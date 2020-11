Yle seuraa: Pörssit avautuivat laskuun – Markkinat hermoilevat Yhdysvaltain vaalien takia

Helsingin pörssi avautui parin prosentin laskuun, kun Yhdysvaltain presidenttikisan voittaja on aamulla yhä epäselvä.

Myös muualla Euroopassa osakemarkkinat avautuivat laskuun.

Lontoon pörssin pääindeksi FTSE 100 laski 0,6 prosentilla. Frankfurtin DAX 30 oli 1,6 prosentin laskussa, Pariisin CAC 40 oli 0,9 prosenttia miinuksella.

Euron suhde Yhdysvaltain dollariin on lisäksi heikentynyt.

Nordean päästrategi Antti Saari kommmentoi, että markkinoille näyttäisi kumpi vain tulos riittävän, kunhan joku tulos saadaan. Tänä aamuna pörssifutuurit ovat toistaiseksi liikkuneet Trumpin suuntaan kovan heilunnan saattelemina.

Saaren mukaan aktiivinen kaupankävijä voi hyötyä nopeista markkinaliikkeistä virallista vaalitulosta odotellessa. Pidempiaikainen sijoittaja voi niin ikään yrittää hyödyntää markkinoiden mahdollisia heikkoja hetkiä ostotilaisuuksina, jos on nopea liikkeissään.

– Muilta osin vaalituloksen perässä ei kannata tehdä muutoksia sijoitussalkkuun, vaan pitää osakkeet pienessä ylipainossa. Ylipäätään markkinoiden kehityksen kannalta vähänkään pidemmällä tähtäimellä käsillä oleva suhdannekäänne on Yhdysvaltain presidentinvalintaa merkityksellisempi, Saari sanoo.

Trump yllätti jälleen voittamalla monia osavaltioita, joiden piti kyselytutkimusten mukaan mennä Bidenille, mutta varsinaisia tuloksia voidaan joutua vielä odottelemaan. Jotkut ovat jo kiirehtineet julistamaan Trumpin voittajaksi. Peli on kuitenkin yhä kesken.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo puolestaan, että useimmat vaaliasiantuntijat uskovat edelleen Bidenin voittoon, mutta vedonlyöjät eivät.

– Neljä vuotta sitten vedonlyöjät olivat lopulta oikeassa, von Gerich huomauttaa. Hän uskoo epävarmuuden jatkuvan pitkään, ja kurssit sahailevat edestakaisin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Aasian pörssit heiluivat keskiviikkona, ja joka puolella maailmaa veikataan nyt voittajaa kuumeisesti. Hieman kello kahdeksan jälkeen aamulla Suomen aikaa Tokion pörssin pääindeksi Nikkei 225 oli 1,72 prosentin nousussa, laajempi Topix-indeksi puolestaan 1,2 prosenttia plussalla.

Tokion pörssi on ensimmäinen päämarkkinapaikka, joka aukesi New Yorkin pörssin sulkeuduttua. New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi sulki 2,1 prosenttia plussalla ja Nasdaq 1,9 prosenttia plussalla.

Juttu päivittyy.