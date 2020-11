Ympäristöministeri Mikkonen selvityttää kansallispuistojen turvallisuuden, taustalla kävijämäärän kasvu ja metsästyskuolemat

Ministeri haluaa varmistuksen, että metsästys on rajattu kansallispuistoissa niin ettei se aiheuta vaaraa puistoissa liikkuville.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) on pyytänyt Metsähallituksen luontopalveluilta selvityksen kansallispuistojen turvallisuudesta.

Kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet tänä vuonna huomattavasti, mihin on vaikuttanut koronaepidemia. Heinäkuun loppuun mennessä käyntimäärät lisääntyivät vuoden takaisesta viidenneksellä.

Mikkonen haluaa Metsähallituksen varmistavan, että kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla, joissa on vahvaa virkistyskäyttöä, on aina turvallista liikkua.

Metsästyksen ongelmat ovat nousseet tänä syksynä esiin varsinkin sen jälkeen, kun metsästäjä ampui vahingossa maastopyöräilijän Urho Kekkosen kansallispuistossa lokakuussa. 30-vuotias, pääkaupunkiseudulta kotoisin ollut mies pyöräili kansallispuiston merkityllä ulkoilureitillä.

Kyseessä oli jo toinen kuolemaan johtanut metsästysonnettomuus lokakuussa, sillä Kuusamossa metsästäjä menehtyi aseen lauettua vahingossa. Lisäksi teerijahdissa ollut ampui Multialla lokakuussa vahingossa toista metsästäjää, ja haulisuihku osui passissa ollutta niskaan.

Syksyn onnettomuuksien jälkeen metsästäjien taidot on kyseenalaistettu myös Yle uutisten viimeviikkoisen uutisjutun jälkeen. Siinä hirvijahtiin osallistuva metsästäjä ampuu kolme epäonnistunutta laukausta kohti tien yli juoksevaa vasaa.

Toiminnan eettisyyden ja turvallisuuden perään on kyselty sosiaalisessa mediassa.

Mikkonen sanoo, että Metsähallitukselta pyydetyssä selvityksessä yksi pohdittava aihe on, täytyykö puistojen sisällä tehdä lisärajoituksia sen suhteen, missä on turvallista metsästää.

– Kansallispuistojen osalta täytyy varmistaa, että rajaukset metsästykselle ovat sellaiset, että ne eivät aiheuta vaaraa tai turvallisuusuhkaa muille puistoissa liikkuville.

Ministerin mukaan selvityspyyntö liittyy paitsi metsästykseen myös puistojen rakennelmien kestävyyteen. Aihe nousi julkisuuteen toissakesänä, kun Repovedellä romahti riippusilta.

Metsähallituksen tehtävänä on myös selvittää, millaisia turvallisuusriskejä kasvanut liikennöinti aiheuttaa.

Metsästysrajoitukset pohdittavana soidensuojelualueilla

Tällä hallituskaudella Suomeen on tarkoitus perustaa kaksi uutta kansallispuistoa. Metsästys on yleinen kiistanaihe, kun uusia suojelualueita on perustettu.

Mikkonen lähtee siitä, että toinen uusista kansallispuistoista perustetaan eteläiseen ja toinen pohjoiseen Suomeen, jonka kansallispuistoissa metsästys on pääsääntöisesti sallittu paikallisille.

Mikkonen ei ota suoraan kantaa siihen, miten uudessa pohjoisen puistossa meneteltäisiin. Hän sanoo, että perinteisesti metsästys on ollut mahdollista, mutta rajauksia on tehty siihen, missä puiston alueella voi metsästää.

Eteläisen Suomen kansallispuistoissa metsästys on pääsääntöisesti kielletty. Tapauskohtaisesti on sallittu hirvenajo sekä joissakin puistoissa tiettyjä metsästysmuotoja, esimerkiksi pienpetojen pyynti linnuston suojelemiseksi. Soidensuojelualueilla metsästys on puolestaan usein sallittua.

Mikkonen sanoo, että uudessa Helmi-elinympäristöohjelmassa soidensuojelu on vahvassa roolissa.

– Soiden osalta, riippuen millainen kohde on, voi olla tarpeen tehdä rajoituksia myös metsästyksen suhteen, jos on paljon retkeilykäyttöä, Mikkonen sanoo.

Ympäristöministeri pitää syksyn kuolemantapauksia valitettavina yksittäistapauksina.

– Lähtökohtaisesti on tärkeää, että turvallisuus ja vastuu ovat metsästyksessä aina läsnä, ja pääsääntöisesti näin onkin, Mikkonen luottaa.