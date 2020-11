Tuomioja Yhdysvaltain vaaleista: Valehtelusta ja solvaamisesta on tullut Trumpin kaudella normaalia – Katso ministerikommentit kello 16.55

Yhdysvalloissa presidentinvaalien voittaja ei ole vielä selvillä, sillä ääntenlaskenta on kesken monissa vaa'ankieliosavaltioissa.

Tällä hetkellä demokraattien Joe Biden on varmistanut taakseen useamman valitsijamiehen kuin republikaanien Donald Trump, mutta tilanne on yhä tiukka.

Yle kysyy ministereiltä näkemyksiä Yhdysvaltain presidentinvaaliin kello 16.55 alkaen Säätytalon portailla ennen hallituksen iltakoulun alkua. Kommentit päivitetään tähän juttuun. Suoraa verkkolähetystä voit seurata täältä tai klikkaa jutun pääkuvaa.

Entinen ulkoministeri, SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja ennakoi, että epäselvyys Yhdysvaltain vaaleissa voi jatkua pitkäänkin.

– Jos Trump voittaa, en usko, että Bidenilla on vaikeuksia tunnustaa rehellistä ääntenlaskun tulosta, mutta Trumpille se näyttää olevan mahdotonta, sanoi Tuomioja Ylelle eduskunnassa kello kolmen aikaan iltapäivällä.

Trump on jo ehtinyt kommentoida voittaneensa vaalit.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Tuomioja arvioi, että "koko asetelma on aika pitkään ennakkoon rakennettu".

– Voi olla, että Trumpin suunnitelma on viedä tätä niin pitkälle, että korkein oikeus, jonka hän on täyttänyt samanmielisillä tuomareillaan, sitten ratkaisisi asian.

"Täpäriä voittoja on ollut aiemminkin"

Tuomioja huomauttaa, että täpäriä voittoja on ollut aiemminkin.

– Esimerkiksi Kennedy ja Nixon, muistamme hyvin tämän 60 vuoden takaisen vaalin. Mutta se tunnustettiin ja silloin oli kuitenkin ilmapiiri sellainen, että molemmat suuret puolueet olivat enemmän tai vähemmän yhteistyökykyisiä. Nyt tällaista tilannetta ei ole. Amerikka on syvästi kahtiajakautunut maa. Koko nelivuotiskausi on polarisoitumista ja vastakkainasettelua vain syventänyt. On hyvin vaikeata nähdä, miten tästä päästään ulos, Tuomioja harmittelee.

Tuomiojan mielestä Euroopan ja maailman kannalta parempi presidentti Joe Biden.

– Hän varmastikin palauttaisi Yhdysvallat moniin kansainvälisiin järjestöihin ja Pariisiin ilmastosopimukseen. Trump on monessa suhteessa arvaamaton.

Jos Trump valitaan jatkokaudelle, arvioi Tuomioja sen muuttavan asioita perinpohjaisesti.

– On jo syntynyt uusi normaali, millä tavalla politiikkaa käsitellään ja millä tavalla poliittista kieltä käytetään. Solvaaminen, valehtelu, kaikki tämä on täysin normaalia ja hyväksyttävää. Siitä ottavat sitten pienemmätkin mallia muualla maailmassa.

Tuomiojan mukaan Euroopassa on jo muutamia maita, joissa otetaan mallia "trumpilaisista menetelmistä".

Niikko: Jos jompikumpi ei tunnusta toisen voittoa, se näkyy ja kuuluu Suomeen saakka

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) arvioi, että Yhdysvaltain vaalitulos tulee jakamaan kansaa riippumatta siitä, kumpi voittaa.

– Huolihan tietysti kaikilla on siitä, että millä tavalla tämä tulee näkymään kadulla sitten, kun jompikumpi virallisesti julistautuu voittajaksi. Varsinkaan, jos jompikumpi ei tunnusta toisen voittoa, se varmasti näkyy ja kuuluu Suomeen saakka, Niikko sanoi eduskunnassa kello kahden aikaan iltapäivällä.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon mukaan Suomen ja Yhdysvaltain suhteet pysyvät hyvänä vaalituloksesta riippumatta. Pekka Tynell / Yle

Niikon mukaan voittajasta riippumatta Suomella on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin.

– Tulemme tiivistämään niitä entisestään, jotta saamme kauppa- ja turvallisuuspolitiikkaa vietyä eteenpäin vielä paremmin kuin tällä kyseisellä vaalikaudella.

Niikko arvioi iltapäivällä, että Trump tulee voittamaan vaalit. Niikkoa miellyttää se, että Trump on näyttänyt esimerkkiä, että America first -politiikassa [Amerikka ensin -politiikka] voi suoraselkäisesti vastustaa vaikkapa Kiinaa.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin totesi, että Biden voisi olla avoimempi Euroopan suuntaan.

– Ainakin hän puheidensa mukaan on, mutta nähtäväksi sekin jäisi. Hänellä on kuitenkin paine miellyttää koko kansaa sillä linjalla, mitä äänestäjät ovat nyt selkeästi osoittaneet vaaliuurnilla, eli että America first [Amerikka ensin] on oltava siinä maassa jatkossakin keskiössä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Anne-Mari Virolainen (kok.) oletti, että mitä kauemmas vaalituloksen vahvistuminen menee, sitä enemmän syntyy epävarmuutta.

Virolainen arvioi, että jos Donald Trump voittaa vaalit, epävarmuus Yhdysvaltojen politiikasta jatkuu ja politiikan ennustettavuus on heikkoa.