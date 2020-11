Till Lindemannin kysymys muutti syntymäsokean Jonna Heynken elämän: "Örinäörkkiä" inhonnut suomalainen liikuttui ja käänsi saksalaismuusikon runot

Till Lindemannin Sata runoa -kirjan kääntäjällä on Rammsteiniin intohimoinen suhde.

Syntymäsokean imatralaisen Jonna Heynken ja maailmankuulun saksalaisen muusikon ensikohtaaminen ei sujunut onnellisten tähtien alla. Heynke kuuli autoradiosta Rammstein-yhtyeen Zwitter-biisin, eikä se todellakaan kolahtanut – tai kolahti, mutta väärällä tavalla.

– Ajattelin, että mikä ihmeen örinäörkki tuo on olevinaan, että ihan hirveää, eihän tämä ole musiikkia ollenkaan, hyi helvetti!

"Örinäörkki" oli Rammsteinin laulaja ja sanoittaja Till Lindemann. Kukapa ei olisi Rammsteinia kuullut? Kyse on maailman suosituimpiin kuuluvasta saksalaisesta industrial metal -yhtyeestä, jonka pyrotekniikalla leikittelevät konsertit myydään samantien loppuun Suomessakin. Yhtyeen keulakuvan Till Lindemannin roisi ja räävitön imago taas on oleellinen osa yhtyeen eetosta.

Onneksi Rammstein sai Heynken elämässä vaivihkaa toisenkin mahdollisuuden. Heynken ystävä soitti Spotifysta Ein Lied -kappaleen, mutta jätti kertomatta, että kyseessä oli Rammstein.

– Sieltä kuului upea tumma ääni, joka lauloi, että kaikille jotka tekevät hyvää, annetaan anteeksi. Ihmettelin, että kuinka voikaan olla näin kaunis kappale. Siinä kävi sitten niin, että kuuntelimme Rammsteinia useamman tunnin ajan. Ja kun ystäväni vielä kertoi, millaisilta yhtyeen keikat näyttävät, olin ihan myytyä naista.

Jonna Heynke on syntymäsokea imatralainen jonka sukunimi on peräisin saksalaiseslta aviomieheltä.

Heynken herääminen Rammsteinin musiikin suhteen tapahtui eräänä helmikuisena päivänä vuonna 2018, eikä sen jälkeen paluuta entiseen ole ollut. Haastattelutilanteessa Imatralla Jonna Heynkellä on yllään Rammstein-huppari, Rammstein-paita, Rammstein-hengitysmaski, Rammstein-kaulaketju ja Rammstein-korvikset.

– Elämä on ollut sittemmin pelkkää Rammsteinia. Kotoa löytyy Rammstein-aiheiset uikkarit, bikinit, astioita, avaimenperä ja korkinavaaja. Otan jossakin vaiheessa myös Rammstein-tatuoinnin. Pidän valtavasti yhtyeen logosta. Siinä on ärrää ja ristiä, mutta se ei kuitenkaan ole uskonnollinen. Se on samalla sekä aggressiivinen että herkkä, Heynke kertoo.

Jonna Heynke pitää Rammstein-logon muodosta. Jussi Mankkinen / Yle

Voimakappale kertoo auringosta

Aggressiivinen ja herkkä. Näillä sanoilla kuvaillaan usein myös Rammsteinin musiikkia. Yhtyeeltä löytyy kimmeltäviä kyyneleitä pursuava Mutter-vuodatus, kun taas esimerkiksi Benzinin kitaravallit jyräävät alleen kaiken mahdollisen. Joidenkin mielestä Rammsteinin musiikki pääsääntöisesti hehkuu vihaa, mutta Jonna Heynke on eri mieltä.

– Yhtye ottaa kantaa: se kritisoi yhteiskunnan kipupisteitä ja ihmisten pahuutta, mutta mikään kapinabändi se ei ole.

Kyseenalaisia aihepiirejä Rammstein ei ole koskaan vältellyt: Spiel Mit Mir kertoo insestistä, Wiener Blut pedofiliasta ja Mein Teil kannibalismista.

– Minusta on hyvä, että tällaisia aiheita tuodaan esille rajulla tavalla. Kappaleet pistävät ihmiset ajattelemaan asioita – että onkohan tuo tuollainen ihan oikein. On myös rohkeaa, että valtavirtayhtye tekee muutakin kuin perinteisiä I Love You -juttuja.

Jonna Heynke Imatran Osmo's Cosmos -baarissa. Jukeboxissa soi parhaillaan Rammsteinin Sonne. Jussi Mankkinen / Yle

Heynken omiin suosikkeihin kuuluvat sellaiset Rammsteinin kappaleet kuten Ich Tu Dir Weh, Du Hast ja Sonne, jossa lauletaan kaikkein kirkkaimmasta tähdestä, joka ei koskaan putoa taivaalta.

– Sonne on voimakappaleeni: siinä on jumalattoman mahtavat kitarat. Sitä kuunnellessani ajattelen aina, että aurinko paistaa kaikille, myös meille sokeille.

Heynken mukaan Rammstein on hänelle kuin patteri, josta hän saa virtaa.

– Vuosi sitten olin polvileikkauksessa. Kun piti tehdä niitä ikäviä, kuntouttavia koukistuksia, pistin Rammsteinin huutamaan täysillä. Niin kestin kipua paremmin. Ja kun piti nousta porraskäytävän 45 rappusta vastaleikatulla polvella, auttoi Rammsteinin soittaminen siinäkin.

Syntymäsokea Jonna Heynke pystyy havainnoimaan jonkin verran valoa. Esimerkiksi Rammsteinin konserteissa hän on erottanut pyroefektit. Jussi Mankkinen / Yle

Sieluun tatuoitu hetki

Jonna Heynke koki Rammsteinin livenä ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa Münchenissä.

– Ai että kannattiko mennä? Mikä tuo tuollainen kysymys on? Oli aivan mieletöntä! Pystyn erottamaan jonkin verran valoja, eli tässä tapauksessa esimerkiksi pyroefektit. Kun tulin takaisin kotiin, saatoin vain istua puolitoista tuntia pimeässä huoneessa tekemättä yhtään mitään.

Vielä parempaa seurasi pari kuukautta myöhemmin. Tampereen Ratinassa Heynke pääsi vihdoin kohtaamaan idolinsa Meet & Greet -tilaisuudessa.

– Minut vietiin bäkkärille. Siellä oli mieletön partaveden tuoksu. Kaikki pojat tuoksuivat hyvälle, ei ollut viinan tai röökin lemua. Ja sain halata heitä kaikkia.

Jonna Heynken ja Till Lindemannin kohtaaminen. Jonna Heynken Facebook-seinä

Huippukohdaksi muodostui Till Lindemannin kohtaaminen.

– Möchtest du mein Gesicht anfassen? Kysymys muutti koko elämäni, Heynke kuiskaa, vieläkin liikuttuneena.

Näillä sanoilla Lindemann pyysi Heynkeä tutkimaan kasvojaan.

– Kovinkaan moni ihminen ei ole minulta tällaista kysynyt, saati sitten joku showta varten meikattu rocktähti. Olin kuvitellut, että hän on 70-kiloinen luikku, jolla on pitkät blondatut hiukset, kapeat kasvot ja silmälasit. Bändin muut jäsenet saivat tästä hyvät naurut. He pyysivät Tilliä kumartumaan, jotta kuvitelmat olisivat vastanneet todellisuutta.

Lopuksi Lindemann sanoi Heynkelle, että mach’s gut, Schatz eli pärjäilehän, kulta.

– Ja minähän päätin, että kyllä pärjään. Halusin tatuoida hetken sieluuni, eli en pyytänyt nimmaria tai ottanut selfietä.

Heynken hämmästys oli myöhemmin suuri, kun kuva kohtaamisesta löytyi Rammsteinin uusimmasta valokuvakirjasta.

– Olin, että ei voi olla totta, minä siellä kaikkien niiden kauniiden blondien joukossa.

Jonna Heynke valmistui kielenkääntäjäksi vuonna 2008. Jussi Mankkinen / Yle

Runojen on rimmattava

Jonna Heynke on tuntenut vetoa Saksaa ja saksalaisuutta kohtaan jo kauan. Hänen sukunimensä on peräisin saksalaiselta aviomieheltä. 1990-luvulla Heynke oli Saksassa vaihto-oppilaana, ja vuonna 2008 hän valmistui kielenkääntäjäksi.

– En oikein löytänyt paikkaani kääntäjän ammatissa. Minulle tarjottiin kuntouttavaa toimintaa vammaisten työverstaassa.

Kun Heynke tutustui Rammsteiniin, hän huomasi, että bändin sanoituksia on kyllä suomennettu oikeaoppisesti, mutta niistä puuttuivat esimerkiksi sanaleikit.

Puhelimesta kuuluu tietenkin Rammstein. Jussi Mankkinen / Yle

Sanoitusten lisäksi Till Lindemann on kirjoittanut runoja jo parinkymmenen vuoden ajan. Heynke hankki Rammstein-innostuksissaan metallimuusikon In stillen Nächten -runokirjan.

– Ryhdyin kääntämään runoja huvikseni. Pistin näytteitä Johnny Kniga -kustantamolle. Sieltä vastattiin, että tämä on selvä homma, jos Tillin kustantamo suostuu – ja suostuihan se.

Tänä syksynä näki päivänvalon Jonna Heynken suomentama Sata runoa -teos.

– Olen saanut koulutustani vastaavaa työtä. Ja olen Till Lindemannille kiitollinen siitä, etten ole enää työtön sokko, vaan uranainen.

Käännöstyössä Heynke käyttää tavallista tietokonetta, jossa on puhetta tuottava apuohjelma.

– Tässä on etuna se, että kun kuulen käännökset puhuttuina, pystyn havaitsemaan, mikä kuulostaa hyvältä, mikä huonolta. Minulle on kunnia-asia, että jos Tillillä rimmaa, täytyy rimmata minullakin.

Jonna Heynke kävelyllä Imatran keskustassa. Jussi Mankkinen / Yle

Lavalla Tillin kanssa

Till Lindemannin runoja leimaa yllätyksellisyys ja vääränvänkyrä huumori. Teemoina ovat muun muassa seksi (“hupsiskuksis, se on sisälläsi”), inhorealismi (“hanurista pölähtää löyhkä ällöttävä”), mutta myös esimerkiksi eläinten oikeudet (“että sarvipää kirkunaa kavahtaa ja karkuun loikkaa”).

– Kirjassa kritisoidaan sitä, että eläinten asema on edelleen se, että ne ovat olemassa vain ihmistä varten, Heynke kiteyttää.

Tiedonjano-runossa paljastuu Lindemannin herkempi puoli: taiteilija maalaa kuvaa tähtikaarien kauneudesta, Moottoritie taas sai Heynken liikuttumaan.

– Runo kertoo lapsesta, jonka synnyinpaikka on moottoritie. Itkin, kun käänsin runoa.

Ach so Gern eli Mielitekoja -runo löytyy myös Lindemannin soololevyltä, ja In stillen Nächten -teoksen runoja on muovautunut myös Rammsteinin sanoituksiksi.

Käännöksistä tulee esille Heynken intohimoinen suhde saksan kieleen.

– Saksa kuulostaa ihanan aggressiiviselta, ja se on mielestäni maailman kaunein kieli. Vuonna 1995 osasin sanoa ich liebe dich, kaksi vuotta myöhemmin kirjoitin saksasta eximian. Tämä kertoo siitä, millainen imu saksalla on minuun ollut.

Rammstein täyttää paitsi Jonna Heynken päivät, myös yöt. Heynke kertoo tavanneensa Till Lindemannin unissaan monta kertaa.

– Rammsteinilla oli keikka tuolla Imatran Urheilutalolla, ja menin tietenkin eturiviin. Huutelin Tillille jotakin, ja hän tuli laulamaan Du Hastia. Olen myös ollut Tillin kanssa juomassa tequilaa takahuoneessa, ja joskus on vedetty Ich Tu Dir Weh duettona, Jonna Heynke hymyilee.