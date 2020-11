Kirjeenvaihtajan analyysi: Katseet kääntyvät nyt Pennsylvaniaan – mitä sekavasta vaali-illasta pitäisi ajatella juuri nyt?

Kaikkein tärkeintä on kärsivällisyys, sillä vaalien voittaja on vielä epäselvä, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

Tiistai vaihtui keskiviikoksi, eikä vaalivoittajasta ole tietoakaan. Se tiedetään, että presidentinvaalikamppailusta on tulossa äärimmäisen tiukka.

Ilmassa on vielä valtava määrä kysymyksiä.

Kumpi ehdokas voittaa Michiganin, entä Wisconsinin? Olivatko mielipidemittaukset jälleen väärässä, vai onko alkuillan republikaanien punainen aalto kääntymässä, kun postiäänet lasketaan?

Ja se suurin kysymys: mitä tapahtuu Pennsylvaniassa?

Tilanne on vielä täysin auki.

Ääntenlaskenta oli odotetusti hämmentävää seurattavaa, kun tärkeät vaa’ankieliosavaltiot vaihtoivat väriä pitkin iltaa.

Esimerkiksi Pohjois-Carolina ja Ohio sinersivät alkuillasta eli olivat kallellaan demokraatteihin, mutta lopulta republikaani Donald Trump näyttää vievän kummankin.

Toisaalta Michiganissa ja Wisconsinissa Trump johti alkuillasta, mutta osavaltioiden odotetaan vielä liukuvan demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin taakse.

Syyt vaali-illan tulosten tulkinnan vaikeuksille olivat tiedossa hyvissä ajoin.

Amerikkalaiset äänestivät tänä vuonna ennenäkemättömän aktiivisesti. Äänistä suuri osa oli annettu ennakkoon, joko paikan päällä tai postitse. Ennen varsinaisen vaalipäivän valkenemista lähes 100 miljoonaa amerikkalaista oli jo äänestänyt.

Käytännössä siis jokaisella osavaltiolla oli kolmen tyyppisiä ääniä laskettavanaan: postiääniä, paikanpäällä annettuja ennakkoääniä ja vaalipäivänä annettuja ääniä.

Osavaltiosta riippuen nämä äänet lasketaan eri aikaan. Nyrkkisääntö oli, että postiäänistä valtaosa menisi Bidenille, kun taas vaalipäivän äänissä Trump olisi vahvempi.

Jotta äänestystä pystyisi järkevästi seuraamaan pitäisi siis tietää, mitkä äänet osavaltiossa lasketaan ensin, ja kuinka suuri osuus äänistä oli annettu vaalipäivänä.

Kaikista jännittävintä on lähitunteina ja päivinä seurata Pennsylvanian ääntenlaskentaa.

Trump johti vaaliyönä ääntenlaskentaa selvästi. Mutta Pennsylvaniassa ääntenlaskenta eteni illan mittaan nopeammin taajama-alueilla ja hitaammin suurissa kaupungeissa.

Juuri suurissa kaupungeissa ja niitä ympäröivissä lähiöissä on sitä äänestäjäkuntaa, jonka demokraatit toivovat siivittävän Bidenin voittoon tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa. Pennsylvanian voittaja saa taakseen osavaltion 20 valitsijamiestä, jotka voivat hyvinkin ratkaista vaalien voittajan.

Pennsylvanian tulosta pitääkin sitten odottaa kärsivällisesti.

Osavaltio on päättänyt, että vaalipäivänä leimatut postiäänet lasketaan, kunhan ne saapuvat perjantai-iltapäivään mennessä. Pennsylvaniassa postiääniä oli tiistaihin mennessä annettu runsaat kaksi miljoonaa.

Tämäkin saattaa tosin muuttua.

Demokraattien kauhuskenaario on, että osavaltion ääntenlaskentapäätöksestä taistellaan vielä Yhdysvaltojen korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on tällä hetkellä konservatiivituomarien enemmistö.

Vaikka toistaiseksi ei tiedetä, miten äänestys päättyy, huoli mielipidemittausten epäonnistumisesta on selvä.

Monet mielipidemittaukset ennustivat Bidenille selvää voittoa ruostevyöhykkeen osavaltioissa eli Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa. Kaikki kolme osavaltiota ovat äärimmäisen tärkeitä demokraateille.

Tätä kirjoittaessani Bidenin voitto kyseisissä osavaltioissa ei ole lainkaan varmaa.

Mielipidemittaukset ovat ehkä jälleen tuudittaneet demokraatit ja puolueen tukijat väärään turvallisuudentunteeseen.

Vaaliyötä seuraa luultavasti äänten uudelleenlaskenta niissä osavaltioissa, joissa tulos on ollut kaikista tiukin. Vääntö voi hyvinkin pitkittyä oikeusteitse muuallakin kuin Pennsylvaniassa.

Tätä osattiin odottaa, mutta silti kaikki varmasti salaa toivoivat jotain selvää tulosta.

Mikä se sitten onkin, tieto on aina parempi vaihtoehto kuin epävarmuus. Mitä pidempään vaalitulos on epäselvä, sitä suurempi riski on levottomuuksille äärimmäisen jakautuneessa maassa.

Epäselvyys antaa tilaa kaikenlaisille väitteille ääntenlaskusta. Presidentti Donald Trump aloitti heti yöllä. Hän väittäen Twitterissä, että demokraatit yrittävät varastaa vaalit.

Twitter piilotti tviitin, mutta se on vasta ensimmäinen laatuaan. Hämmentämiselle on aikaa useita päiviä.

Koko maailma pidättää vielä hengitystään, eikä tulosta välttämättä saada edes lähipäivinä.

