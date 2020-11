Hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä suosittelee kakkapäiväkirjaa: "Oppii löytämään asioita jotka sopivat, ja niitä jotka tekevät ikävän olon."

Karita Tykkä on suosittu ja seurattu hyvinvointivalmentaja. Hän on julkaissut jo seitsemän hyvinvointiin liittyvää kirjaa, ja hänen somekanavillaan on kymmeniätuhansia seuraajia.

Ruoka ja ravinto eivät kuitenkaan ole aina olleet Tykälle mitään erityisen tärkeitä asioista.

– Meillä on kotona laitettu aina ruokaa, mutta minä en ollut koskaan siinä mukana. Eli istuin valmiiseen pöytään ja siivosin sitten tiskit, mutta en tehnyt ruokia. Jossain vaiheessa kapinallinen nuoruusvaihe meni ohi ja alkoi kiinnostaa, mitä se mitä syön tekee minulle ja millainen olo siitä tulee.

Kakkapäiväkirja avuksi

Kymmenen vuoden aikana Tykästä on tullut suosittu luennoitsija, ja hänen reseptejään seurataan seka kirjoista että blogista. Uusimmassa hyvinvointioppaassaan Tykkä suosittelee muun muassa kakkapäiväkirjan aloittamista.

– Annan yhden esimerkin: Kaikille meille jolla on koiria, on ihan arkipäiväistä seurata mitä sieltä tulee, jotta tiedetään missä kunnossa koira on. Se on sama asia meillä ihmisilläkin. Jos me viitsisimme vähän katsoa sinne pönttöön, että miltä se näyttää ja toimiiko vatsa normaalisti. Silloin kun vatsa ei toimi, tulee kaikenlaisia oireita ja ongelmia.

Päiväkirjan pitämiseen kannattaa Tykän mukaan varata aikaa vaikka yksi viikko.

– Kirjataan viikon ajan ylös mitä on syöty ja samalla se mitä tulee ulos. Sitten asiat voi linkittää: kun syön näin, energiatasoni on tällainen ja vatsa toimii näin. Sitä kautta oppii löytämään asioita, jotka sopivat itselle, ja niitä jotka aiheuttavat ikävän olon.

Rutiinit vapauttavat energiaa

Karita Tykkä kertoo rakastavansa rutiineja, ja niillä voi rytmittää elämää ja arkipäivää.

– Minä uskon siihen, että kun me poistamme elämästä jatkuvia valintoja – meidän päivämmehän ovat täynnä valintoja – kun me vähennämme niitä, vapautuu energiaa ja tilaa tehdä mitä vaan muuta.

Katso Puoli seitsemän -ohjelma, jossa Karita Tykän lisäksi vierailevat pizzakokki ja leipuri Luca Platania ja muusikko Olli Herman: