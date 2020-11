Valmetin toimitusjohtaja: Alfa Lavalin vetäytyminen Neles-tarjouksesta Suomen kannalta hyvä asia

Ajoittain Suomi-Ruotsi maaottelun henkeä puhkunut kamppailu suomalaisen venttiilivalmistaja Neleksen omistuksesta sai tänään ainakin osapäätöksen, kun yhtiö kertoi (siirryt toiseen palveluun), ettei Alfa Lavalin Neleksen kaikista osakkeista tekemä ostotarjous toteudu.

Syynä oli se, ettei Alfa Laval olisi saanut nostettua omistusosuuttaan yli 50 prosenttiin Neleksen osakeista.

Millaisia ajatuksia Alfa Lavalin vetäytyminen herättää toisessa Nelestä tavoitelleessa yhtiössä Valmetissa. Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine vastaa.

– Me olemme totta kai tyytyväisiä, että voimme jatkaa sitä mitä on sanottu, eli kehittää Nelestä eteenpäin yhteistyössä Neleksen kanssa.

Kuinka odotettua teidän mielestä oli, että näin käy?

– Se oli vaikea arvioida. Tämä oli yksi mahdollisuus, mutta hyvä että näin kävi.

Lokakuussa tiedotitte, (siirryt toiseen palveluun) että Valmet tavoittelee edelleen Valmetin ja Neleksen sulautumista. Onko tämä yhä voimassa?

– Se on voimassa, ja niin kuin silloinkin sanottiin, aikataulu on auki, että silloin kun se on kaikkien osallistujien kannalta järkevää.

Millaista järjestelyä nyt odotatte?

– Nyt varmaan tällä hetkellä kaikkien pitää keskittyä siihen että Neleksen hallitus ja organisaatio saa hyvän työrauhan keskittyä päivittäisen bisneksen hoitamiseen, se on varmaan ensimmäinen prioriteetti.

Onko teiltä oltu nyt uudessa tilanteessa jo yhteydessä Nelekseen?

– Ei ole oltu. Tämä on niin uusi tilanne. Mutta totta kai meillä on isona omistajana Neleksen hallitukseen ja Neleksen johtoon jatkuvat kontaktit.

Miten odotatte Neleksen nyt toimivan?

– Neleshän on hyvä firma ja Neles jatkaa hyvän firman toimintaa ja me olemme tukemassa Nelestä.

Oliko Alfa Lavalin vetäytyminen ostotarjouksesta Suomen näkökulmasta hyvä asia?

– Kyllä.

Kuka tässä voitti ja kuka hävisi?

– Ei vielä kukaan voittanut eikä kukaan hävinnyt. Ei tässä ole siitä kyse. Kyse on pitkän aikavälin kehityksestä. Toivottavasti saadaan sellaiset ratkaisut aikaan, että niin Valmetin kuin Neleksen työntekijät, asiakkaat ja osakkeenomistajat hyötyvät.

