Mitä virkaa on gallupeilla ja kannattaako nyt mennä nukkumaan, kysyttiin Ylen vaalichatissa

Yhdysvaltain presidentinvaalien huipentumaa seurattiin aamulla myös Ylen chatissa (siirryt toiseen palveluun). Chattaajia puhuttivat muun muassa Yhdysvaltain vaalijärjestelmä ja ääntenlaskun tilanne.

Asiantuntijavieraina chatissa olivat väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta ja projektitutkija Pekka Kolehmainen Turun yliopistosta. Molemmat ovat erikoistuneet Yhdysvaltain politiikkaan.

Eri osavaltioiden tulokset kiinnostivat keskustelijoita. Oliko Donald Trumpin voitto Floridassa ennakoitavissa, kysyttiin muun muassa. Jani Kokko vastasi, että ennustuksiin nähden ei ollut.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että latinoiden äänestysaktiivisuus arvioitiin alhaisemmaksi kuin se todellisuudessa oli, Kokko kirjoitti.

Nimimerkki Finn63 kysyi, miksi niin sanotun ruostevyöhykkeen osavaltioiden äänien laskennassa menee niin pitkään.

– Tämä pohjaa siihen, missä kohtaa postiäänten laskeminen missäkin osavaltiossa aloitetaan ja mihin asti ääniä on mahdollista lähettää. Muissa osavaltioissa postiäänien laskenta on pystytty aloittamaan aikaisemmin, Kolehmainen vastasi.

Kokon mielestä ruostevyöhykkeen laskenta sujui aamulla Suomen aikaa yllättävänkin hitaasti, vaikka hitautta toki osattiin ennakoida.

Uusimmat tiedot ääntenlaskennan etenemisestä löydät tästä jutusta.

Valitsijamiehistä: "Onko tässä joku pointti"

Myös valitsijamiesjärjestelmä puhutti chatissa. Näin esimerkiksi nimimerkki Tesnopesno:

– Mikä idea tossa on, et jos osavaltiossa äänet jakautuu about tasan, kaikki valitsijamiehet päätyy voittajalle?

Niminerkki Colossus halusi tietää, kuinka realistisena valitsijamiesjärjestelmän muuttamista pidetään. Moni kysyi samaa kuin Sirpakka01: voivatko valitsijamiehet lopulta äänestää kumpaa ehdokasta tahansa?

Tähän Jani Kokko vastasi, että lain näkökulmasta valitsijamies ei ole sidottu vaalitulokseen ja hän voi äänestää ketä tahansa.

Seppo- halusi tietää, mitä tapahtuu, jos valitsijamiehet menevät tasan 269–269. Jani Kokko vastasi valinnan siirtyvän edustajainhuoneelle, jossa kongressiedustajat äänestävät osavaltioittain kolmen eniten valitsijamiehiä saaneen ehdokkaan välillä.

Nimimerkki Istvan Cosmic kysyi kaksipuoluejärjestelmästä ja siitä, onko Yhdysvalloissa keskusteltu tavoista, joilla pienet puolueet pääsisivät kasvamaan.

– Vakavaa keskustelua ei ole käyty. Lähinnä on pohdittu valitsijamieskollegion muuttamista, mutta siinäkin pitäisi puolueiden saavuttaa yksimielisyys ja se ei ole näköpiirissä, Kokko vastasi.

Voiko gallupeihin luottaa?

Jotkut keskustelijat pohtivat, miksi näyttää siltä, että presidentinvaaleja edeltäviin mielipidekyselyihin ei Yhdysvalloissa voi luottaa.

Mitä järkeä kyselyissä on, jos ne näyttävät jatkuvasti päin honkia, kysyi muun muassa nimimerkki Tietäjä90.

– Tämä on hyvä kysymys ja samaa ihmettelen itsekin, kuittasi Kokko.

Kysymykset viittaavat siihen, että sekä neljä vuotta sitten että näissä vaaleissa gallupit ovat luvanneet tietyissä vaa'ankieliosavaltioissa etumatkaa demokraattipuolueen ehdokkaalle, nyt Joe Bidenille.

Voiton näissä osavaltioissa on kuitenkin vienyt republikaanien Donald Trump.

"Kannattaako mennä nukkumaan välillä?"

Myös demokraattipuolueen tilaa pohdittiin, jos Trump voittaa ja demokraattien ehdokas on näin ollen hävinnyt kahdet vaalit. Nimimerkki NC2020 kysyi, vahvistuuko puolueessa tarve radikaalille vaihtoehdolle ehdokkaaksi.

Tähän Kolehmainen vastasi, että jos Biden häviää, se tekee kyseenalaiseksi ajatuksen vuoden 2016 vaalituloksesta yksittäistapauksena. Demokraatit seuraavat monella tapaa vaalistrategiaa, jossa ehdokas siirtyy vaaliaikana kohti keskustaa.

– Pidän mahdollisena, että Trumpin voitto kyseenalaistaisi tämän ajatuksen, Kolehmainen kirjoitti.

MikBo kysyi, uskovatko Kokko ja Kolehmainen suuriin väkivaltaisuuksiin Yhdysvalloissa, oli tulos mikä tahansa.

– Toivottavasti Yhdysvaltain pitkä perinne demokratiasta toimii pidäkkeenä väkivaltaisuuksille. Vaalipäivän jälkeiset mellakat ovat olleet harvinaisia Yhdysvalloissa. Jos mieltä on osoitettu, se on tapahtunut rauhanomaisesti, Kokko sanoi.

Myös tuloksen valmistumisen aikataulua spekuloitiin. IT_opiskelija kysyi, kauanko pahimmillaan kestää. Nimimerkki Saaraanna kysyi, kannattaako mennä nukkumaan välillä.

– Suosittelen vahvasti nukkumista! Voi mennä vielä päiviä, ellei jopa viikkoja, vastasi Kolehmainen.

– Palataan asiaan perjantaina, kirjoitti Kokko.

Esimoderoitu chat oli auki keskiviikkoaamuna 4.11. kello 7–9.30. Koko chattiin vastauksineen voit tutustua täällä (siirryt toiseen palveluun).