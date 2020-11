“Poika on putkassa, aamulla voit tulla tapaamaan”, sanoi poliisi puhelimessa – äiti kertoo, miten ryhmä ammattilaisia esti lapsen rikoskierteen

– Poika on putkassa, aamulla voit tulla tapaamaan.

Sellaisen puhelun teini-ikäisen pojan äiti sai poliisilta keskellä yötä.

Selvisi, että poliisi oli ottanut pojan talteen ja häntä epäiltiin törkeästä pahoinpitelystä. Äidille kerrottiin, että hän voi aamulla tulla käymään poliisilaitoksella ja osallistua pojan kuulusteluihin.

Puhelun saatuaan äiti vietti unettoman yön pelonsekaisin tuntein. Se yö oli pitkä. Hän kävi läpi tunteiden koko skaalan, pelosta toiveikkuuteen, että kyllä kaikki järjestyy.

– En ajatellut koskaan, että poikani olisi voinut tehdä jotain näin kauheaa.

"Itkin koko kuulustelun ajan"

Yön jälkeen äiti ja poika tapasivat poliisiasemalla. Poika oli helpottunut näkiessään äitinsä.

– Muistan, kun olin putkassa ja kuulin selliin äidin äänen. Aloin itkeä ja itkin koko kuulustelun ajan.

Poika itki roikkuen äitinsä kaulassa ja pyysi äidiltään anteeksi kerta toisensa jälkeen. Äiti kehotti lastaan kertomaan kaiken salaamatta mitään. Äiti ohjeisti poikaansa, että pääset itse helpommalla kun kerrot kaiken.

– En rakasta sinua yhtään vähempää kuin eilenkään. Asioilla on tapana järjestyä, äiti on tässä.

Pelätty sosiaalitoimi

Alusta lähtien äidin ja pojan tukena ja apuna oli ankkuritiimi eli moniammatillinen ryhmä, joka koostuu poliisin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista.

He ovat erikoistuneet hoitamaan alaikäisten rikosten tekijöiden tapauksia. Tavoitteena on parantaa nuorten hyvinvointia ja ehkäistä rikoksia ennalta.

Ankkuritoimintaa on ollut Suomessa jo parinkymmenen vuoden ajan (siirryt toiseen palveluun). Toiminta käynnistyi Hämeenlinnassa. Paikallistasolla havaittiin tuolloin, että eri viranomaisten yhteistyöllä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voitaisiin auttaa.

Moniammatillisen tiimin tarkoituksena on tarjota apua niin rikoksentekijälle kuin heidän perheilleenkin. Avun vastaanottamisessa saattaa kuitenkin olla haasteita. Aika tiukassa elää mielikuva "sossutädeistä", jotka puuttuvat perheen elämään ja lopputuloksena on lasten sijoitus.

Tämä mielikuva oli vahvasti myös pojan mielessä. Hän pelkäsi joutumista lastenkotiin.

Äidin mielestä moni ajattelee, että sosiaalityöntekijä on mörkö, joka vie sinun lapsesi. Helposti leimataan huonoksi äidiksi, jos ulkopuoliset puuttuvat perheen elämään. Myös ammattilaiset tunnistavat nämä ihmisten mielikuvat ja ennakkoluulot työstään.

Sosiaalityöntekijä Sari Luoma on työskennellyt Porin ankkuritiimissä runsaat kuusi vuotta. Hän tunnistaa ihmisten pelon, kun puhutaan lastensuojelusta.

– "Lastensuojelu tulee ja vie lapset" on yleinen ajatus lastensuojelutyöstä. Nuorten keskuudessa puolestaan elää legenda, jonka mukaan lapset viedään sijoitukseen, jos on tietty määrä sossumerkintöjä. Tämäkään väite ei pidä paikkansa. Kaikki tilanteet ratkaistaan yksilöllisesti, Luoma sanoo.

Anteeksipyyntö sakkorangaistuksen sijaan

Ankkuritoiminnan vaikutuksia on vaikea arvioida numeerisesti, mutta toimijoilla on yleinen käsitys siitä, että työllä on aidosti vaikutusta.

Vanhempi konstaapeli Harri Lehtinen Porin ankkuritiimistä kertoo, että ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja varhaisella puuttumisella on onnistuttu monin tavoin. Erityisen tehokkaana hän pitää näpistyksissä käytettyä toimintatapaa.

Näpistyksiin puututaan niin, että sakon kirjoittamisen sijaan ensikertalaiset ohjataan ankkuritiimin luo. Rangaistuksena sakon sijaan on anteeksipyyntö. Näpistelijät kohtaavat kauppiaat, pyytävät anteeksi ja maksavat korvauksen varastamistaan tuotteista.

– Tuntuu olevan paljon kovempi rangaistus käydä pyytämässä anteeksi ja kohdata kauppias silmästä silmään, kertoo vanhempi konstaapeli Harri Lehtinen.

Anteeksipyyntö on koettu tehokkaaksi keinoksi ehkäistä uusia rötöstelyjä. Useimmiten näpistykset jäävät ensimmäiseen kertaan.

– Näpistelystä kiinni jääneet nuoret eivät enää joudu poliisin kanssa tekemisiin, ja sitä voidaan pitää ankkuritiimin onnistumisena, jatkaa Harri Lehtinen.

Ankkuritiimin toiminnan tehokkuus perustuu myös siihen, että tiimillä on aikaa puuttua pieniinkin asioihin. Jos ankkuritoimintaa ei olisi, monet lasten tekemät rikokset jäisivät tutkimatta. Varsinkin alle 15-vuotiaiden lasten, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

Porin ankkuritiimin ohjaaja Marko Sulonen nostaa tiimin vahvuudeksi sen, että kaikkiin lasten tekemiin rikoksiin suhtaudutaan vakavasti.

– Oli se sitten 50 sentin tikkarin varastaminen tai törkeä pahoinpitely, kaikkiin suhtaudutaan vakavasti.

Ankkuritoiminta herättää kiinnostusta

Jatkossa on tarkoitus ottaa käyttöön yhteinen tilastointi, jotta toiminnan tuloksia ja vaikutuksia voitaisiin paremmin arvioida.

– On käyty viime keväästä lähtien keskusteluja ankkuritiimien kanssa, millä tavalla pystytään numeroilla osoittamaan millaista tulosta ankkurit tekevät, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.

Jokaisella ankkuritiimillä on tietoa omasta tekemisestään, kuten asiakkaiden määrästä ja siitä, kuinka moni asiakkaista tulee uudelleen. Yhteistä tietopohjaa ei ole ollut.

– Nyt kootaan yhdessä ankkurien kanssa tunnusluvut ja mittarit, joita kaikki jatkossa tulevat käyttämään. Näin saadaan laajasti tietoa millaisia tuloksia ankkuritoiminnalla on.

Ankkuritoiminnasta ollaan kiinnostuneita myös ulkomailla. Esimerkiksi YK on kehottanut Suomea jakamaan kokemuksia ankkuritoiminnasta eri maiden kesken.

Yhteistyö jatkui kolme vuotta

Ankkuritiimin apu on pojan ja äidin mielestä ollut erittäin tärkeää.

Äiti kertoo, että tiimiläiset olivat aina tarvittaessa saatavilla, läsnä ja tekivät työtään täydellä sydämellä. Ankkuritiimiläisillä oli kyky tsempata ja luoda uskoa siihen, että tästä selvitään.

– En osaa sanoa oltaisiinko tässä ilman heitä. He tsemppasivat elämän syrjään kiinni.

Poika koki tärkeäksi tapaamiset ja keskustelut tiimin miespuolisen ohjaajan kanssa. Oli tärkeää saada jutella aikuisen miehen kanssa.

Poika pohtii, että ilman ankkuritiimin apua hänen elämänsä olisi varmasti nyt kovin erilaista. Hän epäilee, että olisi samassa kaveriporukassa, joisi paljon ja tekisi typeryyksiä. Nyt asiat ovat toisin: poika käy koulua ja valmistunee ammattiin lähiaikoina, pelaa jälleen jalkapalloa ja viettää paljon aikaa tyttöystävänsä kanssa

Äiti on vakuuttunut, että ankkuritoiminnalla on pystytty katkaisemaan pojan mahdollinen rikoskierre. Tiimiläiset ovat osanneet havainnoida sitä, minkälaista apua lapsi tarvitsee. Äiti kiittelee ohjaajaa siitä, että hän osasi lukea poikaa ja opastaa siinä, miten lapsi pärjää ja onnistuu elämässään.

Yhteistyö ankkuritiimin kanssa jatkui kolmen vuoden ajan ja ohjaaja muuttui pojalle ystäväksi. Muille lapsille ja nuorille poika haluaa antaa neuvon.

– Jos joudut vastaavaan tilanteeseen, ota apu vastaan. Ne yrittää auttaa sua ja ajaa sun parasta, ei muuta.

Alussa äiti kohtasi itkevän poikansa poliisilaitoksella kuulusteluissa. Poika pyyteli lakkaamatta äidiltään anteeksi. Äiti on antanut anteeksi ja äidin rakkaus on kantanut vaikeidenkin aikojen yli.

Nyt pojan elämä on mallillaan ja hän on päässyt eroon tekojensa aiheuttamasta tuskasta ja ahdistuksesta. Äidin mieleen on jäänyt hetki pojan aloittaessa ammattikoulun.

– Istuttiin keittiön pöydän ääressä ja poika halasi ja itki, roikkui kaulassa ja sanoi: kiitos että olet rakastanut minua, etkä ole luovuttanut.

