Hallitus saa katsauksen koronaviruksen tautitilanteesta ja arvioi koronalakien tilannetta – Yle seuraa, katso alkukommentit kello 15.20

Hallitus kokoontuu tiistaina iltapäivän päätteeksi neuvotteluun koronavirustilanteesta. Hallitus saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen katsauksen tautitilanteesta Suomessa ja Euroopassa.

Lisäksi ministerit käyvät läpi tilannetta koronaviruksen vuoksi säädettyjen lakien voimassaolosta. Useisiin lakeihin on tehty koronan vuoksi määräaikaisia poikkeamia.

Suomen virustilanne hieman helpotti, muun Euroopan pahentui

Suomessa koronaviruksesta johtuva tautitilanne on hieman parantunut verrattuna kahden viikon takaiseen aikaan.

Koronavirustilanne on mennyt huonompaan suuntaan kuudella alueella: Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa ovat kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen leviämisvaiheessa, joka on vakavampi tilanne kuin kiihtymisvaihe.

Sen sijaan muualla Euroopassa tautitilanne on monessa maassa huonontunut. Esimerkiksi Ranska ja Belgia ovat jo ottaneet käyttöön uusia rajoituksia ja Britannia on määräämässä uusia rajoituksia.

Hallitus ei neuvottele tänään matkustuskäytännöistä ja testaamisesta ehtona Suomeen matkustamiselle huonon koronatilanteen maista.

Korona johti määräaikaisiin lakimuutoksiin

Hallitus saa siis myös katsauksen koronaviruksen vuoksi tehtyjen lakimuutosten tilanteesta. Tarkoitus on käydä läpi, asetuksia tai lakeja, joiden määräaikaisuus on päättymässä ja mitä asian suhteen pitäisi tehdä.

Esimerkiksi poikkeuksellinen yksityisten työnantajien lomautuskäytäntö on voimassa tämän vuoden loppuun. Yritykset voivat tehdä lomautukset nopeutetussa tahdissa ja myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa.

Eduskunta hyväksyi lokakuun lopulla uudelleen konkurssilain määräaikaisen poikkeuksen, joka on voimassa nyt tammikuun loppuun asti. Velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan erääntynyttä saatavaa.

Tarkoitus on helpottaa maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta. Tavoitteena on ollut siis varmistaa, ettei konkurssiin aseteta yrityksiä, joiden taloudellinen ahdinko johtuu lähinnä koronaviruspandemiasta.

Haittapuolena tiedossa on, että määräaikainen laki myös vaikeuttaa velkomis- ja konkurssitapausten selvittelyä tulevaisuudessa.

