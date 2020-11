Opiskelijoita on jouduttu huomauttamaan maskien puuttumisesta Kouvolassa – rehtori: "En ole ihan tyytyväinen tilanteeseen"

Kouvolan seudun ammattiopistossa on jouduttu huomauttamaan opiskelijoita kasvomaskin käytöstä. Kaikki opiskelijat eivät ole käyttäneet maskia voimassa olevasta suosituksesta huolimatta.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä totesi eilen, että Kouvolan koronavirustilanne on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Lue lisää: Kouvolan koronavirustilanne siirtynyt kiihtymisvaiheeseen – yli 20 hengen perhejuhlia tai yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää

Kiihtymisvaiheessa ovat Kouvolan lisäksi tällä hetkellä Uudenmaan alue, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Ahvenanmaa sekä yksittäisinä kaupunkeina Kuopio, Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.

Kouvolan seudun ammattiopistossa annettiin opiskelijoille maskisuositus viime viikolla. Opettajat alkoivat käyttää maskeja jo aiemmin.

– Olemme havainneet, että kaikki opiskelijat eivät pidä maskia, joten olemme tehostaneet viestintää ja lisänneet huomautuksia siitä, että maskeja tulisi käyttää. En voi sanoa, että olisin ihan tyytyväinen tilanteeseen, Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli sanoo.

Kouvolan seudun ammattiopiston rehtori Timo Olli. Kiira Ikävalko / Yle

Ollin mukaan opiskelijoiden maskien käyttö on selvästi kytköksissä heidän opiskelemaansa alaan.

– Lähihoitajaopiskelijat varmasti ymmärtävät jo alansa puolesta maskien merkityksen. Olen kierrellyt aika ahkerasti koulussa tällä viikolla, ja valitettavasti monilla aloilla on se tilanne, että saa huomauttaa. Meillä on tässä nyt tekemisen paikka, että saamme kaikki opiskelijat ymmärtämään tämän.

Tartuntoja perhepiireissä

Ensimmäistä vuotta lähihoitajaksi opiskeleva Emmi Sahlberg kertoo, että hänen opiskeluryhmässään kaikki ovat käyttäneet maskia siitä asti, kun suositus annettiin.

– Bussissakin onneksi kaikilla on aika hyvin maskit kasvoilla, Sahlberg sanoo.

Hän on havainnut, että hengittäminen on vaikeampaa maski kasvoilla. Tämä on aiheuttanut Sahlbergin mielestä hieman negatiivisuutta maskeja kohtaan, mutta silti niitä on käytetty.

Kouvolassa on ollut viime aikoina useita tartuntoja päivittäin.

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tartuntaketjut on saatu suurimmaksi osin selvitettyä.

– Viime päivien tartunnat näyttävät olevan perhepiirien jatkotartuntoja. Aika paljon on sellaisia, jotka ovat olleet jo karanteenissa.

Kouvolassa on tällä hetkellä karanteenissa noin 200 koronalle altistunutta. Heistä valtaosa on koululaisia ja opiskelijoita.

Oppilaiden ja päiväkotilasten vanhemmat saavat ensimmäisenä tiedon lapsen mahdollisesta altistumisesta koululta tai päiväkodista esimerkiksi Wilma-viestillä.

Tartuntojen jäljityksessä ruuhkaa

Kymsoten tartuntaketjujen jäljittäjät ovat töissä arkisin ja viikonloppuisin vain päivisin, eivätkä esimerkiksi ilta-aikaan. Ensimmäisenä he ottavat yhteyttä positiivisen testituloksen saaneisiin ja selvittävät, missä tartunnan saanut on liikkunut ja ketkä ovat altistuneet tartunnalle. Tämän jälkeen jäljittäjät ottavat yhteyttä altistuneisiin.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan yhteydenotto tapahtuu yleensä viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun tieto tartunnasta on saatu.

– Toivon, että ihmiset odottaisivat rauhassa tartunnanjäljityksen yhteydenottoa.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa huomauttaa, että esimerkiksi päivystysapunumeroon 116 117 ei kannata soittaa silloin, jos kyse ei ole oireilusta.

– Jos kysymys on huolesta, silloin ei kannata soittaa, vaan pitää malttaa mieli ja pysyä kotona, kunnes asia selvenee. Myös opettajat, rehtorit ja päiväkotien henkilökunta osallistuvat informoimiseen parhaansa mukaan.

Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kymsotella on pulaa tartuntaketjujen jäljittäjistä. Nyt tilanne on muuttumassa paremmaksi, kun jäljittäjien määrä tuplaantuu aiemmasta. Kymsote perehdyttää tehtävään viisi työntekijää aiemman kuuden lisäksi.

– Viikonlopuksi on jo suunniteltu tuplavahvistusta, koska tapaukset tuntuvat kerääntyvän viikonlopuiksi, Mäntymaa sanoo.