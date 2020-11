Oikeusasiamies: Armeija syrjinyt asepalvelukseen pyrkineitä homoja – opetusmateriaali epäillyt heidän mahdollisuuksiaan selvitä palveluksesta

All Over Press

Eduskunnan oikeusasiamies moittii (siirryt toiseen palveluun) puolustusvoimia syrjivän koulutusmateriaalin käytöstä alokkaiden kuntotarkastuksissa.

Kansalaisten oikeuksia valvova asiamies moittii tarkemmin Sotilaslääketieteen keskusta lainvastaisesta koulutusmateriaalin käytöstä.

Puolustusvoimissa on ollut käytössä koulutusaineistoa, jossa asepalvelukseen astuvan homoseksuaalisuuden on viitattu tarkoittavan estettä asevelvollisuudelle. Sotilaslääketieteen keskuksen terveydenhuoltoalan ammattilaisille tarkoitetussa koulutusmateriaalissa on annettu ymmärtää, että homoseksuaalisuus on rauhanajan palveluksen este.

Koulutusmateriaalissa on viitattu palveluksen olosuhteisiin sekä ryhmäasumiseen ja annettu asevelvollisen ymmärtää, että seksuaalisen suuntautuneisuuden takia asevelvollisen kannattaa epäillä mahdollisuuksiaan ja pohtivan niin sanottua c-luokkaa kuntotarkastuksissa. C-luokan asevelvolliset, kuten henkisesti sairaat, ovat vapautettu rauhanajan asepalveluksesta.

Pääesikunnan oikeusasiamiehelle antamassa lausunnossa korostetaan, että mitään seksuaalista suuntautumista ei pidetä häiriönä eikä luokitusperusteena c-ryhmään. Kelpoisuusharkinta on armeijan mukaan aina laaja arvio asevelvollisen terveydentilasta.

Oikeusasiamiehen mukaan käytössä olleesta koulutusmateriaalista on saattanut välittyä koulutukseen osallistuneille terveydenhuollon ammattilaisille kuva, että seksuaalinen suuntautuminen olisi este varusmiespalvelun suorittamiselle. Siksi materiaali on oikeusasiamiehen päätöksen mukaan ollut loukkaavaa ja syrjivää.

Koulutusmateriaalin lainvastaiset kohdat on poistettu opetuskäytöstä armeijan toimesta viime vuoden vaihteessa.