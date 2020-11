Demokraattien Nancy Pelosi turvasi puolueensa enemmistön edustajainhuoneessa – 80-vuotiaana hän joutuu taistelemaan paikastaan huipulla

Edustajainhuoneen puhemiehenä Nancy Pelosi on viime vuosina määritellyt demokraattipuolueen linjan.

Crazy Nancy, Hullu-Nancy.

Presidentti Donald Trumpin haukkumanimi edustajanhuoneen tarmokkaalle puhemiehelle Nancy Pelosille kertoo paljon kahden johtajan suhteesta.

Kumpikin on ollut piikki toisensa lihassa. Kumpikaan ei ole saanut tavoitteitaan estoitta läpi ilman vastahakoista yhteistyötä toisensa kanssa.

– Hän tietää olevansa hullu, se on itsestään selvää. Kaikki nämä kutsumanimet “laiska” ja “hullu”. Suoraan sanottuna en kiinnitä häneen paljon huomiota. Tilanne on sairas ja surullinen, Nancy Pelosi sanoi syksyllä presidentistä Elle-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

80-vuotias tienraivaaja näyttäytyy republikaaneille vaarallisena, San Franciscon liberaalina. Kaikkena muuna kuin yhdeksän lapsen isoäitinä, joka tosin kunnon voimanaisen tavoin selviää neljän tunnin yöunilla.

Itärannikon kasvatti poliittisessa perheessä

Jos Pelosista jäisi historiaa varten talteen vain yksi lause, se voisi hyvin olla tämä: Nainen ei ole koskaan ennen ollut kongressissa näin korkeassa virassa.

Lause on uutistoimisto Reutersin sähkeestä loppusyksyltä 2002. Tuolloin Pelosi oli nousemassa demokraattien ryhmänjohtajaksi puolueen vaalitappion jälkeen. Neljä vuotta myöhemmin 2006 demokraatit voittivat vaalit, ja Pelosi äänestettiin edustajainhuoneen johtoon.

– Synnyin ja kasvoin politiikan keskellä, on Nancy Pelosi sanonut.

Nancy Pelosi repi presidentti Donald Trumpin puheen liittovaltion tilasta helmikuussa 2020. Michael Reynold / EPA

Keskivertoamerikkalaisille Pelosi oli kuitenkin vielä 2006 sen verran tuntematon nimi, että Washingtonissakin häntä tehtiin tutuksi edustajainhuoneen puhemiehenä bussipysäkkikatosten mainoksissa.

Pelosilla on maine länsirannikon liberaalina, mutta hänen juurensa ovat Washingtonin ja New Yorkin väliin itärannikolla jäävässä Baltimoressa, Marylandin osavaltiossa.

Isä Thomas D'Alesandro Jr. toimi Baltimoren kaupungin pormestarina ja Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen jäsenenä. Perheen lapset solahtivat sisään demokraattipiireihin.

D’Alesandron katolilaisessa perheessä oli ennen tyttären syntymää viisi poikaa. Veljesjoukon keskellä kasvamisesta sanotaan olleen Nancy Pelosille hyötyä Capitol-kukkulalla, joka on ollut – ja on edelleen – pitkälti miesten pelikenttä.

Perheen pojat kävivät koulunsa Baltimoressa, mutta äitinsä Anunciatan tahdosta Nancy lähti opiskelemaan valtio-oppia Washingtoniin, arvostettuun tyttökouluun Trinity Collegeen. Washingtonissa hän tapasi puolisonsa, liikemies Paul Pelosin.

Poliittinen ura kongressi alkoi jo 1987

Pariskunnan perheen kasvaessa Nancy Pelosi toimi demokraattien vapaaehtoisena puuhanaisena. Kun maine taitavana rahankerääjänä kiiri, hän kohosi ensin puolueen kansalliseen komiteaan ja myöhemmin Kalifornian demokraattien johtoon.

Täyspäiväiseksi poliitikoksi Pelosi ryhtyi vasta kasvatettuaan viisi lasta. Tarinan mukaan Pelosien lukioikäinen kuopus kehotti 46-vuotiasta äitiään hankkimaan omankin elämän.

Päätös asettua ehdolle syntyi, kun siihen aukesi sopiva tilaisuus. Paikastaan kongressin edustajainhuoneessa vakavan sairauden vuoksi luopunut Sala Burton testamenttasi äänensä Pelosille.

Nyt Pelosi on edustanut samaa kalifornialaista vaalipiiriä jo vuodesta 1987 asti. Tänä aikana vaalipiirin numero on muuttunut useamman kerran, mutta Pelosi on pysynyt.

Hän ei ole tiettävästi havitellut sen paremmin senaattoriksi kuin presidentiksikään.

Ensimmäinen huippu 20 vuoden uran jälkeen

Pelosi johti puhetta kongressin edustajainhuoneessa vuosina 2007–2011. Washingtonissa nuijaa heiluttava edustajainhuoneen puhemies on niin sanotusti kahden sydämenlyönnin päässä presidentistä.

Tehtävä on poliittisessa arvoasteikossa siis maan kolmanneksi korkein. Jos presidentti ja varapresidentti olisivat estyneitä johtamaan maata, vallankahvaan saisi tarttua edustajainhuoneen puhemies.

Nancy Pelosi nousi ensimmäisen kerran edustajainhuoneen puhemieheksi vuoden 2007 alussa. Larry Downing / EPA

Edustajainhuoneen puhemiehellä on valtaa esimerkiksi tärkeiden valiokuntien asettamisessa, mutta merkittävintä vallankäyttöä on juuri lainsäädännön edistäminen.

Puhemies voi siis määritellä kongressin poliittista agendaa varsin pitkälle. Jos puhemiehen puolue ei hallitse Valkoista taloa, käytännössä puhemies sanelee puolueen poliittisen linjan.

Liberaalien lempipoliitikko

Kannattajilleen Pelosi on superäiti ja hyväkäytöksinen, sivistynyt nainen. Baltimoren kasvatti, joka johdattaa demokraatteja kohti keskitietä.

Ollessaan edustajainhuoneen vähimmistöjohtaja presidentti George W. Bushin hallinnon aikaan, Pelosi vastusti voimallisesti Irakin sotaa. Hänen johdollaan on uudistettu finanssimarkkinoiden sääntelyä ja parannettu naisten mahdollisuuksia taistella oikeusteitse tasa-arvoisen palkan puolesta.

Terveydenhuolto on Pelosille tärkeä aihe. Moni on antanut Pelosille kunnian Obamacareksi kutsutun terveydenhuoltouudistuksen läpiviemisestä.

Pelosille oli kova pala, kun vuonna 2016 Trump kampanjoi lupaamalla kumota Obamacaren. Pelosi oli tiettävästi suunnitellut vetäytyvänsä politiikasta, jos Hillary Clinton olisi voittanut ja terveydenhuoltouudistus olisi jäänyt Clintonin käsiin.

– Se oli kuin olisin saanut muulin potkun selkääni. Kahdesti, on Pelosi kuvannut tuntojaan Trumpia tuolloin seuratessaan.

Törmäyskurssilla puolueen vasemmiston kanssa

Päättymässä olevaa istuntokautta on osin hallinnut Pelosin ja puolueen progressiivisen laidan välinen köydenveto.

Pelosin valinta puhemieheksi tammikuussa 2019 ei mennyt läpihuutojuttuna. Puolueessa tapahtui voimakkaiden, nuorten naisten esiinmarssi.

Vasemmistosiiven kansanedustajat Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ja Rashida Tlaib ottivat yhteen Pelosin kanssa julkisesti. Heidän mielestään Pelosi on liian vanhoillinen ja edustaa mennyttä maailmaa muun muassa ilmastokysymyksissä.

Kansanedustajien ja Pelosin vastakkain törmäilyt ovat jatkuneet istuntokauden aikana. Viime kesänä Ocasio-Cortes sanoi The Washington Post -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), ettei hänellä ole oikein mitään suhdetta Pelosiin ja, että tämä pyrki sulkemaan progressiiviset kansanedustajat päätöksenteon ulkokehälle.

Pelosin mukaan tällaiset ovat ovat liioittelua.

Nancy Pelosi sanoi ennen vaalipäivää, että aikoo pyrkiä uudelleen edustajainhuoneen puhemieheksi, jos demokraatit pysyvät enemmistönä. Jim Lo Scalzo / EPA

Uusi voimainkoitos saattaa olla edessä, kun kongressi järjestäytyy uudelleen tammikuun alussa. Vaikka viime viikolla käydyissä vaaleissa Pelosi todisti jälleen kerran taitonsa poliitikkona ja varainkerääjänä, demokraatit menestyivät kongressivaaleissa odotettua heikommin.

Puolueen sisäinen kiistely siitä, kuka odotettua huonommasta vaalimenestyksestä on vastuussa, on jo alkanut. Perinteisemmän linjan demokraatit syyttävät vasemmistolaitaa siitä, että vastapuoli saattoi hivuttaa sosialismin lyömäaseeksi kampanjointiin.

Vasemmistolaita kiistää ja pitää syynä esimerkiksi puolueen luvattoman kehnoa toimintaa sosiaalisessa mediassa sanoman perille saamiseksi.

– Puolueen on tehtävä ruumiinavaus ja kaivettava syyt esiin, miksi hävinneet ehdokkaat hävisivät kisansa, Ocacio-Cortez sanoi The New York Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Tämä lupaa tiukkaa vääntöä myös sille, kenen tahdissa kaventuneen enemmistön pitänyt demokraattinen puolue edustajainhuoneessa jatkaa. Ennen vaaleja Pelosi kuitenkin jo vahvisti, että aikoo pyrkiä puhemieheksi (siirryt toiseen palveluun) voiton tullen.

