Konsulttia käytettiin ilmailualan opetuksessa – Haaga-Helian ammattikorkeakoulun rehtori pahoittelee tapahtunutta, ja vakuuttaa opintopisteiden olevan voimassa

Haaga-Helialla on toimipiste myös esimerkiksi Helsingin Pasilassa. Selvityspyynnön kohteena oleva koulutus tapahtuu Porvoon toimipisteessä. Yle

Helsingin Sanomien mukaan OKM on tehnyt selvityspyynnön konsulttiopettajasta.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi tänään, että opetus- ja kulttuuriministeriö OKM on tehnyt Haaga-Helia ammattikorkeakoululle selvityspyynnön siitä, että yksityinen konsultti on toiminut opettajana koulun englanninkielisessä Aviation Business -koulutuksessa.

Porvoon toimipisteen koulutus painottuu ilmailun operatiiviseen ympäristöön, kuten palveluihin ja yrittäjyyteen lentoyhtiöissä, lentokentillä ja lentorahdissa.

OKM on tehnyt selvityspyynnön opiskelijan yhetydenoton perusteella. Tutkintoon johtava opetus on ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä, josta sen tulee vastata itsenäisesti, vaikka se tekisi yhteistyötä yrityksen kanssa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Teemu Kokko kertoo Ylelle, että koulu antaa selvityksensä OKM:lle tänään.

Hänen mukaansa konsultin tai yrityksen käyttäminen opetustehtävässä on koulun käytäntöjen vastaista.

Miten näin kuitenkin pääsi käymään?

– Alunperin ajatuksena oli, että tämä yritys auttaa meitä tämän hyvin spesifin koulutusohjelman sisältöjen ja yhteistyökumppanuuksien rakentamisessa, mutta valitettavasti kävi niin, että tämä henkilö, joka oli kiistaton asiantuntija, valui opetukseen, mikä oli meidän sisäinen tietokatkos ja virhe. Kun tämä tuli tietoon, me katkaisimme tilanteen välittömästi. Meillä ei ole enää mitään tekemistä tämän yrityksen eli konsultin kanssa.

Kyseisen koulutusohjelman johtaja on eronnut tehtävästään Haaga-Heliassa. Liittyykö se tähän asiaan?

– Sitä en voi kommentoida, mutta hän irtisanoutui. Varmasti tällä asialla oli jotain tekemistä sen kanssa.

Ovatko opiskelijoiden tämän opettajan ohjauksessa suorittamat opintopisteet voimassa laillisesti?

– Jos hän olisi ollut työsopimuksella, hän olisi ollut täysin ammattikorkeakoululain mukainen opettaja, koska hänellä on eritysosaamista tältä alalta.

Mutta ovatko opintopisteet voimassa?

– Totta kai opintopisteet ovat voimassa. Tästä henkilöstä on tullut opiskelijoilta sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja, mutta ei meillä ole mitään syytä epäillä, että opintopisteissä olisi epäselvyyksiä.

Milloin uusi opettaja saadaan hänen tilalleen?

– Meillä on käynnistetty sekä koulutusohjelman johtajan että opettajan rekrytointi. Kyllä me arvioimme, että alkuvuodesta.

Alkuvuoteen on vielä pari kuukautta. Mitä sillä välillä tapahtuu?

– Sillä välin meillä on tilapäisratkaisut siihen. Yksi henkilö oman toimensa ohella vetää tätä ohjelmaa. Totta kai tässä on myös ylimenokauden ratkaisuja, koska meille on tärkeintä se, että opintojen eteneminen ei vaarannu.

Sanoit, että jos konsulttiopettaja olisi ollut työsuhteessa, tässä ei olisi ollut mitään ongelmaa?

– Ongelma oli se, että hän toimi yrityksen kautta, joka on täysin meidän sisäisten käytäntöjen vastaista. Lisäksi hänellä oli alempi korkeakoulututkinto, mikä sinänsä ei ole ongelma, koska ammattikorkeakoululaki mahdollistaa sen, että jos on erityisosaamista joltain alalta, voi toimia opettajana, vaikka on alempi ammattikorkeakoulututkinto.

Onko se kohta, missä nyt on toimittu lainvastaisesti juuri se, että hän ei ollut työsuhteessa teidän kouluunne?

– Se tässä on ainoa ongelma, ja se on täysin meidän virheemme. Siitä olemme pahoillamme, ja se on myös korjattu.