Yksi paikka on erityinen Sami Hedbergille Helsingissä, ja se johtuu isän sanoista siellä: "Se yksi lause on jäänyt ikuisiksi ajoiksi mieleeni"

Ennen kuolemaansa isä ehti sanoa pojalleen tärkeät sanat. Stand up -koomikko, näyttelijä ja kulttuurivieras Sami Hedberg muistaa ne aina.

Kun Sami Hedberg ajaa autolla ja pysähtyy liikennevaloihin Helsingin jäähallin edessä, hän muistaa isänsä ja sen, mitä tämä sanoi juuri tässä kohdassa kaupunkia.

Oli vuosi 2009, ja Hedberg oli aloitteleva stand up -koomikko. Isä oli juuri nähnyt hänen esityksensä. Sami istui etupenkillä pakettiautossa, kun hänen vierellään istunut isä sanoi: “Olen sinusta niin ylpeä.”

– Se yksi lause on jäänyt ikuisiksi ajoiksi mieleeni. Silloin ei sanottu päivittäin ääneen, että rakastan sinua poikani. Siksi se tuntui niin isolta.

Seuraavana vuonna isä kuoli.

– Minulla oli häneen hyvä suhde. Lapsuuteni oli hyvä. Sain kotoa oikeat arvot. Isä opetti, että pitää tehdä töitä ja elättää perhe, eikä elämän tarvitse olla niin vakavaa, Hedberg kertoo isäänsä muistellen.

Ei ainuttakaan showta tänä vuonna

Tänä vuonna piti toteutua vuoden hauskin kiertue. Niin Hedbergin kiertueesta laaditussa mainoksessa luki. Mainos kertoi, että 15-vuotisjuhlakiertueellaan Suomen tunnetuin stand up -koomikko esittää parhaimpia paloja uransa ajalta, nauruhermoja kutkuttavia tarinoita ja mielikuvituksen synnyttämiä hahmoja.

Sami Hedbergillä ei ole vuoteen ollut yhtään stand up -keikkaa. Ei ainuttakaan. Keikkakalenterissa päivämäärien vieressä lukee: peruuntunut.

Sami Hedberg pitää sisustamisesta. Nyt hänellä on ollut aikaa remontoida yrityksensä tiloja vanhassa pankkikonttorissa. Katriina Laine / Yle

Vastoinkäymiset alkoivat maaliskuussa, kun tieto koronaviruksen leviämisestä tuli. Se laittoi kaiken uusiksi myös helsinkiläisessä Hedberg Entertainmentin tuotantoyhtiössä kuten muissakin tapahtuma-alan yrityksissä.

Esiintymisille on pitänyt etsiä uusia päivämääriä, saleja perua, sopimuksia kirjoittaa uusiksi ja lippuvarauksia muuttaa.

– Se on ollut järkyttävä duuni ja hirveä työmäärä, Sami Hedberg sanoo.

– Vitsit ovat olleet vähissä.

Yrityksen liiketoiminta on laskenut lähes 90 prosenttia tänä vuonna. Hedberg on siirtänyt koronaepidemian takia yhteensä 94 esiintymistä. Osan hän on siirtänyt uudelleen ja uudelleen.

– Aluksi menimme kuukausi kerrallaan hallituksen rajoitusten mukaan. Ensin keikat siirtyivät maaliskuulta kesälle, sitten kesältä syksylle, sitten syksyltä talvelle ja lopulta ensi kevääseen.

Vajaille katsomoille juhlakiertuetta ei kannattanut tehdä, koska se ei olisi kattanut tuotantokustannuksia.

Luokkakokous-elokuvat ovat olleet yleisömenestyksiä. Luokkakokous 2 -Polttarit valmistui vuonna 2016. Alvi Pakarinen / Solar Films

– Ahdistavinta on ollut epätietoisuus, kun en ole voinut tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Sami Hedbergin perfektionistin luonteelle sellainen ei sovi. Hän kertoo keväästä asti vaivanneista vatsakivuistaan.

– Vatsa reagoi stressiin. En pysty olemaan vain paikoillani tekemättä mitään.

Hänen mielestään nyt jos koskaan ihmiset tarvitsevat elämäänsä iloa ja huumoria. Muuten elämästä tulee liian raskasta päivästä toiseen selviytymistä.

Suomalainen nauraa toiselle suomalaiselle

– Onko yleisössä audimiestä?

Koomikko silmäilee lavalta katsomoon. Johan löytyy mies, jonka auto on merkiltään Audi. Siitä juttu lähtee rakentumaan, soljuu eteenpäin ja päätyy katsojien naurun tyrskähdyksiin.

Mutta esiintyjän täytyy olla varovainen, ettei audimies suutu. Raja hauskan ja liian pitkälle henkilökohtaisuuksiin menevän vitsailun välillä on hiuksenhieno ja herkkä.

Koomikko sanoo olevansa VHS-kasettien aikakaudelta eikä aina pysy somemaailman vauhdissa. Katriina Laine / Yle

– Minusta on tullut vuosien varrella hyvä ihmistuntija. Kun tulen lavalle ja näen ihmiset katsomossa, tiedän kenelle voin puhua suututtamatta.

Pelkästään vuonna 2015 Sami Hedbergillä oli 365 stand up -livekeikkaa. Sillä määrällä hän teki Guinness World Records (siirryt toiseen palveluun)in maailmanennätyksen. Jälkeenpäin hänen on ollut vaikea ymmärtää, miten hän siihen pystyi. Viimeistään silloin hän kuitenkin oppi, mikä suomalaisia naurattaa.

– Ihmiset nauravat mieluiten epäonnistumisille. Erityisen hauskaa suomalaisista on, jos audimies unohtaa panna käsijarrun päälle ja hänen autonsa vierii veteen.

Yleisö nauraa mielellään myös oman kotipaikkakuntansa erityispiirteille.

Kun Kuopion keskustan tori oli remontissa monen vuoden ajan, esiintyjä piikitteli, ollaanko kaupunkiin mahdollisesti rakentamassa metroa. Turussa hän vitsailee Turun murteesta, ja Imatralla naurun aihetta syntyy lähellä sijaitsevasta Venäjän rajasta.

Hedberg osallistui keväällä MTV3:n suosittuun Masked Singer Suomi -ohjelmaan, jota juontaa Ilkka Uusivuori. Handout / MTV3 / Lehtikuva

Ollaanpa missä päin Suomea tahansa, yleisöä huvittavat sketsit parisuhteesta ja liikenteessä töpeksijöistä.

Itse hän pitää huumorista, joka sisältää oivalluksen tai päättyy yllätykseen. Pelkkä alapäähuumori ei ole hänen juttunsa.

Haastavinta on tehdä sketsejä, joilla saa koko salillisen nauramaaan.

– Jos puolen tunnin showssani yleisö pitää 80 sketsistäni, mutta jättää nauramatta kymmenelle, keikka voi olla silloin huono.

Ei ole helppoa olla hauska. Se on raskasta työtä.

“Vessapaperi on todella herkullinen aihe”

Hedberg muistuttaa, ettei stand up -koomikko höpötä mitä sattuu, vaan esitys perustuu hänen kirjoittamaansa käsikirjoitukseen.

– Nuorena aloittelijana kirjoitin kaiken sanasta sanaan ja opettelin paniikissa aivan kaiken ulkoa.

Vielä silloin Hedberg oli ujo ja arasteli puhutella yleisöä.

– Iso osa esitystä on dialogia yleisön kanssa. Komedia vaatii yleisön, hän sanoo nyt.

– Koetan löytää vakavista asioista komediallisia puolia. Joudun miettimään, ovatko ne liian rankkoja sketseihin, Hedberg sanoo. Katriina Laine / Yle

Myös huumori on muuttunut. Se mikä ihmisiä nauratti viisi vuotta sitten, ei välttämättä naurata enää. Esiintyjän on oltava varovainen sanoissaan, ettei leimaudu sovinistiksi, solvaa vähemmistöjä tai sohi liian arkaluontoista poliittista aihetta.

– Mitä arempi aihe, sitä fiksumpaa huumorin pitää olla, Hedberg sanoo.

Hän ei halua aiheuttaa pahaa mieltä. Esimerkiksi uskonnoista hän ei vitsaile.

Myös koronaepidemia on Hedbergin mielestä maailmanlaajuisesti niin vakava asia, että siitä hän aikoo puhua lähinnä omakohtaisten kokemustensa kautta. Koomikko on jo kirjoittanut tekstiä Woltin ruokatoimituksista.

– Sekin on todella herkullinen aihe, kuinka ihmiset ryntäsivät hamstraamaan vessapaperia. Itsekin lähdin kauppaan ostamaan nuudeleita ja tonnikalaa, ettei ruoka vain lopu kesken, hän nauraa itselleen.

Renny Harlinille kiitokset Luokkakokouksesta

Stand up -koomikko myöntää, että häntä jännittää. Sama tunne on aina ennen esitystä, mutta varsinkin nyt, kun edellisestä kerrasta on kulunut jo vuosi.

Marraskuun 19. päivänä Sami Hedberg nousee pitkästä aikaa yleisön eteen. Salin katsomo tosin on puoliksi tyhjä turvavälien säilyttämiseksi. Striimattava stand up -show (siirryt toiseen palveluun) näytetään samana iltana samaan aikaan Finnkinon elokuvateattereissa eri puolilla maata.

Uudessa Luokkakokous-elokuvassa nähdään edellisestä tuttu kolmikko: Aku Hirviniemi. Jaajo Linnonmaa ja Sami Hedberg. Alvi Pakarinen / Solar Films

Vaikka stand up -keikoissa on ollut pitkä tauko, elokuvat ja tv-produktiot ovat Hedbergiä onneksi työllistäneet. Ensi vuoden puolella saa ensi iltansa jo kolmas Luokkakokous-elokuva, jossa koheltaa tuttu kolmikko: Hedberg, Jaajo Linnonmaa ja Aku Hirviniemi. Aiemmat kaksi ovat olleet yleisömenestyksiä. (siirryt toiseen palveluun)

Hedberg kehuu vuolaasti Luokkakokous 3:n ohjaajaa Renny Harlinia ja on iloinen siitä, että sai tehdä töitä tämän kanssa.

– Kaikki oli Hollywood-tyyliin hyvin valmisteltu ja suunniteltu. Kuvauksissa oli hyvä ilmapiiri ja me näyttelijät tiesimme, mitä teemme.

– Renny on todella ammattitaitoinen ja kaikki huomioon ottava persoona. Hän osoitti, että tuotannossa jokaisella työntekijällä on merkitystä. Hän myös muisti kiittää jokaista.

Vaikka elokuvakriitikot eivät uutta Luokkakokousta kehuisikaan, yleisö mitä todennäköisimmin tälläkin kertaa tykkää.

Elokuvassa Se mieletön remppa Sami Hedbergin ja Kiti Kokkosen näyttelemä pariskunta saa perintönä talon, joka osoittautuu tikittäväksi aikapommiksi. Tiia Öhman / Solar Films /

Se on tykännyt myös elokuvasta Se mieletön remppa, joka on ollut tämän vuoden katsotuimpia elokuvia (siirryt toiseen palveluun). Sami Hedberg esittää elokuvassa miestä, joka saa vaimonsa kanssa riesakseen remontoitavan talon.

Jos hyvin käy ja koronavirus suo, Sami Hedbergin 15-vuotisjuhlakiertue alkaa viimein ensi keväänä.

Maaliskuussa koomikko täyttää 40 vuotta.

– Mitä haluaisit vielä tulevaisuudessa tehdä?

– Minua kiinnostaisi vaihteeksi tehdä vakavampi rooli elokuvassa tai ehkä näytellä teatterissa. Sitä en ole vielä ehtinyt tehdä.

– Samalla lailla kuin musiikissa on rytmi, myös hyvässä komediassa on oltava rytmi. Katriina Laine / Yle

Sen jälkeen kun Hedberg paljastui leijona-asun sisältä ja voitti viime keväänä MTV3:n Masked Singer -kisan, ihmiset ovat kannustaneet häntä laulajaksi.

– Stand up -komedian tekemistä en aio kuitenkaan kokonaan lopettaa. Rakastan sitä, ja sen osaan.

Hän muistaa isänsä sanat.

Isälle ei voi enää soittaa

Sami Hedberg on miettinyt, että jokainen valitsee itse tiensä ja sen, mitä tekee, mutta hänen vanhempansa osasivat ohjata poikaansa oikeaan suuntaan. He myös kannustivat.

Jo nuoresta pojasta lähtien Sami oli apumiehenä isänsä kuljetusyrityksessä. Yhdessä he kävivät tekemässä muuttoja.

– Ihmisten huonekaluja muuttaessa sain nähdä jos minkälaisia ihmiskohtaloita ja sen, miten erilaisissa olosuhteissa ihmiset elävät. Isä tuli kaikkien kanssa toimeen.

Hedberg ihaili isänsä hyväntahtoisuutta ja pyyteettömyyttä. Sitä, kuinka hän auttoi ihmisiä odottamatta vastapalveluksia.

– Olen todella monta kertaa kiittänyt sitä, että minulla oli sellainen isä..

Katriina Laine / Yle

Isä oli Hedbergin sanoin “handyman”, jolla pysyi vasara kädessä ja joka teki kaiken itse.

– Faijalle pystyi aina soittamaan ja kysymään apua, kun auton kanssa oli ongelmia tai kun lamppu piti kiinnittää kattoon. Meni monta vuotta hänen kuolemansa jälkeen ennen kuin muistin, ettei hänelle enää voi soittaa ja että on pärjättävä itse.

Sen jälkeen on kantanut se yksi lause.

– Että hän on ylpeä siitä, mitä teen. Tiesinhän sen aina, mutta hän sanoi sen ääneen.

– Se oli iso juttu.