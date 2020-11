Milloin etätyöläinen on tarpeeksi flunssainen saikulle? Työterveyslääkärin viisi vinkkiä oman työkunnon arvioimiseen

Jos tuntuu siltä, että pää ei toimi, on raskas olo eikä ehkä oikein jaksa istuakaan, on parempi laittaa kone kiinni.

Jos tuntuu siltä, että pää ei toimi, on raskas olo eikä ehkä oikein jaksa istuakaan, on parempi laittaa kone kiinni. Niko Mannonen / Yle

Toimistotyössä olevien sairauspoissaolot ovat vähentyneet koronan siirrettyä työt toimistoista koteihin. Tavalliset pöpöt, flunssat ja vatsataudit eivät ole levinneet aiempaan tahtiin, koska ihmiset ovat eristäytyneet toisistaan.

Lisäksi harrastusten oleminen tauolla on vähentänyt vapaa-ajalla tapahtuvia venähdyksiä ja nyrjähdyksiä.

Osan sairauspoissaolojen vähenemisestä selittää myös työn rajojen hämärtyminen etätyössä. Ennen koronaa toimistotöissäkin oli melko selkeä jako: toimistolla työaikana tehdään töitä ja sairaana jäädään kotiin parantumaan eikä tehdä töitä.

Kun suuri osa ajatustyöläisten töistä on koronan myötä siirtynyt kotiin, voi rajanveto pienissä flunssaoireissa olla työkunnon suhteen hankalampaa.

Työterveyslääkäri Miia Jansson ajatustyöläisten terveydenhoitoon erikoistuneesta Heltti-työterveyspalvelusta tuntee etätyöläisten tuskan.

– Meillä Suomessa on paljon tunnollisia työntekijöitä ja välillä töitä saatetaan tehdä vähän voimien äärirajoilla. Omaa vointia pitäisi itse kuulostella. Tiedän itsekin kokemuksesta, ettei se ole ihan helppoa.

Etätyö saattaa mahdollistaa rennomman työpäivän

Poikkeustilanne vaatii myös työnjohtajilta herkkyyttä kuulostella ja uskallusta kysyä miten työntekijät voivat. Joskus pieni kannustus lepopäivän pitämiseen voi olla tarpeen.

Jansson näkee etätyön lisääntymisen pääsääntöisesti myönteisenä myös työntekijöiden lievissä flunssaoireissa. Kotona oleminen mahdollistaa monella hieman kevyemmän työpäivän silloin, kun päivän mittaan on tarvetta levätä. Tällöin oireetkin saattavat lieventyä nopeammin.

Koronapandemian aikana flunssaoireita kokevan on ehdottoman tärkeää pysyä kotona ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin. Omaa tilannetta voi kartoittaa Omaolo-sivustolla (siirryt toiseen palveluun) ja koronatestiin on syytä mennä matalalla kynnyksellä.

Jos flunssaoireet johtuvat muusta kuin koronasta, voi omaa etätyökuntoaan arvioida seuraavan viiden vinkin avulla. Vinkit on koottu yhdessä työterveyslääkäri Miia Janssonin kanssa.

1. Kuulostele yleisvointiasi

Päänsärkyä, nuhaa, kurkkukipua tai yleistä voimattomuutta. Tällaiset pienet flunssaoireet ovat kaikille tuttuja. Yksittäinen oire ei useinkaan tunnu riittävältä syyltä ilmoittautua sairaaksi, vaikka se vaikuttaisikin työkuntoon.

Milloin oireet sitten ovat sellaisia, että etätyössä on syytä laittaa kännykkä ja tietokone syrjään ja mennä takaisin peiton alle?

– Tähän pätee tylsältä kuulostava yleisohje, eli työntekijän pitää tunnustella yleistä vointiaan. Jos tuntuu siltä, että pää ei toimi, on raskas olo eikä ehkä oikein jaksa istuakaan, on parempi laittaa kone kiinni. Kun ajatus ei kulje, lepo on tärkeää, sanoo Miia Jansson.

2. Kuume ei ole työkyvyn mittari

Moni on tottunut ajattelemaan, että vasta kuumeen noustua on tarpeeksi sairas jäämään petiin lepäämään. Tämä on harhaluulo.

Ihminen voi olla työkyvytön vaikkei hänellä olisi kuumetta. Varsinkin erilaiset virustaudit voivat viedä puhdin pois koko elimistöstä, vaikkei kuumetta olisikaan.

3. Kysy apua

Miia Jansson kannustaa olemaan yhteydessä esimieheen tai työterveyshoitajaan matalalla kynnyksellä tai ”jopa ilman kynnystä”. Omaa vointia ei tarvitse kotona pähkäillä yksin, arviointiapua on useimmille saatavilla.

– Yksin ei tarvitse pärjätä. Kannattaa kysyä työterveydestä onko vaikka normaalia, että väsyttää joka päivä tai kannattaako näiden oireiden kanssa tehdä töitä vai ei.

Kukaan toinen ei voi tietää, miten juuri sinä voit. Etätyö on muuttanut ihmisten kohtaamista, eikä esimies tai työtoveri enää näe punoittavia silmiä tai väsynyttä ilmettä.

Siksi he eivät myöskään pysty entiseen tapaan kehottamaan sairaan oloista työntekijää lepäämään. Omasta voinnista ja jaksamisesta puhuminen on aiempaa tärkeämpää.

4. Älä puske itseäsi äärirajoille

Pandemia on jo kahdeksan kuukauden ajan eri tavoin stressannut ja kuormittanut meitä kaikkia. Pimeä vuodenaika saattaa viedä voimia entisestään.

Kun meiltä kaikilta peräänkuulutetaan nyt ”turnauskestävyyttä”, tarkoittaa se yksilön kohdalla omasta jaksamisesta huolehtimista niillä keinoin, jotka kukin kokee omakseen. Nuhanenälle tai täysin vetämättömälle ajatustyöläiselle tämä tarkoittaa armollisuutta itseä kohtaan myös työssä.

Pieni huilitauko tarvittaessa silloin tällöin on järkevämpää sekä yksilön että työnantajan kannalta, kuin akkujen tyhjentyminen kokonaan ja pahimmassa tapauksessa pitkät työuupumuspoissaolot.

5. On ok tehdä valikoivasti töitä

Etätyössä on hieman flunssaiselle myös hyviä puolia. Jos olo on puolikuntoinen, voi etäpalaveriin osallistua sohvalla makoillen ja samalla leväten sen sijaan, että pitäisi siirtyä toimistolle ja istua tuntikausia kokoushuoneessa.

Miia Jansson kannustaa sopimaan työnjohdon kanssa kevyemmistä työpäivistä silloin, kun kunto ei ole ihan priima.

– Meidän kokemuksemme mukaan työnantajat ovat koronan aikana joustaneet siten, että työntekijä voi jonain päivänä tehdä vähän töitä oman vointinsa mukaan. Aina ei tarvitse tehdä täydellä teholla tai levätä täydellä teholla.

On hyvä muistaa, että jos ilmoittautuu sairaaksi, ei töitä tarvitse eikä pitäisikään tehdä. Joustomahdollisuudet koskevat lähinnä tilanteita, jolloin työkyky on hieman alentunut, mutta sitä on kuitenkin jonkin verran tallella.

Monelle puolikuntoiselle voi olla helpottavaa tehdä vaikka kiireisin tehtävä pois alta. Tällöin työt eivät pääse liiaksi kasaantumaan.

Aiheesta lisää:

Jussi Nikamaan kotikonttorilla työ on yhtä "häröpalloa" – Tutkimus: Lisää etätyötä, vähemmän kuormitusta

Korona vähensi työuupumusta, mutta nyt etätyö aiheuttaa apatiaa – tutkimusprofessori: "Työnteosta katoaa kipinä, kun elävät ihmiset puuttuvat"