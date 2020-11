Milla Väänänen heräsi aikaisin aamulla seuraamaan USA:n vaaleja, koska maa on lähellä sydäntä: "Tuloksella on vaikutusta elämääni"

Milla Väänänen on asunut Yhdysvalloissa ja maan kulttuuri kiinnostaa häntä edelleen.

Milla Väänänen on asunut Yhdysvalloissa ja maan kulttuuri kiinnostaa häntä edelleen. Risto Degerman / Yle

Oululainen Milla Väänänen pyhitti viime yön nukkumiselle, mutta heräsi aamukuudelta seuraamaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloslaskentaa. Jännittäminen jatkuu edelleen, sillä ääniä lasketaan yhä. Uusimmat tiedot ääntenlaskennan etenemisestä löydät tästä jutusta.

– Tilanne on kutkuttavan jännittävä. Ajattelin, että nämä vaalit olisivat menneet enemmän Bidenille, mutta aamulla Trump kiri nopeasti.

Väänänen on seurannut Amerikan asioita tiiviisti siitä saakka, kun meni töihin Minnesotaan neljä vuotta sitten. Vaikka koti on nykyään Suomessa, hänellä on edelleen paljon ystäviä Amerikassa ja siksi käynnissä olevat vaalit tuntuvat tärkeiltä.

– Koen, että tuloksella on vaikutusta elämääni. Kuulun Suomi-Amerikka yhdistykseen, joka tekee tiivistä yhteistyötä Amerikkaan. Vaikuttaahan maan tilanne myös Suomen kauppasuhteisiin ja työpaikkoihin.

Vaalien käänteet ovat olleet Väänäsen seurannassa koko kesän ja syksyn ajan. Hän pysyttelee muutenkin ajan tasalla Amerikan politiikasta, koska pitää sitä kiinnostavana.

– Poliittinen systeemi on ihan erilainen, ja poliitikoilla on enemmän suuria tunteita esillä. Sitä on suomalaisittain mielenkiintoista seurata.

Amerikan politiikka on läsnä myös Leena McKinneyn arjessa, sillä hänen miehensä on Yhdysvaltojen kansalainen.

"Olen ollut hämmentynyt"

Vaaleja seuratessa Leena McKinley on tuntenut kiitollisuurta Suomen helposta vaalikäytännöstä. Hänestä on hyvä, että täällä vaaleissa on enemmän ehdokkaita. Timo Sihvonen / Yle

Leena McKinney on seurannut presidentinvaaleista käytyä keskustelua kiinnostuneena. Myö hän heräsi aamulla jännittämään tulosten laskentaa. Vaaleista on puhuttu perheessä paljon viime päivinä, vaikka McKinneyn mies ei olekaan koronan vuoksi Suomessa.

– Tulos jännittää. Tämä on mielenkiintoinen ja tiukka tilanne, vaikka ei ole oman maan vaalit kyseessä.

Sotkamossa asuvalla McKinneyllä on mielipiteitä molemmista ehdokkaista, sekä puolesta että vastaan. Vaalien tuloksella voi olla vaikutuksia heidän perheensä tuloihin, sillä hänen miehensä on töissä öljynporauslautoilla Amerikassa.

– Se, mihin suuntaan energiaa kehitetään tulevaisuudessa, vaikuttaa siihen, tuleeko ruokaa pöytään vai ei.

Tänä vuonna McKinney on seurannut vaaleja tavallista tiiviimmin, vaikka normaalistikin hän lukee säännöllisesti uutisointia Amerikan politiikasta.

– Olen ollut hämmentynyt, koska keskustelu ollut kireää ja toisaalta huvittunut, kun täällä Suomessakin on otettu kantaa toisen valtion sisäpolitiikkaan, josta ei välttämättä paljon tiedetä.

