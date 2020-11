Kouvolan koronavirustilanne siirtynyt kiihtymisvaiheeseen opetusjohtaja: "Lähtökohtana on jatkaa lähiopetuksessa" – katso video

Kouvolan koronavirustilanne on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti asiasta tänään arvioituaan maakunnan koronatilannetta.

Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kommentoi kaupungin koronatilannetta suorassa Ylen verkkolähetyksessä.

Veikko Niemen mukaan kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei muuta mitään merkittävästi. Kouvolan koulut jatkavat edelleen lähiopetuksessa.

Toisen asteen oppilaitoksiin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun on jo aiemmin annettu maskisuositus.

– Mikään ei ole muuttunut merkittävästi eilisestä. Kouvola on noudattanut turvallisuussuosituksia jo ennakoidusti, Niemi kertoo.

Niemen mukaan tilannetta joudutaan nyt seuraamaan päivittäin erittäin tarkasti ja reagoimaan uusiin mahdollisiin altistumistapauksiin tarvittaessa.

– Lähtökohtana on se, että pystymme jatkamaan lähiopetuksessa. Niille ryhmille, jotka on asetettu karanteeniin, järjestetään etäopetusta.

200 karanteenissa

Kouvolassa on tällä hetkellä karanteeneja kahdessa lukiossa ja neljässä koulussa. Karanteenissa on kaikkiaan noin 200 henkeä, joista valtaosa on oppilaita.

Kouvolan kouluissa pyrittiin varautumaan koronatartuntoihin ennen syyslomaa.

– Olimme aika huolissamme ja pyrimme ennen syyslomaa vahvasti viestimään koteihin vanhemmille siitä, että nyt pitää miettiä, missä matkustetaan ja mitä harrastetaan. Osa viesteistä varmasti meni perille, mutta ei osalle, koska loman jälkeen tuli näitä tapahtumia, Veikko Niemi sanoo.

Kymenlaaksossa on todettu vuorokauden sisällä kahdeksan uutta koronatapausta, joista suurin osa on Kouvolassa. Tartunnat ovat aiheuttaneet altistumisia myös kouluissa ja päiväkodissa. Viimeisimmissä tapauksissa on yhteensä noin sata altistunutta.

Kouvolassa puolet uusista tartunnoista liittyy isoon tiedossa olevaan altistumisketjuun, mutta loppujen tartuntojen selvitystyö jatkuu edelleen.

Niemen mukaan viimeisin altistumisketju liittyy maahanmuuttajien yksityistilaisuuteen. Niitä kaikkia ei ole pystytty jäljittämään.

– Se oli varmasti yksi syy tähän Kouvolan asettamiseen kiihtymisvaiheeseen ja tartuntojen määrän kasvuun Kouvolassa, Niemi sanoo.

Taustalla on ollut esimerkiksi kieliongelmia. Veikko Niemen mukaan tiedonkulkuun on pyritty kiinnittämään huomiota.

Kaupunki aikoo tässä vaiheessa pitää kaikki palvelut toiminnassa nykyisellään.

