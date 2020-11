Katariina Laurila ja Jukka Ahola äänestivät Yhdysvaltain presidentinvaaleissa – eivät ole ainoita, jotka saivat tehdä näin Suomessa

Viime yönä uni ei tullut silmään. Tamperelainen psykologi ja toimittaja Katariina Laurila jännitti Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta. Jännitys kestää yhä, koska presidentin nimi ei ole vieläkään selvillä.

– Heräsin aamulla Joe Biden mielessä. Piti aamulla katsoa heti kännykästä, mikä on meininki.

Nämä vaalit olivat merkittävät Laurilalle myös siitä syystä, että Yhdysvaltain ja Suomen kansalaisena hän äänesti ensi kertaa Yhdysvaltain vaaleissa. Äänestäminen vaati vaivaa, mutta oli itsestäänselvä valinta.

Katariina Laurila asuu parhaillaan Suomessa ja tilasi postin kautta äänestyslipukkeen. Yhdysvalloissa äänestäminen on monimutkaista ja siihen piti varata aikaa.

– Netissä pystyi seuraamaan, milloin kirje oli lähetetty minulle ja milloin kirjekuori oli vastaanotettu minulta.

Laurila halusi äänestää, koska jokaisellla äänellä on merkitystä. Etukäteen tiedettiin, että valinnasta voi tulla todella tiukka.

– Kaiken kahtiajakoisuuden ja koronan jälkeen olen silti yllättynyt, että näin moni äänestää Donald Trumpia.

Suurlähetystö lähetti satoja kirjeitä

Sitä ei tiedetä, kuinka moni kaksoiskansalainen tai Suomessa asuva Yhdysvaltain kansalainen on äänestänyt näissä vaaleissa. Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystöstä kerrotaan, ettei siitä ole edes tietoa, kuinka moni amerikkalainen on nyt Suomessa.

USA:n Helsingin-suurlähetystön viestintäpäällikkö William Couch kertoo Ylelle, että kiinnostus vaaleja kohtaan on ollut suurta. Suurlähetystö on lähettänyt yli 200 äänestäjien kirjekuorta diplomaattipostissa, mutta äänestäjät ovat palauttaneet ääniä myös suoraan.

Suomessa asuvilta Yhdysvaltain kansalaisilta on tullut 500 kyselyä rekisteröinnistä ja äänestämisestä. Tästäkin voi päätellä, että ääniä Suomesta on lähetetty suhteellisen paljon.

Oulun Suomi-Amerikka-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Aholala äänesti presidentivaaleissa. Risto Degerman / Yle

Esimerkiksi Oulun Suomi-Amerikka-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla Jukka Aholalla on sekä Suomen että Yhdysvaltojen kansalaisuus.

Aholan Fordin takaa pilkistävä Biden-Harris-tarra kertoo, että hänen äänensä meni demokraattien ehdokkaalle. Ahola toivoo, että Biden voittaisi. Samaan hengenvetoon hän lisää, että näin ei välttämättä käy. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Suomesta käsin äänestäminen vaatii omat niksinsä.

Ensin Ahola kirjautui sisään USA:n äänestäjille tarkoitettuun järjestelmään, jossa vahvistettiin äänestysoikeus. Sen jälkeen sähköpostiin tuli lomake, jossa äänestys tehtiin sähköisesti. Sitten tuo lomake tulostettiin ja varmistettiin vielä nimikirjoituksella. Samat tiedot lähtivät vielä postitse kohti Yhdysvaltoja.

Kaipuu Yhdysvaltoihin

Tamperelainen Katariina Laurila on puhunut vaaleista ja koronatilanteesta paljon ystäviensä kanssa. Osa ystävistä pelkää sisällissotaa. Tämä on Laurilasta järkyttävää, koska vielä kolme vuotta sitten ilmapiiri oli ihan toinen.

– Koronan jälkeen ja presidentinvaalien alla Kaliforniassa on ollut hyvin epävakaata ja väkivaltaista. On järkyttävää kuulla, mihin Los Angelesissa on menty.

Amerikkalaiset tekevät valtavasti töitä, ja heillä on paljon unelmia. Maassa on Laurilan mukaan paljon hyvää ja on tosi sääli, että se on jakautunut kahtia.

Katariina Laurilalla on monta syytä rakastaa Yhdysvaltoja. Aiemminkin puhelias nainen muuttui vielä puheliaammaksi maassa. Hän kaipaa esimerkiksi sitä, miten amerikkalaiset osaavat pitää hauskaa.

– Ihmiset tykkäävät vitsailla työpaikoilla. Nauretaan itselle ja toiselle tietenkin tarkoissa rajoissa, ettei rotuja tai kansallisuuksia mollata.

Katariina Laurilasta tuntuu, että hänestä tulee Amerikassa paras versio itsestään. Työyhteisössä tsempataan ja korostetaan vahvuuksia. Työpaikoilla on mahdollista edetä, jos näkee vaivaa.

– Amerikkalaiset kokevat varmasti myös kateuden tunnetta, mutta ehkä he käsittelevät sitä eri tavalla. Se ei ole niin myrkyttävää.

Lisäksi Laurila kaipaa sitä, miten ihmiset ajattelevat eteenpäin ja kokeilevat rohkeasti uusia ideoita. Laurila kertoo 75-vuotiaasta professoristaan, joka yöpyi hostelleissa ympäri maailmaa.

– Elämä ei lopu 50-vuotiaana tai 70-vuotiaana.

Pelon ilmapiiri

Katariina Laurila muutti pysyvästi ensimmäisen kerran vuonna 2007 Yhdysvaltoihin Los Angelesiin. Hän oli maassa ensin oleskeluluvalla ja haki kansalaisuutta heti, kun sai mahdollisuuden.

Laurila oli opiskellut aiemmin teatterinohjausta Yhdysvalloissa ja hänellä oli unelma siitä, että palaisi vielä opiskelemaan komediaa. Hän esiintyi komediaklubeilla ja teki stand upia.

Kuten suuri osa Hollywoodin taiteilijoista, Laurila teki muita töitä elääkseen. Hän teki käännöstöitä ja toimittajan töitä.

Myöhemmin Laurila opiskeli Yhdysvalloissa maisterin tutkinnon kliinisestä psykologiasta. Sen jälkeen hän on tehnyt maassa pari- ja perheterapiaa.

Katariina Laurilasta tuli Yhdysvaltain kansalainen neljä vuotta sitten juuri ennen kuin Donald Trump valittiin presidentiksi. Laurila asui maassa myös silloin, kun Barack Obama valittiin presidentiksi.

Kalifornia on demokraattien aluetta, ja se näkyi vaalitulokseen suhtautumisessa.

– Muistan, miten kaduilla juhlittiin Obaman valintaa, oli ilotulitukset ja bileet. Obamacare oli monelle tärkeä, vaikka minun elämääni Obaman hallinnolla ei ollut vaikutusta suoraan.

Trumpin valinta neljä vuotta sitten muutti täysin ilmapiiriä Kaliforniassa. Yhä useampi Laurilan ystävä alkoi suunnilla muuttavansa Kanadaan tai Eurooppaan. Turvallisuuden tunne vaihtui turvattomuuteen.

– Eiväthän ne ihmiset lähteneet mihinkään, mutta maahan jäi pelon ilmapiiri. Moni alkoi tehdä suunnitelmia, mitä tekee, jos tulee kriisi.