Nuori, menestyvä ja varakas: 21-vuotias Atte Pohjanmaa tienaa oman yrityksensä toimitusjohtajana enemmän kuin 99 prosenttia suomalaisista

21-vuotiaana Atte Pohjanmaa on saavuttanut paljon.

Oman yrityksen 15-vuotiaana perustaneella Pohjanmaalla on miljoonien bisnes, ja yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosi vuodelta. Vertics Oy:ssa hänellä työskentelee tällä hetkellä 35 alaista.

Atte Pohjanmaa oli 15-vuotias, kun hän perusti kesätyörahoilla yrityksen. 21-vuotiaana hän on toimitusjohtaja, jonka palkkataso on lähempänä viisikymppisten pomojen tienestejä.

Nuori yrittäjä kuvailee itseään hyvätuloiseksi. Tuoreiden verotietojen mukaan Pohjanmaa tienaa enemmän kuin 99 prosenttia suomalaisista. Vaurastuminen ei kuitenkaan ole päämäärä vaan sivutuote intohimoisesta työstä, Pohjanmaa tähdentää.

– Helpompiakin tapoja olisi varmaan ollut ansaita rahaa, ryhtymällä esimerkiksi koodariksi. Yrittäjänä parasta on kuitenkin itsensä toteuttaminen. Hieno asia tässä vaiheessa on toki se, että on vapaus taloudellisissa asioissa, Pohjanmaa pohtii.

Veropäivänä julkaistavien verotietojen kärjessä keikkuvat yleensä keski-ikäiset miehet. Poikkeuksia löytyy kuitenkin vuosittain.

Ensimmäinen yritys perustettiin kesätyörahoilla

Nuoresta iästään huolimatta Pohjanmaa on ehtinyt toimia yrittäjänä jo kuutisen vuotta. Ensimmäisen yrityksen Pohjanmaa perusti 15-vuotiaana kaverinsa kanssa. Yrityksen alkupääoma, reilu pari tonnia, säästettiin molempien kesätyörahoista.

Yrityksen kaaduttua vuoden sisällä perustamisesta, Pohjanmaa perusti Verticsin kaverinsa kanssa.

– Sen jälkeen onkin perse ruvella tehty töitä, Pohjanmaa nauraa.

Koulunkäynti ja yrityksen pyörittäminen vaati paljon töitä. Tavallinen teinihengailu ja mopolla ajelu jäivät lähes kokonaan, koska kaikki muu vei nuoren yrittäjän ajan.

Lukiosta valmistumisen jälkeen Pohjanmaa on keskittynyt täysin yrityksensä pyörittämiseen. Jatko-opiskelu ei ole ainakaan vielä ollut agendalla.

– Joskus kun on syvässä savessa, sitä miettii että opiskelijabileissä olisi kyllä kivempi istua. Kukaan ei ole kuitenkaan kyseenalaistanut sitä, että en ole opiskellut, Pohjanmaa toteaa.

Nuorena yrittäjänä joutuu kohtaamaan joskus ennakkoluuloja

– Pojittelua tulee välillä. Sellaista ethän sinä tiedä vielä mistään mitään. Olen vastannut niihin ja kysymyksiin kuitenkin aina järkevästi, Pohjanmaa sanoo.

– Mielestäni olen onnistunut siinä aika hyvin, koen että pystyn olemaan tasavertainen monellakin tavalla.

Pohjanmaan mukaan hänellä ei ole mitään kiirettä myydä yritystä pois. Halua on enemmänkin viedä yrityksen tarinaa pidemmälle ja kasvattaa samalla sen toimintaa. Petteri Sopanen / Yle

Nykyään hän näkee itsensä esimiehenä, jonka kanssa voi avoimesti keskustella mistä vain, kuten esimerkiksi palkankorotuksista.

– Vaikka ikää ei olekaan paljon, johtaminen toimii ja on mukavaa. Meillä ei ole turhaa byrokratiaa eikä perinteistä johtamismallia, Pohjanmaa kuvaa.

Yrittäjien maksamat verot ovat kohtuullisia

Viisi vuotta sitten Forbes arvioi Suomen olevan maailman kuudenneksi paras maa, jossa perustaa oma yritys. Euroopan kauppakamariyhdistyksen mukaan Suomi on Euroopan kolmanneksi paras maa yrittää.

Yrityksen perustaminen ja pyörittäminen Suomessa on Pohjanmaan mielestä helppoa. Yritysten maksamat verot ovat hänestä myös kohtuullisia ja yrittäjänä voi menestyä.

– Yrittäjyys rikastumismielessä on ihan saavutettava unelma. Se on ehkä enemmän kiinni siitä, että yrittäjyys itsessään on rankkaa. Voisi sanoa, että yrittäjyys on aallokko, jossa parhaat uimarit pääsevät perille.

Verot ovat Pohjanmaan mielestä kuitenkin kohtuullisia, kun otetaan huomioon mitä kaikkea niillä kustannetaan. Yrityksen siirtäminen ulkomaille ei ole käynyt hänellä mielessäkään.

– Olen kokenut Suomessa yrittämisen siistiksi. On ihan eri juttu perustaa firma ulkomaille, ei sitä pidä tehdä vain verojen kiertämistä varten.

Haaveita isommasta liikevaihdosta ja omasta kodista metsän keskellä

Pohjanmaan elämä on hyvin erilaista verrattuna ikätovereihin. Työtilannetta ja sen myötä myös työstä aiheutuvaa stressiä voi verrata enemmänkin kolmekymppiseen.

Yrityksen tavoitteena ja haaveissa on päästä keskikokoisten yritysten joukkoon ja yli 10 miljoonan euron liikevaihtoon.

Unelmissa on myös oma tontti jostain pääkaupunkiseudun kehyskunnista, mielellään metsän keskeltä.

– Puuhommat rentouttavat ja myös sellainen rennolla otteella tehtävä remontti, kuten esimerkiksi uuden terassin tekeminen.

