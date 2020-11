Koronaepidemia Kuopiossa ja Siilinjärvellä kiihtymisvaiheessa, kasvomaskin käyttösuositus laajeni – infektioylilääkäri kertoo tilanteesta suorassa lähetyksessä

Koronaepidemia on siirtynyt Kuopiossa ja Siilinjärvellä kiihtymisvaiheeseen

Koronavirusepidemia on siirtynyt Kuopiossa ja sen naapurikunnassa Siilinjärvellä niin sanotulta perustasolta kiihtymisvaiheeseen, Kuopion yliopistollinen sairaala tiedottaa.

Tämä tietää muutoksia kasvomaskien käyttösuosituksiin Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Perustason suositusten lisäksi maskien käyttöä suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot mukaan lukien) sekä korkeakouluissa. Maskisuositus on voimassa myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula kertoo tilanteesta tarkemmin suorassa lähetyksessä Yle Areenassa alkaen kello 14.55. Voit seurata lähetystä jutun pääkuvan kautta.

KYSin infektioylilääkäri Irma Koivula. Arkistokuva tammikuulta. Sami Takkinen / Yle

Alueellinen koronaviruksen torjuntatyöryhmä totesi kokouksessaan, että muutenkin osa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä on lähellä epidemian kiihtymisvaihetta.

Muualla maakunnassa on kuitenkin vielä voimassa perustason maskisuositus.

Sen mukaan maskeja suositellaan käytettävän joukkoliikenteessä sekä matkalla koronavirustestiin tai testitulosta odotellessa, jos kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä.

Maskisuositus koskee myös riskialueelta Suomeen saapuvia, jotka ovat siirtymässä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.

Ihmisiä kehotetaan yhä välttämään lähikontakteja sekä yksityisissä tilaisuuksissa että julkisissa tiloissa. Julkisissa tiloissa tulee huolehtia siitä, että on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit.

Lisäksi suositellaan, että yli 50 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi ja pienemmissäkin tilaisuksissa huolehdittaisiin hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä.

Ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia hoidettaessa tulee käyttää suojaimia kuten tähänkin saakka, ja vierailut tulee toteuttaa varotoimia noudattaen.

Tapausten ilmaantuvuus kasvanut huomattavasti

THL:n koronakartan mukaan (siirryt toiseen palveluun) uusien tautitapausten ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana on Pohjois-Savossa nyt yli 29 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli noin viisi tapausta 100 000 asukasta kohden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Pohjois-Savossa on kirjattu tiistaihin mennessä 283 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on kirjattu tiistaina kaksi Kuopioon. THL:n lukujen päivittymisessä on viivettä.

Kuopion kaupunki puolestaan kertoo, että viikonlopun ja maanantain aikana Kuopiossa todettujen uusien koronatartuntojen tartuntalähteet on saatu selvitettyä kuuden tapauksen osalta. Yhden tartunnan alkuperä ei vielä ole terveysviranomaisten tiedossa.

Yksi tartunta on peräisin Etelä-Suomesta, yksi harrastustoiminnasta. Kolme tartunnoista on perheen sisällä tapahtuneita jatkotartuntoja. Yksi tartunnoista liittyy Siilinjärven lukion joukkoaltistumiseen.