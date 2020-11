USA:n presidentinvaalien loppumetreillä kosiskeltiin alkuperäiskansojen ääniä – Ylen kirjeenvaihtaja: ”Voivat olla merkittävä äänestäjäblokki”

USA:n koronatilanne on vaikuttanut vaaleihin ja ihmisiä onkin kehotettu äänestämään ennakkoon postitse.

USA:n koronatilanne on vaikuttanut vaaleihin ja ihmisiä onkin kehotettu äänestämään ennakkoon postitse. Jenny Matikainen / Yle

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa eletään viimeisiä hetkiä. Sekä republikaanien Donald J. Trump ja demokraattien Joe Biden ovat tehneet kovasti töitä saadakseen nukkuvat äänestäjät vaaliuurnille. Viimeisimpien viikkojen aikana molemmat ehdokkaat ovat kosiskelleet maan alkuperäiskansoja.

Biden antoi oman alkuperäiskansoja koskevan ohjelmansa (siirryt toiseen palveluun) julki lokakuun 8. päivä, Trump kaksi viikkoa myöhemmin (siirryt toiseen palveluun). Sekä Trump että Biden lupaavat kehittää alkuperäiskansojen koulutusta, terveydenhuoltoa ja heimojen asuttamien alueiden infrastruktuuria.

Molemmat mainitsevat ohjelmassaan kadonneet ja tapetut alkuperäiskansojen naiset ja lupaavat yhteisöille turvaa. Trumpin ohjelmassa alkuperäiskansoille luvataan tukea yritystoimintaan ja lähemmäs 200 000 uutta työpaikkaa.

Biden taas lupaa aloittaa alkuperäiskansojen konferenssit, joita järjestettiin vielä presidentti Barrack Obaman aikana, mutta jotka Trump lakkautti. Biden painottaa ohjelmassaan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden lisäksi sitä, että heimojen kanssa jo olemassa olevia sovittuja oikeuksia suojellaan.

Bidenin aikomuksena on myös nimetä vanhempia alkuperäiskansojen edustajia hallintonsa virkoihin, joissa tarvitaan tietämystä ja ymmärrystä USA:n alkuperäiskansoja koskevasta laista (_Indian law _) ja näin olisi myös helpompi suojella alkuperäiskansojen maita.

Joe Biden ja Donald Trump lupaavat parannuksia alkuperäiskansojen elinoloihin. Jim Bourg / EPA & Olivier Douliery / EPA, kuvankäsittely: Cathryona Sirviö / Yle

Alkuperäiskansat voivat olla suuressa roolissa joissain osavaltioissa

Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaat eivät ole usein kampanjoineet tai kohdistaneet viestiään alkuperäiskansoille, kertoo Ylen kirjeenvaihtaja Iida Tikka. Näissä vaaleissa alkuperäiskansat voivat kuitenkin olla suuressa roolissa Wisconsinissa ja Arizonassa.

– He voivat olla aika merkittävä äänestäjäblokki.Trump voitti Wisconsinissa vuonna 2016 vain noin 22 000 äänellä. Tässä vaa’ankieliosavaltiossa on useita kymmeniä tuhansia rekisteröityneitä alkuperäiskansoihin kuuluvia äänestäjiä, joihin presidenttiehdokkaat ovatkin nyt kiinnittäneet huomiota näissä vaaleissa, sanoo Tikka.

USA:n koronatilanne on vaikuttanut vaaleihin ja ihmisiä onkin kehotettu äänestämään ennakkoon postitse. Postiäänestys ei ole kuitenkaan toiminut alkuperäiskansojen alueilla, sillä posti kulkee reservaattialueilla heikosti. Tämän vuoksi Arizonassa Dine-heimon jäsenet haastoivat valtion oikeuteen, jotta postiäänestyksen takarajaa pidennettäisiin ja äänestäminen voitaisiin taata, kertoo Tikka.

Itsemääräämisoikeus on tärkeä asia kaikille alkuperäiskansaäänestäjille. Myös ilmastonmuutos on sellainen aihe, joka voi vaikuttaa alkuperäiskansojen äänestyskäyttäytymiseen, arvioi Tikka.

– Alaskan alkuperäiskansat ovat erittäin merkittävä äänestäjäblokki, noin 15 prosenttia asukkaista. Se on ollut myös erittäin merkittävä äänestäjäblokki aiemmissa vaaleissa. Siellä ilmastonmuutos on tärkeä kysymys nimenomaan alkuperäiskansoille. Totta kai nyt puhutaan vielä vaalilupauksista.

Vaaleissa ei äänestetä pelkästään presidentistä, mutta myös senaatista ja kuvernööreistä. Joissain osavaltioissa alkuperäiskansojen äänet voivat vaikuttaa merkittävästikin tulokseen.

– Alkuperäiskansaäänestäjiä pidetään erityisen tärkeinä Arizonan ja Pohjois-Carolinan kongressin ja senaatinvaalien kannalta, arvioi Tikka.

Ylen kirjeenvaihtaja Iida Tikka sanoo, että Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaat eivät ole usein kampanjoineet tai kohdistaneet viestiään alkuperäiskansoille. Arttu Timonen / Yle

Alkuperäiskansat eivät välitä rekisteröityä äänestäjiksi

Syy siihen, miksi presidenttiehdokkaat havittelevat alkuperäiskansojen ääniä, on melko selvä. Ruotsin yleisradioyhtiö SR:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltojen alkuperäiskansoista jopa kolmasosa ei ole rekisteröinyt äänestäjäksi ja innostus vaaleja kohtaan on muutenkin laimeaa.

Cherokee-heimoon kuuluvan Jacob Minkin mielestä ei ole mitään hyötyä äänestää.

– Meidät on unohdettu enkä usko, että äänestämisellä on minkäänlaista vaikutusta vaalitulokseen. Vaaleissa annetaan miljoonia ääniä, ei yksi ääni tee eroa tulokseen, sanoo Mink SR:lle.

USA:ssa on noin viisi miljoonaa alkuperäiskansoihin kuuluvaa henkilöä. National Congress of American Indians -organisaation mukaan alkuperäiskansojen keskuudessa heikoimmin äänestävät Cherokee-heimon jäsenet. Monissa osavaltioissa on kuitenkin yritetty saada ihmisiä vaaliuurnille näissä vaaleissa.

Chocktaw-heimoon kuuluva David Wilson johtaa Rock The Native Vote 2020 -ohjelmaa, jolla pyritään kannustamaan alkuperäiskansoja äänestämään. Wilsonin mukaan syy heikkoon äänestysintoon on se, että ihmiset eivät luota viranomaisiin ja päättäjiin. Myös huono tiedottaminen ja pitkät välimatkat äänestyspaikoille tuovat haasteita.

– Reservaateista ja pieniltä paikkakunnilta on pitkä matka äänestämään. Kaikilla ei ole mahdollisuutta matkustaa äänestyspaikalle, sanoo Wilson.

Joissain osavaltioissa äänestyspaikalle ole asiaa, jos äänestäjältä puuttuu lähiosoite. Näin on valitettavasti monen alkuperäiskansaäänestäjän kohdalla. Oklahomalainen David Wilson uskoo, että nuoria parhaillaan käytävät vaalit kiinnostavat.

– Jos meidän heimomme jäsenet vain rekisteröityisivät äänestäjiksi ja kokoaisivat voimansa, meillä olisi vaikutusmahdollisuuksia tässä osavaltiossa, sanoo Wilson SR:lle.

Heimojen johtajat tukevat Bidenia

Presidenttiehdokkaiden lupaukset ja kampanjat alkuperäiskansojen suuntaan aivan vaalien loppumetreillä ovat aiheuttaneet ihmetystä heimojen keskuudessa.

Spokane-heimon puheenjohtaja Carol Evans sanoo The Spokesman Review:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että lupauksilla kalastellaan vain ääniä.

– He sanovat, että nämä asiat ovat olleet koko ajan työn alla, mutta silti niihin liittyy niin paljon negatiivisuutta. Tämä ei tunnu mitenkään aidolta, sanoo Evans.

Presidenttiehdokkaista Joe Bidenilla on takanaan heimojen johtajien vankka tuki. Yli 200 heimojohtajaa (siirryt toiseen palveluun) on ilmoittanut tukevansa demokraattien Bidenia USA:n uudeksi presidentiksi. Istuva presidentti Donald Trump on saanut tuekseen vain muutamia heimojohtajia (siirryt toiseen palveluun).

USA:n presidentinvaalien äänestys on alkanut osavaltiosta riippuen klo 13 Suomen aikaa tiistaina ja päättyy viimeistään kello 7 Suomen aikaa keskiviikkona. Alustavia tuloksia vaalista on odotettavissa varhain keskiviikkoaamuna.