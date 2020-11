Norsunluurannikon presidentti kolmannelle kaudelle opposition boikotoimissa vaaleissa

YK:n on vedonnut osapuoliin rauhan ylläpitämiseksi – 10 vuotta sitten vaaleista syttyi konflikti, jossa kuoli tuhansia.

Norsunluurannikolla jännitteet ovat kiristyneet presidentinvaalien jälkeen.

Presidentti Alassane Ouattara varmisti eilen kolmannen jatkokautensa opposition boikotoimissa vaaleissa. Oppositio pitää Ouattaran kolmatta kautta perustuslain vastaisena. Ouattaran äänisaalis oli jopa 94 prosenttia. Äänensä vaaleissa antoi arviolta 54 prosenttia äänioikeutetuista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Ouattaran mukaan vuonna 2016 perustuslakiin tehty muutos sallii kolmannen kauden.

Oppositio on ilmoittanut luovansa rinnakkaishallinnon ja järjestävänsä uudet vaalit. Vaaleissa hylättiin 40 opposition asettamaa ehdokasta.

Ouattaran hallinto pitää opposition toimia kansankiihotuksena. Tiistaina poliisi esti kulun Ouattaran kahden tärkeimmän kilpailijan kotiin.

Uutistoimistojen mukaan keskiviikkona ammuttiin kuoliaaksi kaksi hallinnon kannattajaa. Myös yhden ministerin autosaattuetta ammuttiin.

Opposition ehdokkaat Pascal Affi N'Guessan ja Henri Konan Bédié kehottivat kannattajiaan jättämään äänestämättä lauantain vaalipäivänä.

– Ouattaran pitäminen maan johdossa voi johtaa sisällissotaan, varoitti Bédié uutiskanava Al Jazeeran (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Norsunluunrannikon presidenttinä toiminut Bédié syrjäytettiin vallankaappauksessa vuonna 1999.

Poliisi piiritti Henri Konan Bédién asuinaluetta Abidjanissa Norsunluurannikolla 3. marraskuuta 2020. Legnan Koula / Epa

Vuosikymmen sitten vaaleista syttyi verinen konflikti

Länsi-Afrikassa sijaitseva Norsunluurannikko ajautui uuteen poliittiseen kriisiin sen jälkeen kun maan seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi kaavailtu, pääministeri Amadou Gon Coulibaly kuoli heinäkuussa (siirryt toiseen palveluun).

Levottomuudet äityivät väkivaltaisiksi presidentinvaalien alla. Eri kannattajaryhmien välisissä yhteenotoissa on kuollut ainakin 30 ihmistä.

Tämä on herättänyt pelkoa siitä, että kymmenen vuoden takaiset julmat tapahtumat toistuisivat.

Vuonna 2010 Ouattaran ja silloisen presidentin Laurent Gbagbon välinen valtakamppailu sytytti konfliktin, jossa kuoli arviolta 3000 ihmistä ja sadat tuhannet joutuivat pakenemaan maasta.

Tuhannet ovat jo paenneet Liberiaan, Ghanaan ja Togoon viime viikkoina tilanteen takia, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

YK:n on vedonnut (siirryt toiseen palveluun) osapuoliin rauhan ylläpitämiseksi.

Koko Afrikan alueella käydään useat merkittävät vaalit seuraavien kuukausien aikana, jolloin 54 valtiosta 10:ssä valitaan uusi presidentti kuluvan viiden kuukauden aikana, kirjoittaa The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun). Istuvista presidenteistä vain yksi on ilmoittanut halusta luopua virastaan.

Lähteet: Reuters, AFP