseminen vaatii yleisten vangitsemisen edellytysten lisäksi erityisiä painavia syitä. Alaikäisen vangitsemisen perusteita määrittelevät EU:n direktiivi ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut.

EIT:n ratkaisuissa on otettu kantaa siihen, että vangitsemista tulisi perustella muillakin seikoilla kuin rikoksen vakavuudella. Ratkaisuissa alaikäisen vangitsemista on pidetty usein kohtuuttomana.

Alaikäisten kohdalla perusteita harkitaan tarkasti, koska vangitsemisen katsotaan vaikuttavan haitallisesti lapseen. Lain mukaan alaikäisen vapauteen kajoamisen tulee olla viimeinen keino.

– Tuomioistuimelle voi olla vaikeaa ennustaa, onko vangittuna pitäminen tarpeellista vai kohtuutonta henkilön nuori ikä huomioon ottaen. Yksi painava syy vangitsemiseen voi olla nuoren rikoskierteen katkaisu, toteaa rikos- ja prosessioikeuden yliopistolehtori Dan Helenius Helsingin yliopistosta.

Kun kysymys on niin sanotuista ylitörkeistä rikoksista, joita henkirikokset ovat, ei Suomessa ole vaadittu erityisten edellytysten täyttymistä alaikäisen vangitsemiseksi.

– Vaikka erityisiä perusteita ei vaadita henkirikoksissa, yritän löytää vangitsemiselle yleensä muunkin syyn kuin rikosnimike, jotta EIT:n kanta tulee huomioiduksi, Kinnunen kertoo.

Epäilty karannut lastenkodista

Vallilan taposta epäilty 16-vuotias on MTV:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan karannut kaverinsa kanssa lastenkodista. MTV kertoi ensimmäisenä 16-vuotiaan rikostutkinnasta Tampereella.

Viranomaiset ovat huolissaan keinoistaan alaikäisten rikollisten kanssa. Lastensuojelun mahdollisuudet rajoittaa alaikäisen liikkumisvapautta ovat rajalliset.

Nuoret myös karkailevat lastenkodeista melko paljon. Pelkästään Helsingissä poliisi etsi viime vuonna 900 lastenkodista karannutta alaikäistä.

– Jos lastensuojeluun annettaisiin enemmän mahdollisuuksia rajoittaa näiden nuorten liikkumisvapautta, ei tarvittaisi niin usein vangitsemisia, Kinnunen toteaa.

16-vuotiaan epäillyn Tampereella tapahtuneiden rikosten syytteen nostamisen määräpäivä on 26. marraskuuta 2020. Helsingin käräjäoikeus päättää huomenna keskiviikkona 16-vuotiaan vangitsemisesta Vallilan taposta epäiltynä.

Vuonna 2001 syntyneen miehen taposta viime lauantaina epäillään edelleen useita alaikäisiä poikia. Poliisi on kuulustellut 16-vuotiaan lisäksi yhtä 14-vuotiasta poikaa tapaukseen liittyen.

