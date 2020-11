Poliiseja Porvoossa ampuneiden veljesten jutussa päätös oikeudesta tänään: Kaksikolla kovat syytteet 13 murhan yrityksestä

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään päätöksensä Porvoon poliisiampumisista.

Syyttäjät ovat vaatineet 31-vuotiaalle Richard Granholmille ja 26-vuotiaalle Raymond Granholmille 13 vuoden vankeustuomioita 13 murhan yrityksestä ja useista muista rikoksista.

Oikeus voi ilmoittaa myös veljesten passituksesta mielentilatutkimukseen.

Syytteen mukaan parivaljakko ampui ja haavoitti kahta poliisia Porvoossa teollisuusalueella 25. elokuuta vuonna 2019.

Miehet ottivat toisen paikalle hälyttämänsä poliisipartion poliisin panttivangiksi Porvoossa, kun he yrittivät ryöstää poliisien aseita.

Syyttäjien mukaan 11 poliisia oli hengenvaarassa Porvoosta alkaneessa ja Tampereella takaa-ajotilanteena jatkuneessa ammuskelussa.

Ammuskelu alkoi Porvoossa Ölstenin tehdasalueella. Poliisi on kuvannut tapahtumapaikkaa yöllä ilmasta. Poliisi

Lisäksi syyttäjä syyttää veljeksiä kahdeksasta vaaran aiheuttamisesta sivullisille, kun miehet ampuivat autosta pakomatkan aikana.

Erikoissyyttäjä Jukka Haavisto sanoi aiemmin oikeudessa syyskuussa, että yhteiskunnan pitää osoittaa tekojen vakavuus ja paheksuttavuus.

– Olemme tulleet siihen tulokseen, että 13 vuotta vankeutta on oikea rangaistus. Poliisit on pyritty saamaan paikalle aseiden hankkimista varten. On puhuttu ansasta, mikä kuvaa tilannetta.

Motiivi jäänyt hämäräksi

Veljeskaksikko ampui Porvoon Ölstenin teollisuusalueella poliiseja, kun veljesten itsensä hälyttämä partio saapui paikalle.

Miehet uhkasivat poliiseja aseella heti, kun poliisit astuivat ulos autosta. Veljekset riistivät toiselta poliisilta virka-aseen. Tämän jälkeen he ampuivat toista poliisia käteen ja toista suojaliiveihin.

Molemmat poliisit tarvitsivat sairaalahoitoa, ja toinen heistä loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan Granholmit pitivät toista poliisia tilanteessa panttivankina.

Syyttäjän mukaan tekojen motiivina oli poliisin aseiden ja muiden tarvikkeiden ryöstäminen. Se mihin miehet aseita tarvitsivat, jäi tutkinnassa epäselväksi.

Hätäpuhelutallenteelta kuuluu, kuinka toinen ampujista tekee valheellisen ilmoituksen hätäkeskukseen saadakseen poliisit ansaan.

Richard Granholmin asianajajan Petteri Kouhian mukaan tekojen perimmäiset motiivit saattavat jäädä pimentoon. Kumpikaan veljeksistä ei halunnut tulla kuulluksi oikeudessa.

Veljekset myönsivät ampumiset – ei tarkoitusta tappaa

Veljekset ovat myöntäneet houkutelleensa poliisipartion teollisuusalueelle Porvoossa ja ryöstäneensä poliiseilta aseen sekä suojaliivin.

He myöntävät myös osan ampumisista Tampereelta Ikaalisiin jatkuneen takaa-ajon aikana.

Lisäksi Richard Granholm myöntää ampuma-aserikoksen sekä sen, että hänellä oli hallussaan 45-kaliiperinen Colt-merkkinen pistooli.

Siitä, onko ampumisissa ollut kyse murhan yrityksistä, syyttäjät ja puolustus olivat oikeudessa erimielisiä.

Syyttäjän mukaan miesten oli tarkoitus saada poliiseilta aseita ja tarkoitus oli myös surmata. Virkatehtävissä olevan poliisin ampuminen on lain mukaan murhan yritys.

