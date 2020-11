Masu-, newborn-, puolivuotis- ja synttärikuvat – 4-vuotiaan Alexin valokuviin on mennyt isoja summia rahaa, kertoo äiti: "Parempi olla laskematta"

Loppusyksyn aurinko tulvii sisään Kotkan Karhulassa sijaitsevan studio Kuvaushuoneen suurista ikkunoista. Alex Väisänen, 4, kipaisee kierreportaita pitkin toiseen kerrokseen. Hän on nuoresta iästään huolimatta käynyt kuvattavana jo lukuisia kertoja.

Ensimmäiset kuvat on otettu, kun Alex on ollut vielä äitinsä Maria Väisäsen vatsassa.

He eivät ole ainoita. Viime vuosina Suomessakin on ryhdytty kuvaamaan yhä enemmän ja enemmän vatsoja ja vauvoja.

Alex Väisänen, 4, on ollut nuoresta iästään huolimatta Aino-Kaisa Lonkan kuvattavanaan monta monituista kertaa. Maria Väisäsen mielestä ammattilaisen käyttö kannattaa.

Kotkalainen valokuvaaja Aino-Kaisa Lonka on huomannut nousevan trendin työssään.

– Tällä hetkellä kuvaan eniten juuri näitä odotusajan kuvia ja vastasyntyneitä. Seuraavaksi tulevat puolivuotiaat ja yksivuotiaat. Kyllä kuvattavat nuorenevat kokoajan, kertoo valokuvaaja Aino-Kaisa Lonka AKL Designista.

Usein odotuskuvien kuvauksen yhteydessä varataan jo aika newborn-kuvauksiin. Vastasyntyneet vauvat kuvataan 5-15 päivän vanhana.

Maailman tunnetuin vauvojen valokuvaaja on australialaissyntyinen Anne Geddes (siirryt toiseen palveluun), joka esittelee kuviaan muun muassa Instagramissa. Hänen kuvissaan on pieniä nukkuvia vauvoja esimerkiksi leppäkerttuina ja auringonkukkina. Suomen Ammattivalokuvaajien yhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Kaleva-Tsagklas arvelee, että ilmiö on lähtenyt liikkeelle juuri Geddesin 1990-luvun vauvakuvista.

– Joku on nähnyt jollain toisella kauniin kuvan ja haluaa samanlaisen. Tänä päivänä sitä kuvavirtaa on vielä hirvittävän paljon kaikkialla. Internetin ja sosiaalisen median myötä kuvia näkee joka puolella, joten ihmiset osaavat kysyäkin niitä, sanoo Anna Kaleva-Tsagklas.

Mieleisestä kuvasta ollaan valmiita maksamaan

Valokuvaukseen ollaan valmiita myös upottamaan rahaa. 4-vuotiaan Alex-pojan äiti Maria Väisänen ei ole edes perillä siitä, kuinka paljon rahaa on kulunut.

– Parempi olla laskematta, naurahtaa Väisänen.

Alex Väisänen on käynyt äitinsä kanssa kuvattavana aiemminkin. Tässä hän on 3-vuotta. Antro Valo / Yle

Mitä valokuvaaminen ammattilaisella sitten maksaa? Tavallisen kuvauksen hinta lähtee sadasta eurosta ylöspäin. Hinta voi nousta jopa 500 euroon kuvauksen sisällöstä riippuen. Ahkerasti valokuvattavana käytettävän lapsen valokuvien hintalappu voi kohota helposti yli tuhannen euron jo ensimmäisen elinvuoden aikana.

– Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat vieläkin kovemmat, sanoo valokuvaaja Aino-Kaisa Lonka.

Korona tyhjensi kalenterin hääkuvauksista

Aino-Kaisa Lonka avasi studio Kuvaushuoneen helmikuussa Kotkan keskustassa. Maaliskuussa vastassa oli korona.

– Päätin, että mennään riskillä ja katsotaan mitä tästä tulee. Hääkuvaukset peruttiin ja siirrettiin.

Korona on vaikuttanut silti valokuvaajan toimintaan yllättävän vähän. Vaikka kalenteri tyhjeni hääkuvauksista, on Lonka saanut kuvata vatsoja ja lapsia senkin edestä.

Lapsikuvaukset ovat täyttäneet hääkuvauksilta jääneen aukon kalenterista. Antro Valo / Yle

– Odotusajan kuvaukset ja newborn-kuvat eivät odota. Niitä olen tehnyt ahkerasti ja vilkas kesä on ollut, iloitsee valokuvaaja Aino-Kaisa Lonka.

Kuvaaja valitaan tyylin mukaan

Kuvaaminen on nykyään helppoa. Lähes jokaisella on puhelimessaan kamera ja kuvia otetaan paljon.

– Puhelimessani on nytkin lähes 20 000 kuvaa pääasiassa lapsesta. On kuitenkin kiva saada ammattilaisen ottamat hyvät kuvat, koska sieltä tulee aina ne parhaimmat otokset. Ja on kiva olla itsekin kuvissa, koska harvoin siinä omassa kamerassa on niitä yhteisiä kuvia, perustelee Maria Väisänen ammattilaiskuvaajan käyttöä.

Aino-Kaisa Lonka haluaa, että hänen studiossaan on rento ja kodinomainen tunnelma. Antro Valo / Yle

Digitaalikameroiden yleistyttyä oli hetken aikaa tilanne, että kaikki olivat yhtäkkiä valokuvaajia, koska kuvaaminen oli nopeaa ja kuvia saattoi ottaa paljon.

– Nyt on tajuttu se, että vaikka on hyvä kamera, ei sillä välttämättä saa hyviä kuvia. Välineellä ei ole juurikaan tekemistä sen kanssa, onko kuva hyvä tai ei. Kyllä ammattilaisen muut avut tekevät kuvasta hyvän, korostaa Anna Kaleva-Tsagklas Suomen Ammattikuvaajien yhdistyksestä.

Kaleva-Tsagklas nostaa esimerkiksi juuri raskausaikana otettavat odotuskuvat.

– Onhan sillä iso ero, että onko se räpsästy kännykällä vessan oven seinää vasten vai ammattilaisen ottamana ja tyylikkäästi tehtynä, huomauttaa Anna Kaleva-Tsagklas.

Valokuvaajat toivovat, että heidät valittaisiin heidän tyylinsä mukaan, eikä hinta tai aikataulu edellä. Maria Väisänen tutkii kuvaajien aikaisempia otoksia esimerkiksi sosiaalisesta mediasta.

– Valitsen sellaisen kuvaajan, jonka kuvat puhuttelevat ja joissa on kiva väri ja tunnelma.

Ammattilaisen tehtävä on saada kuvattavasta esiin parhaat puolet. Antro Valo / Yle

Aino-Kaisa Lonka sanoo löytäneensä oman tyylinsä vuosien kuvaamisen jälkeen.

– Haluan tehdä rennolla otteella. En enää käytä hirveästi rekvisiittaa vaan kuvattavat ovat keskipisteenä, kertoo Aino-Kaisa Lonka.

Kotkassa on useampia valokuvaajia, joista monikaan ei työskentele täysammattilaisena. Kaikki ovat tyyliltään erilaisia. Asiakkaalla on varaa valita omaan tyyliinsa sopiva.

Pitkäaikaisia asiakassuhteita vatsasta valmistujaisiin

Valokuvaajien kanssa voi syntyä pitkäaikaisia asiakassuhteita, kun kohdalle osuu kuvaaja, jonka kanssa kemiat kohtaavat. Aino-Kaisa Longalla on vakioasiakkaita usean vuoden takaa.

– Samalle perheelle olen kuvannut huomenlahjakuvat, hääkuvat, odotuskuvat, newborn-, puolivuotis-, yksivuotiskuvat ja muitakin hetkiä ja tapahtumia. On ihanaa, että asiakkaat palaavat juuri minun luokseni.

Aino-Kaisa Longasta on mukavaa kuvata lapsia. Antro Valo / Yle

Hyvä valokuvaaja pystyy rentouttamaan kuvattavan ja saamaan parhaat puolet näkyviin. On tärkeää, että kuvaajan kanssa on luontevaa olla.

– Valokuvassa oleminen voi olla ahdistava kokemus. Hyvän kuvaajan kanssa se on monelle yllättävä ja vapauttava kokemus, että miten hyvältä voikin näyttää valokuvassa, sanoo Suomen Ammattivalokuvaajien yhdistyksen toiminnanjohtaja Anna Kaleva-Tsagklas.

Maria Väisänen käyttää kuvia sisustukseen ja on tilannut esimerkiksi joululahjoiksi erilaisia kuvatuotteita kuten valokuvakalentereita ja mukeja.

– On toki rahaa mennyt, mutta on se ollut sen arvoista ehdottomasti. Parhaimmat muistot jäävät kuviksi.