Ainakin kolme ihmistä on kuollut hurrikaani Etan rantauduttua Nicaraguaan ja Hondurasiin

Ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen Nicaraguassa ja Hondurasissa hurrikaanin Etan aiheuttamissa tuhoissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kuolleista kaksi on nicaragualaisten tiedotusvälineiden mukaan mutavyöryn alle jääneitä kaivostyöläisiä. Hondurasissa 13-vuotiaan tytön kerrotaan kuolleen mutavyöryn alle jääneeseen kotiinsa.

Neloskategorian hurrikaani rantautui Nicaraguaan Puerto Cabezasin kaupungin lähellä Karibianmeren rannalla. Kattoja irtoili hurrikaanin mukana ja Eta aiheutti tulvia ja maanvyöryjä myös naapurimaassa Hondurasissa. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskusken mukaan myrskytuuli riehui Etan rantautuessa jopa yli 60 metriä sekunnissa, mutta laantui nopeasti jatkaessaan sisämaahan.

Useiden kymmenien kalastajien kerrotaan joutuneen merihätään hurrikaanin vuoksi.

Eta on tämän vuoden Atlantin hurrikaanikauden 28. nimetty myrsky ja 12. hurrikaani, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Vain vuonna 2005 on ollut yhtä monta niin kovaa myrskyä, että ne on nimetty. Myrskyt nimetään, kun tuulennopeus nousee niin kovaksi, että se aiheuttaa oranssin tai punaisen varoituksen alueella.

Atlantin hurrikaanikaudeksi lasketaan kesäkuun ensimmäisen ja marraskuun viimeisen päivän välinen aika.