Kauneimmat joululaulut menee tänä vuonna uusiksi – se voi tarkoittaa myös lisää ja uudenlaisia tilaisuuksia

Kauneimmat joululaulut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Sitä kutsutaan jo maan suurimmaksi musiikkitapahtumaksi: vuosittain laulutilaisuudet kokoavat yhteen miljoona suomalaista.

Mutta eivät tänä vuonna – ainakaan tavalliseen tapaan.

Riemukas yhteislaulu ja sen aiheuttama aerosolien pilvi täyteen ahdetussa kirkossa on koronavuonna poissuljettu. Perinne menee uusiksi ensi kertaa lähes 50 vuoteen.

– Isoja, täysien kirkkojen tapahtumia kukaan ei järjestä, mutta periksi ei ole kuitenkaan annettu. Seurakunnat voivat järjestää vaikka useita pienempiä tapahtumia rajoitusten puitteissa ja maskien kanssa, sanoo varatoiminnanjohtaja Satu Kantola Suomen Lähetysseurasta.

Koronatilanne haastaa kekseliäisyyteen

Pienempiin tilaisuuksiin onkin päädytty esimerkiksi Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa. Kirkoissa tapatumia on luvassa tuplamäärä – jos koronatilanne ja kokoontumisrajoitukset säilyvät nykyisellään.

Kaupungin kaikissa kolmessa kirkossa järjestetään turvavälein kaksi laulutilaisuutta illassa yhden sijasta, koska väkeä voi ottaa tavallista vähemmän. Tilaisuuksien välissä kirkko tuuletetaan. Ainakin osa tilaisuuksista myös striimataan.

– Se on kuitenkin monelle se tilaisuus, josta joulumieli tulee. Haluamme, että perinne säilyy, jos vain suinkin mahdollista, sanoo lähetyssihteeri Miia Kallio.

Vaasassa suunnitteilla on 13 tilaisuutta, niistä 10 kirkoissa. Kaikissa pääkirkoissa järjestetään joku tilaisuus, ja pari niistä myös striimataan.

Sisäänpääsevien määrä riippuu siitä, hellittääkö alueen tilanne. Enimmillään 800 henkeä vetävään Vaasaan kirkkoon voitaisiin ottaa 260 ihmistä, mutta niukimmillaan mennään 50 laulajalla.

– Ennen kaikkea haluamme toivottaa tällä ihmisille hyvää joulumieltä ja joulun lämpöä, sanoo lähetyssihteeri Riitta Pohjanpalo.

Lähetyssihteeri Miia Kallio Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta sanoo, että sinänsä hankalan koronatilanteen hyviä puolia on se, että se on haastanut etsimään toimintaan uusia muotoja. Nyt myös Kokkolassa Kauneimmat joululaulut viedään kirkon lisäksi muihinkin paikkoihin. Sari Vähäsarja / Yle

Koronatilanne antaa kimmokkeen viedä Kauneimmat joululaulut myös kirkon ulkopuolelle, kuten monessa kunnassa on tehty aiemminkin. Esimerkiksi Kannuksessa tilaisuuksia on pidetty jo vuosia erilaisissa kuppiloissa.

Vaasassa suunnitteilla on tänäkin vuonna yksi tilaisuus ravintolassa, ja uutta on Kauneimpien joululaulujen vieminen kaupunginteatteriin.

Kokkolassa suunnitellaan vapaaehtoisista ja seurakunnan työntekijöistä koostuvan lauluryhmän vetämiä tilaisuuksia kauppakeskukseen ja kahviloihin. Lisäksi tulossa on ulkoilmatapahtumia ja pop-up-lauluhetkiä, joihin voi piipahtaa matalalla kynnyksellä.

Miia Kallio muistuttaa, että kyse on myös lähetystapahtumasta.

– Onhan se, hyvänen aika, meidän velvollisuutemme, että lähdemme viemään joulun sanomaa myös kirkon ovien ulkopuolelle. Näinhän tämän pitääkin toimia! hymyilee Kallio.

Ideoita kehitelty kymmenittäin

Suomen Lähetysseura on pohtinut jo syksyllä seurakuntien kanssa vaihtoehtoisia tapoja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien järjestämiseen.

Kymmenen turvallisen tava (siirryt toiseen palveluun)n listalla lähinnä perinteistä on juuri ehdotus järjestää useita tilaisuuksia peräkkäin niin, että istumapaikat on merkitty selvästi, turvavälit toteutuvat, maskeja on tarjolla ja kirkko tuuletetaan tilaisuuksien välissä.

Kauneimmat joululaulut ovat tilaisuus, johon kirkko kutsuu myös siellä harvoin käyviä. Osalle käynti voi olla vuoden ainoa.

– On perinteen ja tunteen takia tärkeää voida järjestää tilaisuuksia. Kaikki keinot otetaan käyttöön, että voitaisiin saada tänäkin vuonna edes osa siitä tunnelmasta, sanoo Satu Kantola.

Tilaisuuden voisi järjestää ulkona, drive in -tapahtumana, naapurustossa parvekelauluna tai yhteistyössä kirjastojen ja kahviloiden kanssa. Striimata tai järjestää konsertteina laulamisen sijasta.

Myös pienimuotoisia ajatuksia löytyy: kirkossa voisi olla joululaulukaraoke, kauneimmat joululaulutapahtumat voisi pitää perhepiirissä tai perinne voisikin olla puhelinsoitto yksinäiselle vanhukselle.

Osa seurakunnista on jo päättänyt pitää välivuoden kirkkotapahtuman osalta, mutta valtaosa pohtii Kantolan mukaan muita tapoja.

Lähetysseuralle lovi keräystuottoon

Siinä missä miljoonalle suomalaiselle Kauneimmissa joululauluissa on kyse jouluperinteestä, Suomen Lähetysseuralle kyse on myös suuresta keräyskampanjasta.

Viime vuonna kampanjan tuotto nousi ennätystulokseen, 1 165 000 euroon. Varoilla tuetaan lapsia yli 20 maassa.

Varatoiminnanjohtaja Satu Kantolan mukaan nyt realistisena toiveena on saada kerättyä summasta puolet.

Nyt pohditaan, miten lahjoittaminen olisi mahdollista esimerkiksi verkkosivujen kautta ja miten lahjoitusmahdollisuus saataisiin tuotua esiin esimerkiksi striimatuissa tilaisuuksissa.

– Ennemmin sitten yllättyy iloisesti, jos tavoite ylittyy, sanoo Kantola.