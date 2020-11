Demokraatit näyttävät pärjänneen odotuksia heikommin kongressivaaleissa – valittujen joukossa QAnonin tukija sekä kaikkien aikojen nuorin jäsen

25-vuotiaasta republikaanista Madison Cawthornista on tulossa nuorin Yhdysvaltain kongressiin valittu ehdokas.

Backgrid / AOP

Kongressinvaalit näyttävät tuottavan demokraattiselle puolueelle pettymyksen.

Enemmistö senaatin eli kongressin yläkamarin paikoista on ensitulosten mukaan jäämässä haaveeksi. Demokraatit säilyttänevät enemmistönsä edustajainhuoneessa eli kongressin alakamarissa, mutta sekin voi kaventua. Optimistisimmat demokraatit odottivat enemmistön jopa kasvavan.

Kuten presidentinvaalienkin tulos, myös moni kongressivaalien kisa oli keskiviikkona vielä ratkaisematta. Tulos näyttää kuitenkin olevan demokraateille heikompi kuin optimistisimmat odotukset.

Yhdysvaltalaiset äänestivät tänä vuonna 35 senaattorista, kun heitä kaikkiaan on sata. Nykyisin republikaaneilla on 53 senaattoria ja demokraateilla 47.

Vaaleissa valitaan koko edustajainhuone. Demokraateilla on nykyisin 235 paikkaa ja republikaaneilla 197. Viisi paikkaa on ollut ilman edustajaa.

QAnonille jalansija kongressissa

Edustajainhuoneen vaaleissa ääntenlaskenta oli keskiviikkona päivällä Suomen aikaa vielä niin pahasti kesken, ettei demokraattienemmistön suuruutta voinut vielä arvioida.

Tarkkailijat eivät kuitenkaan usko, että republikaanit saisivat enemmistön, vaikka lisäpaikkoja voittaisivatkin. Toistaiseksi molemmat puolueet ovat sekä menettäneet, että voittaneet paikkoja.

Joitakin mielenkiintoisia kisoja on jo kuitenkin ratkennut.

Edustajainhuoneeseen nousee muun muassa ensimmäistä kertaa salaliittoteorioita kannattavan QAnonin tukija. Republikaani Marjorie Taylor Greenen voitto oli odotettu, sillä hän voitti yhdessä maan konservatiivisimmista vaalipiireistä, toteaa The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

QAnonin salaliittoteorioita levittänyt Marjorie Taylor Greene on lieventänyt äänenpainojaan viime aikoina. Erik S. Lesser / AOP

Greenen lisäksi kongressipaikkaa tavoitteli parikymmentä muuta, jotka ovat ilmaisseet ainakin jonkinasteista tukea QAnonille. Heistä ilmeisesti kukaan ei ole pääsemässä läpi.

Villeistä salaliittoteorioistaan tunnettu QAnon on liittovaltion poliisin FBI:n mukaan mahdollinen kotimainen terroriuhka. Liike kannattaa presidentti Donald Trumpia.

Rakennusyhtiön omistava Greene on kutsunut QAnonia "kerran elämässä eteen tulevaksi mahdollisuudeksi häätää Saatanaa palvovat pedofiilit pois". Tämä on luonnehdinta, jolla QAnon perusteettomasti soimaa demokraatteja. Greene on myös esittänyt halventavia kommentteja mustista, juutalaisista ja muslimeista.

Viime aikoina hän on tosin ottanut etäisyyttä kiistanalaisimpiin väitteisiinsä.

Kongressi saamassa kaikkien aikojen nuorimman jäsenensä

Myös kongressin nuorin jäsen on vastedes republikaani. Edustajainhuoneeseen on nousemassa 25-vuotias Madison Cawthorn, joka on nuorin kongressiin valittu edustaja. Pohjois-Carolinassa ehdolla ollut nuori mies julistautui voittajaksi vaali-iltana.

Edustajainhuoneeseen nuorempaa jäsentä ei voisi ottaakaan, koska lain mukaan edustajan on oltava (siirryt toiseen palveluun) vähintään 25-vuotias.

Aikaisemmin nuorimman titteli on ollut demokraatti Alexandria Ocasio-Cortezilla. Nykyisin 31-vuotias Ocasio-Cortez valittiin edustajainhuoneeseen kaksi vuotta sitten.

31-vuotias Alexandria Ocasio-Cortez on nykyisen kongressin nuorin jäsen. New Yorkin demokraatti uusi helposti paikkansa edustajainhuoneessa. Tom Williams / EPA

Cawthorn on kertonut, että hän innostui lähtemään mukaan politiikkaan halvaannuttuaan vyötäröstä alaspäin auto-onnettomuudessa teini-ikäisenä. Cawthorn sanoo haluavansa olla konservatiivinen vastavoima kongressin nuorille demokraateille, kertoo USA Today verkkolehti. (siirryt toiseen palveluun)

AOC uusi paikkansa helposti

Newyorkilainen Alexandria Ocasio-Cortez tai AOC, kuten häntä kutsutaan, voitti republikaanisen vastaehdokkaansa John Cummingsin helposti kisassa, joka oli The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) edustajainhuoneen vaalien toiseksi kallein. Eniten rahaa (siirryt toiseen palveluun)ehdokkaat käyttivät Louisianassa.

Cummings, 60-vuotias katolisen lukion opettaja ja entinen poliisi, keräsi vaalikassaansa 10 miljoonaa dollaria. Ocasio-Cortezin budjetti oli 17 miljoonaa.

Ocasio-Cortez on demokraattisen puolueen nuori tähti, jonka uskotaan pääsevän urallaan edustajainhuonetta korkeammalle. Hän on myös usein joutunut konservatiivisten poliitikkojen hampaisiin.

Edustajainhuoneen demokraattinen puheenjohtaja Nancy Pelosi uusi hänkin paikkansa vaivatta Kaliforniassa.

15 kautta istunut demokraatti syrjäytettiin Minnesotassa

Minnesotan osavaltiossa republikaanihaastaja Michelle Fischbach syrjäytti demokraatti Collin Petersonin, joka pyrki peräti 16. kaudelleen edustajainhuoneeseen.

Petterson valittiin kongressiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. Nykyisessä kongressissa hän johtaa maatalousvaliokuntaa.

Pettersonilla on ollut maatalousvaltaisessa vaalipiirissään harvoin kovaa vastusta, mutta viime vuosina alue on muuttunut entistä konservatiivisemmaksi, kertoo The Detroit News -uutissivusto.

Lindsey Grahamin miljoonasatsaus kannatti

Yksi odotetuimmista senaatin kisoista oli Etelä-Carolinan kilpa. Siellä jännitettiin, säilyttääkö istuva senaattori republikaani Lindsey Graham paikkansa. Graham on yksi näkyvimmistä republikaanisenaattoreista.

"Tuhlasit paljon rahaa", näpäytti republikaaninen senaattori Lindsey Graham, kun hän voitti demokraattisen haastajansa Jamie Harrisonin näiden vaalien kalleimmassa senaattorikilvassa. Vackgrid / AOP

Grahamin ja demokraattiehdokas Jaime Harrisonin kisa oli senaattorivaalien kallein (siirryt toiseen palveluun). Harrison keräsi yli 100 miljoonan dollarin vaalikassan ja Grahamkin yli 70 miljoonaa.

Kisa oli tiukka, mutta lopulta Trumpin tukijoihin kuuluva Graham on voittamassa sen (siirryt toiseen palveluun) selvällä erolla.

– Tuhlasit paljon rahaa, kommentoi Graham Harrisonin tappiota tuloksen selvittyä. Hän arvioi, että investoinnin tuotto oli huonoin Amerikan poliittisessa historiassa.

Muissa senaatin kilvoissa demokraatit näyttivät tulosennusteiden mukaan voittavan paikat Coloradossa ja Arizonassa, jossa entinen astronautti Mark Kelly päihitti republikaanisenaattori Martha McSallyn. Sen sijaan Alabamassa senaattori Doug Jones menetti paikkansa republikaaniselle entiselle jalkapallovalmentajalle Tommy Tubervillelle.

Arizonasta senaattiin nouseva ntinen astronautti Mark Kelly on yksi kongressivaalien demokraattivoittajista. Vierellä vaimo, entinen kongressidustaja Gabrielle GIffords. Rick D'Elia / EPA

Demokraattien toiveita 3–4 lisäpaikasta heikentää myös se, että moni etukäteen haavoittuvaksi arveltu republikaanisenaattori on Grahamin tavoin pitänyt kiinni paikastaan.

Demokraateilla oli vielä ääntenlaskennan ollessa kesken toiveita lisäpaikoista Mainessa ja Georgiassa, mutta kummassakin republikaaninen istuva senaattori oli johdossa.

Demokraateille riittäisi senaatin enemmistöön kolme lisäpaikkaa, jos Joe Biden valittaisiin presidentiksi. Jos Trump voittaa, paikkoja tarvitaan neljä, sillä äänten mennessä senaatissa tasan varapresidentin ääni ratkaisee.

Lähteet: AP, AFP, Yle Uutiset