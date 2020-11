Yrityskauppa on tie vaurauteen – tässä kolme erilaista tarinaa, jotka nostivat yrittäjiä miljoonatuloille

Tutkijayrittäjä Johanna Smårosin varallisuutta kasvatti pääomasijoittaja.

Småros on yksi Relex-ohjelmistoyhtiön perustajista. Yhtiöstä 30 prosenttia myytiin Technology Crossover Ventures -pääomasijoittajalle. Småros sai viime vuonna 5,5 miljoonaa euroa pääomatuloja ja 79 000 euroa ansiotuloja. Veroja hän maksoi 1,9 miljoonaa euroa.

– Maksan todella mielelläni veroja ja pidän tärkeänä, että ihmiset näkevät, mitä vastinetta he saavat rahoilleen. Itse olen äärimmäisen tyytyväinen vaikkapa varhaiskasvatuksen tasoon.

– Siinäkään ei ole mitään ongelmaa, että nostetaan näitä verosankareita esille.

Småros halusi kuitenkin poistaa nimensä julkisuuteen tulevalta suurituloisten listalta. Syy on henkilökohtainen:

– Koska minulla on jälkikasvua ja hyvin harvinainen sukunimi, kaikki huomio, joka kohdistuu minuun, kohdistuu myös perheeseeni. Tuntuu tosi epäreilulta, että varhaiskasvatuksen piirissä oleva pieni ihminen saa tällaisen ylimääräisen taakan kannettavaksi mihin hänellä ei ole osaa eikä arpaa.

Vuonna 2005 perustettu Relex tekee ohjelmistoja varaston optimointiin. Yhtiön kolme perustajaa saivat yritysidean teknilllisen korkeakoulun logistiikan tutkimusryhmän jatko-opinnoissa.

Relexin tuotteiden pääosassa on kysynnän ennustaminen; kuinka paljon vaikkapa muropakettia myydään huomenna, ylihuomenna tai viikonlopun jälkeen. Sen mukaan hoidetaan tilaukset varastolle ja tavarantoimittajalle. Kun ketju optimoidaan, käsittelykustannukset pienenvät ja vältetään ylivarastointia sekä hävikkiä.

Ohjelmat perustuvat koneoppimiseen. Aiempi kysyntä, kampanjat, esillepano ja sääkin vaikuttavat menekkiin.

Pääomasijoittajia jatkuvasti kasvava yritys kiinnostaa, vaikka se tekisikin pientä tappiota. Relexillä on toimintaa jo useissa maissa.

Korona-ajan alussa ohjelmien piti oppia hamstraus. Smårosin mukaan yhtäkkiä oli viisi "joulua" peräkkäin. Yksikin joulu on yleensä vaikea optimoitava.

Syytetäänkö teitä, jos joulun alla loppuvat kinkut?

– Kyllä se aina on vähän niin, että jos on ihminen ja järjestelmä, niin se on järjestelmän vika ja se on ihan ok, Småros naurahtaa. Hänen mukaansa pitää ottaa vastuu kokonaistuloksesta.

Harkintaa pitää käyttää, kun kauppaan tulee vaikkapa uusi vegetuote.

– Jos saadaan kaikki helpot automatisoitua, se on jo hyvä alku.

Henkilöstövuokraus tuottaa miljonäärejä

Jussi Siiriäinen myi viime vuonna yrityksensä Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n. Ostajana oli toinen henkilöstöpalvelualan yritys Eezy-VMP, entinen Varamiespalvelu.

Siiriäisen pääomatulot viime vuodelta olivat yli 8 miljoonaa euroa, palkkatuloja kertyi 103 000 euroa. Veroja hän maksoi 2,8 miljoonaa euroa.

Nettisivullaan Siiriäinen kertoo olevansa savolainen introvertti ja pienyrittäjä.

"Peruskoulun suoritin 6,5 keskiarvolla. Seuraava koulutus valmistikin minut jo maksalaatikon tekijäksi", Siiriäinen kuvaa sivullaan (siirryt toiseen palveluun).

Hän valmistui lihavalmistetyöntekijäksi Mikkelin ammattikoulusta. Myöhemmin opiskelu alkoi hänen mukaansa maistua paremmin yMBA-koulutuksessa.

Siiriäinen työskenteli myyjänä ja kaupparyhmien päällikkötehtävissä. Yrittäjyys alkoi vuonna 2005, kun Siiriäinen perusti Vara-apu-nimisen yhtiön välittämään päivittäistavarakaupan työntekijöitä. Extraajat Siiriäinen perusti vuonna 2012.

Yrityskaupan vuosipäivänä helmikuussa Siiriäinen kertoi avoimessa facebook-päivityksessään, että hän jää hetkeksi sivuun työelämästä.

"Tuli palveltua yli 1 000 päivittäistavarakauppaa Suomessa ja maksettua palkkaa 25 000 eri työntekijälle. Verotuloja tilitettiin kymmeniä miljoonia euroja, joten oma osamme tehtiin myös yhteiskunnan eteen. Lisäksi sain työskennellä huikeiden kavereiden kanssa", Siiriäinen kirjoittaa.

Jussi Siiriäinen oli poistanut nimensä suurituloisten listalta. Hän vastasi Ylelle sähköpostitse, ettei halua keskustella median kanssa.

Eezy-VMP:n omistukseen siirtyi viime vuonna useita muitakin alan yrityksiä kuten tamperelainen Smile Henkilöstöpalvelut, jyväskyläläinen Enjoy sekä henkilöstön sekä johtamisen tutkimuksiin ja kehittämiseen erikoistunut turkulainen Corporate Spirit.

Henkilöstöpalvelut tuottavat aika ajoin miljonäärejä.

Smilesta 6 prosenttia omistanut Pasi Eteläaho komeili varakkaimpien listalla kaksi vuotta sitten myytyään perustamansa henkilöstövuokrausyhtiö Pasianssin. Tänä vuonna Eteläaho ansaitsi 1,6 miljoonaa euroa pääomatuloja.

Corporate Spiritin pääomistaja Jukka Pohjola ansaitsi viime vuonna hiukan yli miljoonan euron pääomatulot.

Päiväkotiketjun myynti toi miljoonia

Rovaniemeläinen Mari Jolanki rikastui päiväkotiketju Kotolan myymisellä. Jolangin pääomatulot olivat 3,4 miljoonaa euroa ja ansiotuloja hänelle kertyi 210 600 euroa. Veroja hän maksoi liki 1,3 miljoonaa euroa.

– Sain tietää, että olen Lapin alueella kärkisijalla ja verojakin on tullut maksettua reilusti yli miljoona, ja sehän on hieno asia että verotuloja tulee. Siitä täytyy olla ylpeä, Jolanki sanoo.

Kotola-ketjuun kuului neljä päiväkotia Rovaniemellä ja yksi Oulussa. Ostaja oli suomalainen Pilke-päiväkodit.

Jolanki totesi kaupan yhteydessä vuosi sitten, että päätös syntyi pitkän harkinnan tuloksena. Hän halusi antaa tilaa varhaiskasvatuksen todellisille ammattilaisille.

Jolanki on myös keskustan valtuutettu Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Lisäksi hän on miehensä kanssa kauppiaana neljässä K-marketissa Rovaniemellä.

– Ollaan miehen kanssa päätetty lähteä yhdessä luotsaamaan neljää K-kauppaa. Ollaan niin sanotussa monikauppiasmallissa ja se vaatii meiltä molemmilta sataprosenttisen panoksen. Kyllä me kovasti sen eteen joka päivä töitä tehdään.