Milloin USA:n presidentinvaalien tulos on selvillä ja puidaanko sitä vielä oikeudessa? Katso viisi vastausta siihen, mitä nyt on meneillään

Yhdysvalloissa tiistaiset presidentinvaalit ovat osoittautuneet niin tiukoiksi, ettei presidentti ollut vielä keskiviikkoiltapäivällä Suomen aikaa selvillä.

Kokosimme viisi vastausta kysymyksiin siitä, mitä vaaleissa on vielä meneillään.

1. Voiko voittaja ratketa jo keskiviikkona?

Tuloksen selviäminen näyttäisi tällä hetkellä venyvän ainakin torstai-iltaan.

Yhdysvalloissa ääntelaskenta hidastui yön tullen. Silloin useissa vaa'ankieliosavaltioissa alustava tulos oli vielä niin tiukka, ettei voittajaa pystynyt ennustamaan.

Ennustamista vaikeutti monin paikoin myös se, että laskematta oli runsaasti ennakkoääniä, jotka eivät perinteisesti jakaudu samalla tavoin kuin vaalipäivänä annetut äänet. Ennakkoääniä annettiin ennätyksellisen paljon, ja demokraatit ovat perinteisesti äänestäneet innokkaammin ennakkoon kuin republikaanit.

Suuria määriä ennakkoääniä oli laskematta demokraattien perinteisillä tukialueilla Georgiassa ja Pennsylvaniassa, joissa presidentti Donald Trump oli johdossa.

Ennakkoäänten odotetaan kaventavan Trumpin johtoa, mutta sitä ei pystytä ennakoimaan, riittävätkö ennakkoäänet kääntämään osavaltioiden tuloksen voitolliseksi Joe Bidenille.

Osavaltiot ovat jo varoittaneet, että ääntenlasku voi venyä pitkälle keskiviikkoon ja jopa pidempään.

Esimerkiksi molemmille tärkeässä Pennsylvanian osavaltiossa odotus voi olla pitkäkin. Postiäänten lasku on siellä äänestystavan vuoksi hidasta eikä niitä saanut alkaa laskea ennen vaalipäivää.

Biden voi tosin voittaa ilman Pennsylvaniaakin, jos hänen johtonsa pitää Nevadassa, Wisconsinissa ja Michiganissa.

Nevada on ilmoittanut kertovansa seuraavan kerran tulostietoja torstai-iltana Suomen aikaa. Biden on johtanut tähän asti laskentaa.

2. Trump uhkasi viedä vaalituloksen korkeimpaan oikeuteen. Voiko hän tehdä niin?

Voi, mutta prosessi pitää aloittaa osavaltiotasolta.

Kesken ääntenlaskun pitämässään puheessa Trump sanoi voittaneensa vaalit ja vaati lopettamaan ääntenlaskun. Hän myös uhkasi viedä asian korkeimpaan oikeuteen.

Trump sanoi jo ennen vaaleja, että hän odottaa tuloksen selviävän viivytyksittä. Yhdysvalloissa vaalituloksen varmistuminen on kuitenkin usein venynyt päiviä ja pitempäänkin.

Näissä vaaleissa sitä odotettiin erityisesti, sillä ennakkoääniä annettiin ennätysmäärä koronaepidemian takia.

Uutiskanava CNN toteaakin, (siirryt toiseen palveluun) että on epäselvää, millä perusteella Trump veisi asian oikeuteen.

Jos Trumpin puhe oikeuskäsittelystä ei jää vain uhkaukseksi, voi kestää pitkäänkin ennen kuin tulos saadaan vahvistettua. Trump ei kuitenkaan voi viedä valituksiaan suoraan korkeimpaan oikeuteen, vaan joutuu aloittamaan osavaltiotasolta.

Valitsijamiesten on kokoonnuttava 14.12. eli silloin heidän nimensä ja määränsä pitäisi olla selvillä. Jos vaalitulos ei siihen mennessä selviä yksiselitteisesti, viime kädessä osavaltio valitsee valitsijamiehet. On kuitenkin epäselvää, päättäisikö valinnasta kuvernööri vai osavaltion kongressi, sanoo Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen.

Tässä lisää aiheesta: Trump uhkaa viedä vaalituloksen oikeuteen, mutta perustelu puuttuu – Yhdysvaltain epäselvät lait antavat kuitenkin haasteelle mahdollisuuden

3. Minkälaiset äänestäjät näyttävät olevan nyt ratkaisevassa asemassa?

Latinot näyttävät ainakin Floridassa siirtyneet Trumpin kannalle.

Demokraattien Joe Bidenilla ei ole lainkaan yhtä suurta tukea latinoiden keskuudessa kuin Hillary Clintonilla oli vuonna 2016. Tämä auttoi Trumpia voittamaan Floridassa.

Erityisen ratkaisevaa Trumpin voittokululle Floridassa ovat hänen saamansa äänet Miami-Daden piirikunnasta. Siellä asuu runsaasti venezuelalais- ja kuubalaistaustaisia äänestäjiä, jotka karsastavat kaikkea vasemmistoon liittyvää.

Trumpin kampanja on luonnehtinut toistuvasti Bidenin olevan ”sosialisti” ja ”radikaalivasemmistolainen”. Kampanjan viesti näyttääkin uponneen hyvin Trumpia äänestäneisiin.

Vaikuttaa myös siltä, että Trump on pärjännyt hyvin latinoäänestäjien keskuudessa Texasissa.

Trump on voittanut puolelleen myös enemmän mustaihoisia kuin vuonna 2016. Biden puolestaan on kuronut hiukan kiinni Trumpin etumatkaa valkoisten keskuudessa, mutta on epäselvää, riittääkö se.

Naisista suurin osa on antanut äänensä Bidenille. Sen sijaan miesten äänet jakautuvat Trumpin ja Bidenin kesken.

The New York Timesin kyselytutkimuksen mukaan Joe Bidenia ovat äänestäneet nuoret, kun taas enemmistö yli 65-vuotiaista on Donald Trumpin kannalla.

4. Ennen vaaleja pelättiin väkivaltaisuuksia. Onko niitä ollut?

Ei ainakaan vielä.

Vaalit ovat sujuneet pääsääntöisesti ilman äänestäjien uhkailua tai häirintää eikä myöskään merkittävistä väkivaltaisuuksista ole kerrottu.

Lehden haastattelema entinen kansallisen turvallisuuden ministeriön edustaja Daryl Johnson sanoo The New York Times -lehdelle, (siirryt toiseen palveluun) että tämä on helpotus. Samalla hän varoittaa, että tilanne voi kiristyä vaalien jälkeen, kun tulos on selvinnyt.

Häirintää koskevia valituksia vastaanottava puhelinpalvelu kertoo, että se sai eniten valituksia nauhoitepuheluista, joissa ihmisiä yritettiin saada pysymään pois äänestyspaikoilta. Valituksia on tullut 17 osavaltiosta.

Nauhoituksissa saatettiin esimerkiksi kehottaa olemaan menemättä äänestyspaikalle pitkien jonojen takia tai äänestämään tietokonevian takia Trumpia, jos kannattaa Bidenia ja päin vastoin.

5. Mitä kongressin (senaatin ja edustajainhuoneen) vaaleista on odotettavissa?

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että valta kongressissa on pysymässä jaettuna.

Edustajainhuone on pysymässä demokraattien ja senaatti republikaanien hallinnassa.

Tosin tilanne oli vielä keskiviikkona alkuillasta Suomen aikaa kesken.

Jos senaatti päätyisi tasatilanteeseen, silloin paljon riippuisi siitä, kuka nousee presidentiksi, koska tällöin istuva varapresidentti antaisi ratkaisevan äänen. Tähän asemaan nousee joko demokraattien Kamala Harris tai republikaanien Mike Pence.

Demokraatit toivoivat enemmistönsä jopa kasvavan edustajainhuoneessa, joten tulos on puolueelle pettymys.

Vaikka republikaanit saisivatkin vielä ääntenlaskun edetessä lisäpaikkoja edustajainhuoneeseen, pitävät tarkkailijat epätodennäköisenä sitä, että puolue saisi kongressin alakamarissa enemmistön.

Yhdysvaltalaiset äänestivät tänä vuonna 35 senaattorista, kun heitä kaikkiaan on sata. Nykyisin republikaaneilla on 53 senaattoria ja demokraateilla 47.

Vaaleissa valitaan koko edustajainhuone. Demokraateilla on nykyisin 235 paikkaa ja republikaaneilla 197. Viisi paikkaa on ollut ilman edustajaa.

