Sisäministeri Maria Ohisaloon kohdistuvasta laittomasta uhkauksesta syyte

Syyttäjä on nostanut syytteen sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr.) kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta. Kyse on sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä.

Syyte on nostettu vuonna 1990 syntynyttä Helsingissä asuvaa miestä vastaan. Epäilty on vangittuna. Hän on poliisitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Ohisalo kirjoittaa Twitterissä saaneensa uhkauksia, joista poliisi on kirjannut rikosilmoituksen. Ohisalo kertoo antaneensa asiasta poliisille lausunnon ja kirjoittaa, ettei toistaiseksi kommentoi asiaa enempää.

Olen saanut uhkauksia, joista poliisi on kirjannut rikosilmoituksen. Olen antanut poliisille asiasta lausunnon. Nyt syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta. Asiaa käsitellään 17.11. Helsingin käräjäoikeudessa.

En kommentoi asiaa enempää tässä kohtaa.



Epäilty rikos on tapahtunut tämän vuoden lokakuussa.

Syyttäjän haastehakemus ei ole vielä julkinen. Se tulee julkiseksi oikeudenkäynnissä, joka järjestetään Helsingin käräjäoikeudessa 17. marraskuuta.

