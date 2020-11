Korona on harvoja asioita joka voisi yhdistää amerikkalaiset, sanoo mielipidetutkija Texasista – ilmapiirin tervehtyminen vie vuosia, voitti Trump tai Biden

Yhdysvaltojen toipuminen vuoden 2020 presidentinvaaleista kestää pitkään, sanoo Lauren Copeland, ohiolaisen Community Research -tutkimusinstituutin apulaisjohtaja.

Hän tutkii äänestäjien tuntoja neljässä osavaltiossa, Ohiossa, Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa, Great Lakes Poll (siirryt toiseen palveluun) -mielipidekyselyä varten.

Copeland uskoo, että ilmapiirin tervehtyminen vie vuosia, varsinkin jos vaalituloksesta tulee repivä kiista, joka etenee tuomioistuimiin.

– Ihmiset kaipaavat paluuta normaaliuteen ja yhtenäisempää maata, jossa politiikka ei määritä, kenen kanssa voi olla ystävä tai kenen kanssa voi keskustella, Lauren Copeland sanoo.

Kun vaa’ankieliosavaltioissa on kysytty, kumpi ehdokas onnistuisi yhdistämään kansaa paremmin – puoluekannasta riippumatta – enemmistö on nimennyt demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin, Copeland kertoo.

– Tämä kertoo myös siitä, että ihmiset ovat kyllästyneitä retoriikkaan, joka erottaa eikä yhdistä.

Lauren Copeland tekee vaa'ankieliosavaltioiden mielipidetutkimuksia Baldwin Wallace -yliopistoon kuuluvassa Community Research -instituutissa Ohiossa. Lauren Copeland

Voiko USA:n politiikkaa enää edes korjata?

Kumpi tahansa voittaa, ykköskysymys on, parantuuko amerikkalaisten luottamus maan järjestelmää kohtaan. Näin sanoo James Henson, Texas Politics -projektin johtaja.

Onko edes mahdollista löytää nykyistä miedompia tapoja olla eri mieltä?

– On vaikea olla optimisti, hän sanoo.

Henson luotsaa Austinissa koko Texasin kattavaa, Texas Tribune -lehden ja Texasin yliopiston tekemää mielipidekyselyä (siirryt toiseen palveluun).

Jos Trump häviää, molempien puolueiden – sekä republikaanien että demokraattien – johdon on katsottava peiliin ja pohdittava, miten ne ovat osasyyllisiä tulehtuneeseen tilanteeseen, hän sanoo.

– Hallitsevalla luokalla on velvollisuus pohtia, missä määrin Donald Trump on pahentanut ongelmia, joita se itse auttoi luomaan. Oman puolueen edun raivokas tavoittelu on lietsonut kielteisyyttä, kun toisten jokaista virhettä ja puutetta on suurenneltu.

Hensonia ei yllätä, jos Yhdysvallat kipuilee kysymyksen kanssa ainakin pari vuotta riippumatta siitä, mitä vuoden 2020 vaaleissa tapahtuu.

James Henson johtaa Texas Tribunen ja Texasin yliopiston tekemää mielipidekyselyä Austinissa, Texasissa. James Henson

"Kaipaan vaaleja jotka kestävät kuukauden"

Ohiolainen mielipidetutkija Lauren Copeland on väsynyt USA:n vaalisirkukseen, joka on jatkuvasti käynnissä.

– Näitä vaaleja on käyty siitä päivästä asti, kun vuoden 2018 välivaalit päättyivät. Meillä vaalit kestävät aivan liian kauan! Kaipaan vaaleja, jotka kestäisivät vaikka kuukauden, kuten Länsi-Euroopassa.

Yhdysvallat ei ole koskaan ollut keskellä näin montaa yhtäaikaista kriisiä: terveyskriisiä, talouskriisiä ja rotujännitteisiin liittyvää kriisiä. Copelandin mukaan amerikkalaiset ovat monista syistä ahdistuneita ja äänestävät siksi kuin viimeistä päivää.

– Tässä ei ole kyse vain kahdesta ehdokkaasta vaan ihmisten elämistä, varsinkin näin koronan aikaan. Ihmiset ovat erittäin huolissaan maan tulevaisuudesta, Copeland sanoo.

Ennakkoäänestäjiä Fairfaxissa Virginiassa 30. lokakuuta. Jim Lo Scalzo / EPA

Amerikkalaiset voisivat olla yhtä mieltä jopa koronasta

Texasilaisen mielipidetutkijan James Hensonin mukaan puolueet voisivat löytää yhteisen sävelen esimerkiksi vaaliuudistuksesta, koska monien amerikkalaisten usko äänestämisen luotettavuuteen, sujuvuuteen ja vapauteen on kokenut kolauksen.

Hän näkee kansan yhdistämispotentiaalia myös koronatukipaketissa. Jos puolueet saisivat sovittua kuukausia jumissa olleesta elvytyspaketista, se saattaisi valaa ihmisiin uskoa, että poliitikot pystyvät tekemään yhdessä päätöksiä.

Tärkein yhdistävä tekijä voi kuitenkin olla itse koronapandemia, Henson uskoo. Vaikka monet republikaanit ovat Trumpin johdolla vähätelleet virusta, useimmat heistä myöntävät sen olevan todellisuutta.

– Yhteinen, kansallinen vastaus koronaan voisi olla se ensimmäinen askel, Henson ennustaa.

Suzanne Brennan Firstenbergin teos kunnioittaa covid-19-tautiin kuolleita yhdysvaltalaisia Washington DC:ssä. Michael Reynolds / EPA

Ainakin politiikkaan on tullut vaihtoehtoja

Myönteistä näissä vaaleissa on Hensonin mukaan se, että äänestäjillä on selkeät vaihtoehdot. Vielä 20 vuotta sitten monet pitivät puolueita ja ehdokkaita liiankin samankaltaisina, hän sanoo. Se ruokki apatiaa.

Nyt kiinnostus vaaleja kohtaan on harvinaisen suurta.

– Kumpikaan tämänkertainen ehdokas ei ehkä ole paras esimerkki amerikkalaisesta energiasta ja laadusta, James Henson naurahtaa.

– Mutta ainakin he eroavat toisistaan. Näinä mutkikkaina aikoina äänestäjillä on kirkkaita vaihtoehtoja, ja minusta se on ihan hyvä asia.

